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البحرين تؤكد أهمية تشجيع السياحة البينية في دول مجلس التعاون

3/17/2024 10:56:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي
المنامة - 17 - 3 (كونا) -- أكدت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي اليوم الأحد أهمية تشجيع السياحة البينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت الصيرفي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش احتفالية تدشين شعار المنامة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024 إن هذا التدشين يأتي ضمن باكورة النجاحات التي شهدتها مملكة البحرين في الآونة الاخيرة بالقطاع السياحي.
وأعربت عن فخرها لاختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية مشيرة الى انه ستكون تحت هذه المظلة العديد من الفعاليات الممتعة سواء لمواطني دول المجلس والسياح الإقليميين والدوليين خلال قضاء اجازتهم في البحرين.
واشارت الى انه جار العمل على الترويج للباقات الخاصة بمواطني ومقيمي دول الخليج وذلك ضمن فعاليات المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2024.
ومن جانبها اكدت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سارة بوحجي ل(كونا) حرص دول المجلس الدائم الترويج لأن تكون منطقة الخليج العربي وجهة سياحية موحدة.
واشارت بوحجي الى ان البحرين ستقوم باطلاق باقات وعروض ترويجية كونها عاصمة للسياحة الخليجية 2024 وستقوم دول الخليج الاخرى بعمل عروض مماثلة لافتة الى ان الفعاليات تبدأ في الشهر رمضان وحتى نهاية العام.
واوضحت انه سيشارك في هذه العروض القطاعين الحكومي والخاص وستشمل جميع الفئات والاعمار.
ومن ناحيته قال مدير إدارة تطوير الأعمال والتراخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض مجيد الماجد في تصريح مماثل ل(كونا) ان الهيئة تسعى الى فتح افاق للاستثمارات الخارجية وتدعمها للتوسع وتقديم كافة التسهيلات وذلك في اطار اختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية موضحا ان "اي مشروع خارج البحرين يرغب بفتح فرع له في البحرين يستطيع ان يقوم بالدخول على موقع الهيئة ويقدم الطلب وسيتم الرد عليه في اقرب وقت ممكن كما سيتم توفير الدعم الكامل له في حال احتاج شريك بحريني او اختيار الموقع او أي شيء يحتاج له حتى يتم التأكد أن هذا المشروع سيكون ناجح".
ولفت الى ان مواطني دول مجلس التعاون يستطيعون تملك مشاريعهم بنسبة 100 بالمئة دون الحاجة الى شريك بحريني.
ودشنت وزيرة السياحة شعار المنامة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024 والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري لتشمل العديد من البرامج والعروض السياحية والترفيهية التي ستطلقها وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع السياحي الخاص.
وأشارت الوزيرة الصيرفي خلال التدشين إلى أن الاحتفاء بالمنامة كعاصمة للسياحة الخليجية طوال العام الجاري يترجم نجاح تجربة المملكة في وضع قطاع السياحة ضمن أولوياتها التنموية نظرا لدوره المؤثر في دفع مسيرة التنمية المستدامة وعجلة النمو الاقتصادي إلى آفاق أرحب.
واكدت تضافر الجهود بين وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركاء القطاع الخاص للترويج لهذه المناسبة مشيرة إلى أن المناسبة تشكل فرصة مميزة لإبراز الدور المهم الذي تضطلع به المملكة في تهيئة منظومة سياحية متكاملة على مستوى المنطقة وتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيتم على هامش فعاليات المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2024 إبراز منجزات البحرين في تطوير المشهد السياحي على مستوى منطقة الخليج العربي بما يتماشى مع استراتيجية البحرين للسياحة 2022-2026 لتنويع المنتج السياحي ومضاعفة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
واختيرت المنامة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2024 خلال الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في 5 أكتوبر 2023 بولاية الجبل الأخضر في سلطنة عمان. (النهاية)

خ ن ع / م ع ح ع




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