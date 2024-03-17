مصر والاتحاد الأوروبي يصدران إعلانا مشتركا للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 3 (كونا) -- أعلنت مصر اليوم الأحد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة.
جاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر في ختام أعمال القمة المصرية - الأوروبية والذي وزعه أيضا وفد الاتحاد الاوروبي بالقاهرة بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الجانبان الى التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف ذات الصلة اضافة إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة التي أقرت للفترة من عام 2021 و حتى عام 2027 والتي تربطهما.
ووفقا للاعلان المشترك قررت مصر والاتحاد الأوروبي صياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية والتوقيع عليها خلال الربع الأول من عام 2024.
وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية مجالات محددة للتعاون وهي:العلاقات السياسية واستقرار الاقتصاد الكلي والاستثمار المستدام والتجارة بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ والهجرة والأمن.
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية أوضح البيان أن مصر والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل سويا لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة.
ونبه الاعلان المشترك الى ضرورة تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من مصر والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على أن تعقد القمة بالتناوب بين القاهرة وبروكسل.
وأضاف أنه سيتم كذلك عقد اجتماع مجلس المشاركة السنوي بين الجانبين والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة الثنائية بينهما في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي أوضح البيان ان الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.
وأوضح أن التمويل سيدعم وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك مما يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته.
وأوضح أن هذا الدعم سيفيد مصر بشكل كبير حيث سيكون مكملا لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية وتعزيز الثقة وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.
ولفت الاعلان الى أنه من أجل تحقيق هذه الغاية سيدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر.
وفيما يتعلق بالاستثمارات أكد الاتحاد الأوروبي - وفقا للإعلان المشترك- التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد.
وأوضح أن تلك القطاعات ستجذب ما يصل إلى خمسة مليارات يورو (نحو 45ر5 مليارات دولار) من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي.
واتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على أهمية تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة الطاقة فضلا عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون.
ودعا الاعلان المشترك الى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (جريجي).
وأكد التزام الاتحاد الأوروبي أيضا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لقضايا المياه أشار الإعلان المشترك الى اتفاق مصر والاتحاد الاوروبي على مجالات التعاون في مجال المياه على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي بما يتماشى مع الإعلان المشترك بين الجانبين لتعزيز التعاون في إدارة مستدامة للمياه والذي تم توقيعه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
وأكد الاتحاد الاوروبي الدعم للأمن المائي لمصر في ظل ما تعانيه من ندرة مائية واعتمادها على رافد مياه نهر النيل مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ "عدم الإضرار" الذي يعد مبدأ توجيهيا في الصفقة الأوروبية الخضراء.
وفيما يخص الهجرة والتنقل أوضح الاعلان المشترك استعداد الاتحاد الاوروبي لتقديم الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تستلزم تطوير نهج شامل للتعامل مع الهجرة بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية وبما يتماشى مع الاختصاصات الوطنية وبرامج التنقل.
ودعا الى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر وتعزيز إدارة الحدود وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج.
وبالنسبة للأمن أكد الجانبان تأكيد مساعيهما لمكافحة كافة التحديات الأمنية تحديدا في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حيث تشارك مصر والاتحاد الأوروبي في رئاسة المنتدى منذ مايو 2023.
وأشار الاعلان الى اتفاق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب وتعزيز هذا الحوار في مجال منع التهديدات والتحديات الأمنية ومكافحتها بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني.
وأوضح أن مصر والاتحاد الأوروبي سيواصلان استكشاف التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والتدريب وبناء القدرات.
وأضاف أن الطرفين سيعملان على استكشاف التعاون العملياتي في المجالات المتعلقة بمنع تهريب السلع الثقافية واستعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاتجار بها بشكل غير مشروع وبما يتماشى مع القانون الدولي.
وأوضح أن هذا الدعم سيساعد للعمل من خلال الأولويات والأهداف التي حددها الجانبان في التوفيق بين المهارات واحتياجات سوق العمل بما في ذلك من خلال تنقل العمالة وبرامج العمالة الموسمية والدعم المستمر لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العائدين الى مصر.
وأكد الاعلان المشترك استعداد الاتحاد الاوروبي للنظر في مبادرة لإطلاق جامعة أوروبية مصرية لتشجيع الجامعات الأوروبية للدخول في مشاركة أكبر مع مصر مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيوفر المساعدة الفنية اللازمة لتعظيم الاستفادة من تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
على صعيد متصل أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان أن مصر وقعت عددا من الاتفاقيات مع دول الاتحاد الاوروبي على هامش اعمال القمة المصرية الأوروبية.
وقال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس وقعا على الإعلان المشترك حول" تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان".
وأضاف انه تم التوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح البيان ان الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية وقعا على اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين البلدين في إطار تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا.
وشملت الاتفاقيات اتفاقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووزارة التعاون الدولي بشأن برنامج تقدم الدعم الفني للمناطق الصناعية الخاصة بصناعة الجلود والأثاث والرخام.
وأضاف انه تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ووزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تعزيز حقوق المعاقين ودمجهم في المجتمع.
وأوضح البيان أنه تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم الإيطالية للتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. (النهاية)
م م / ه س ص
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