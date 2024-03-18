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اشتعال النيران في مجمع الشفاء ودبابات الاحتلال تتمركز بمدخله

3/18/2024 12:06:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن عددا من دبابات الاحتلال تتمركز على البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء، وإن النيران اشتعلت في مبنى الجراحات التخصصية داخل المجمع بفعل القصف الإسرائيلي.


وأضافت أن مجمع الشفاء غرب مدينة غزة يتعرض لحصار مطبق وأن كل من يتحرك يتعرض لإطلاق النار واستهداف مباشر.


وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يطلب عبر مكبرات الصوت من المتواجدين في مستشفى الشفاء مغادرته على الفور.


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