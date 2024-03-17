البحرين تؤكد أهمية تشجيع السياحة البينية في دول مجلس التعاون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي
المنامة - 17 - 3 (كونا) -- أكدت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي اليوم الأحد أهمية تشجيع السياحة البينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت الصيرفي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش احتفالية تدشين شعار المنامة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024 إن هذا التدشين يأتي ضمن باكورة النجاحات التي شهدتها مملكة البحرين في الآونة الاخيرة بالقطاع السياحي.
وأعربت عن فخرها لاختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية مشيرة الى انه ستكون تحت هذه المظلة العديد من الفعاليات الممتعة سواء لمواطني دول المجلس والسياح الإقليميين والدوليين خلال قضاء اجازتهم في البحرين.
واشارت الى انه جار العمل على الترويج للباقات الخاصة بمواطني ومقيمي دول الخليج وذلك ضمن فعاليات المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2024.
ومن جانبها اكدت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سارة بوحجي ل(كونا) حرص دول المجلس الدائم الترويج لأن تكون منطقة الخليج العربي وجهة سياحية موحدة.
واشارت بوحجي الى ان البحرين ستقوم باطلاق باقات وعروض ترويجية كونها عاصمة للسياحة الخليجية 2024 وستقوم دول الخليج الاخرى بعمل عروض مماثلة لافتة الى ان الفعاليات تبدأ في الشهر رمضان وحتى نهاية العام.
واوضحت انه سيشارك في هذه العروض القطاعين الحكومي والخاص وستشمل جميع الفئات والاعمار.
ومن ناحيته قال مدير إدارة تطوير الأعمال والتراخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض مجيد الماجد في تصريح مماثل ل(كونا) ان الهيئة تسعى الى فتح افاق للاستثمارات الخارجية وتدعمها للتوسع وتقديم كافة التسهيلات وذلك في اطار اختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية موضحا ان "اي مشروع خارج البحرين يرغب بفتح فرع له في البحرين يستطيع ان يقوم بالدخول على موقع الهيئة ويقدم الطلب وسيتم الرد عليه في اقرب وقت ممكن كما سيتم توفير الدعم الكامل له في حال احتاج شريك بحريني او اختيار الموقع او أي شيء يحتاج له حتى يتم التأكد أن هذا المشروع سيكون ناجح".
ولفت الى ان مواطني دول مجلس التعاون يستطيعون تملك مشاريعهم بنسبة 100 بالمئة دون الحاجة الى شريك بحريني.
ودشنت وزيرة السياحة شعار المنامة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024 والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري لتشمل العديد من البرامج والعروض السياحية والترفيهية التي ستطلقها وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع السياحي الخاص.
وأشارت الوزيرة الصيرفي خلال التدشين إلى أن الاحتفاء بالمنامة كعاصمة للسياحة الخليجية طوال العام الجاري يترجم نجاح تجربة المملكة في وضع قطاع السياحة ضمن أولوياتها التنموية نظرا لدوره المؤثر في دفع مسيرة التنمية المستدامة وعجلة النمو الاقتصادي إلى آفاق أرحب.
واكدت تضافر الجهود بين وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركاء القطاع الخاص للترويج لهذه المناسبة مشيرة إلى أن المناسبة تشكل فرصة مميزة لإبراز الدور المهم الذي تضطلع به المملكة في تهيئة منظومة سياحية متكاملة على مستوى المنطقة وتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيتم على هامش فعاليات المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2024 إبراز منجزات البحرين في تطوير المشهد السياحي على مستوى منطقة الخليج العربي بما يتماشى مع استراتيجية البحرين للسياحة 2022-2026 لتنويع المنتج السياحي ومضاعفة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
واختيرت المنامة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2024 خلال الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في 5 أكتوبر 2023 بولاية الجبل الأخضر في سلطنة عمان. (النهاية)
خ ن ع / م ع ح ع
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