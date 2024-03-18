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الفصائل الفلسطينية تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال للمستشفيات

3/18/2024 12:06:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت الفصائل الفلسطينية بأشد العبارات استمرار استهداف قوات الاحتلال للمستشفيات، وآخرها محاصرة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.


وأضافت الفصائل في بيان مشترك أن استهداف المشافي هو استكمال لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية.


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