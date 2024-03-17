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وزير الصحة: مساهمات فعالة للكوادر الوطنية لتعزيز جودة الخدمات الطبية والارتقاء بها

3/17/2024 10:56:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 17 – 3 (كونا) -- أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الكوادر الطبية الوطنية لها مساهمات فعالة ومشهود لها في أبحاث علمية عالمية بمختلف التخصصات أظهرت نتائج إيجابية تركت بصمتها العالمية بالمحافل الدولية وتصدرت أشهر المجلات العلمية والبحثية المتخصصة.
وأشار الوزير العوضي في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب مشاركته في الغبقة الرمضانية التي أقامتها الجمعية الطبية الكويتية إلى أن العطاء اللا محدود والجهود المتميزة للكوادر الوطنية من الأطباء ساهم بتعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوياتها بمختلف التخصصات بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة واستراتيجية الوزارة ورؤية كويت 2035.
وأكد أن الأطباء هم "الثروة الحقيقية للوطن والتي لا غنى عنها لتعزيز الكفاءات والخبرات في القطاع الصحي" مؤكدا الحرص على "دعمهم وتشجيعهم" وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم فضلا عن دعمه الكامل لجميع الأطباء لما يحملونه على عاتقهم من مسؤولية في علاج المرضى بجميع المرافق الصحية التابعة للوزارة.
وأوضح أن تنمية العنصر البشري وتوفير كل الدعم لتأهيل الكوادر الوطنية من الأطباء من المرتكزات الرئيسية لخطة عمل الوزارة لتحقيق المزيد من التميز لا سيما في البحث العلمي بما يخدم مصلحة المرضى والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم والتي تعد أسمى قيم المهنة النبيلة.
وأكد الحرص على وضع رؤية شمولية للتعامل مع بعض التحديات بما يوفر بيئة العمل المناسبة للكوادر الوطنية من الأطباء واستمرار التواصل والتنسيق بهذا الشأن مؤكدا المضي قدما في تحقيق الأهداف والمشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة ضمن خطة الـ100 يوم.
وأشاد الدكتور العوضي بـ"الدور الكبير" للجمعية الطبية الكويتية وما تقوم به من جهود مميزة ومستمرة على مدار العام.
من جانبه ثمن رئيس الجمعية الدكتور ابراهيم الطوالة في تصريح مماثل حرص الوزارة على دعم وتأهيل الكوادر الطبية في مختلف التخصصات واتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات محليا وعربيا وعالميا بما يخدم أهداف المنظومة الصحية في البلاد.
وقال الدكتور الطواله "خلال الفترة الماضية كان لدينا عدد من الملفات أهمها ملف تطبيق المادة 80 من القانون 70/2020 - قانون مزاولة مهنة الطب الجديد - والتي كانت مجمدة لمدة سنتين وعلى أثر تطبيق هذه المادة تولد العديد من المكتسبات للأطباء بداية بتثبيت بدل الخفارة والخطوات الايجابية التي قام بها وزير الصحة.
ونوه بحرص وزير الصحة واهتمامه بتلمس مشاكل القطاع الطبي وابرزها اهتمامه باحداث نقلة نوعية في البرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية حيث تم مضاعفة مقاعد القبول في البوردات الطبية وإقرار الزيادة الشهرية لمكفاءة المدربين في برنامج البورد الكويتي.
واشاد بالخدمات المقدمة للاعضاء وفي مقدمتها التحول الإلكتروني لجميع خدمات الجمعية واكتمال الربط الالكتروني مع تطبيق هويتي كأول جمعية نفع عام فضلا عن توفير جهاز الخدمة الذاتية مشيرا الى أن الشهر المقبل سيشهد اطلاق العضوية الالكترونية الذكية لأعضاء الجمعية.
ولفت إلى أهمية دعم وزير الصحة للكوادر الطبية الوطنية واتاحة الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات والابتعاث محليا وخارجيا أو على مستوى البرامج الداخلية في البورد الكويتي وأثرها القريب والبعيد في تطوير الكوادر الطبية.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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