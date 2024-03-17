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مصر والاتحاد الأوروبي يصدران إعلانا مشتركا للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة

3/17/2024 10:56:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 3 (كونا) -- أعلنت مصر اليوم الأحد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة.
جاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر في ختام أعمال القمة المصرية - الأوروبية والذي وزعه أيضا وفد الاتحاد الاوروبي بالقاهرة بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الجانبان الى التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف ذات الصلة اضافة إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة التي أقرت للفترة من عام 2021 و حتى عام 2027 والتي تربطهما.
ووفقا للاعلان المشترك قررت مصر والاتحاد الأوروبي صياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية والتوقيع عليها خلال الربع الأول من عام 2024.
وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية مجالات محددة للتعاون وهي:العلاقات السياسية واستقرار الاقتصاد الكلي والاستثمار المستدام والتجارة بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ والهجرة والأمن.
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية أوضح البيان أن مصر والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل سويا لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة.
ونبه الاعلان المشترك الى ضرورة تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من مصر والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على أن تعقد القمة بالتناوب بين القاهرة وبروكسل.
وأضاف أنه سيتم كذلك عقد اجتماع مجلس المشاركة السنوي بين الجانبين والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة الثنائية بينهما في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي أوضح البيان ان الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.
وأوضح أن التمويل سيدعم وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك مما يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته.
وأوضح أن هذا الدعم سيفيد مصر بشكل كبير حيث سيكون مكملا لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية وتعزيز الثقة وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.
ولفت الاعلان الى أنه من أجل تحقيق هذه الغاية سيدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر.
وفيما يتعلق بالاستثمارات أكد الاتحاد الأوروبي - وفقا للإعلان المشترك- التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد.
وأوضح أن تلك القطاعات ستجذب ما يصل إلى خمسة مليارات يورو (نحو 45ر5 مليارات دولار) من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي.
واتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على أهمية تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة الطاقة فضلا عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون.
ودعا الاعلان المشترك الى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (جريجي).
وأكد التزام الاتحاد الأوروبي أيضا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لقضايا المياه أشار الإعلان المشترك الى اتفاق مصر والاتحاد الاوروبي على مجالات التعاون في مجال المياه على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي بما يتماشى مع الإعلان المشترك بين الجانبين لتعزيز التعاون في إدارة مستدامة للمياه والذي تم توقيعه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
وأكد الاتحاد الاوروبي الدعم للأمن المائي لمصر في ظل ما تعانيه من ندرة مائية واعتمادها على رافد مياه نهر النيل مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ "عدم الإضرار" الذي يعد مبدأ توجيهيا في الصفقة الأوروبية الخضراء.
وفيما يخص الهجرة والتنقل أوضح الاعلان المشترك استعداد الاتحاد الاوروبي لتقديم الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تستلزم تطوير نهج شامل للتعامل مع الهجرة بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية وبما يتماشى مع الاختصاصات الوطنية وبرامج التنقل.
ودعا الى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر وتعزيز إدارة الحدود وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج.
وبالنسبة للأمن أكد الجانبان تأكيد مساعيهما لمكافحة كافة التحديات الأمنية تحديدا في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حيث تشارك مصر والاتحاد الأوروبي في رئاسة المنتدى منذ مايو 2023.
وأشار الاعلان الى اتفاق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب وتعزيز هذا الحوار في مجال منع التهديدات والتحديات الأمنية ومكافحتها بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني.
وأوضح أن مصر والاتحاد الأوروبي سيواصلان استكشاف التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والتدريب وبناء القدرات.
وأضاف أن الطرفين سيعملان على استكشاف التعاون العملياتي في المجالات المتعلقة بمنع تهريب السلع الثقافية واستعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاتجار بها بشكل غير مشروع وبما يتماشى مع القانون الدولي.
وأوضح أن هذا الدعم سيساعد للعمل من خلال الأولويات والأهداف التي حددها الجانبان في التوفيق بين المهارات واحتياجات سوق العمل بما في ذلك من خلال تنقل العمالة وبرامج العمالة الموسمية والدعم المستمر لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العائدين الى مصر.
وأكد الاعلان المشترك استعداد الاتحاد الاوروبي للنظر في مبادرة لإطلاق جامعة أوروبية مصرية لتشجيع الجامعات الأوروبية للدخول في مشاركة أكبر مع مصر مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيوفر المساعدة الفنية اللازمة لتعظيم الاستفادة من تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
على صعيد متصل أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان أن مصر وقعت عددا من الاتفاقيات مع دول الاتحاد الاوروبي على هامش اعمال القمة المصرية الأوروبية.
وقال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس وقعا على الإعلان المشترك حول" تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان".
وأضاف انه تم التوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح البيان ان الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية وقعا على اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين البلدين في إطار تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا.
وشملت الاتفاقيات اتفاقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووزارة التعاون الدولي بشأن برنامج تقدم الدعم الفني للمناطق الصناعية الخاصة بصناعة الجلود والأثاث والرخام.
وأضاف انه تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ووزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تعزيز حقوق المعاقين ودمجهم في المجتمع.
وأوضح البيان أنه تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم الإيطالية للتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. (النهاية)

م م / ه س ص




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