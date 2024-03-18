الفصائل الفلسطينية تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال للمستشفيات

الفصائل الفلسطينية تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال للمستشفيات
التاريخ
3/18/2024 12:06:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت الفصائل الفلسطينية بأشد العبارات استمرار استهداف قوات الاحتلال للمستشفيات، وآخرها محاصرة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
وأضافت الفصائل في بيان مشترك أن استهداف المشافي هو استكمال لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية.
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