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مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة

3/17/2024 10:56:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 3 (كونا) -- دانت مصر "بأشد العبارات" اليوم الأحد مواصلة القوات الإسرائيلية الإعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة الأمر الذي أودى بحياة أكثر من 60 شهيدا خلال ال 24 ساعة الماضية.
وطالبت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الكيان الإسرائيلي المحتل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت إلى ضرورة امتثال الكيان المحتل بمسؤولياته باعتباره القوة القائمة بالإحتلال وفي مقدمتها مسؤوليته عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال والنأي عن استهداف المدنيين وحتمية توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع.
وحذرت مصر مجددا من مخاطر قيام الكيان المحتل بأية عملية عسكرية في مدينة (رفح) الفلسطينية لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى (رفح) باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع.
واعتبرت أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء ويعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت مصر مجددا الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بالاضطلاع بالمسؤولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل.
ودعت مصر إلى ضرورة وضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة في وقت سابق اليوم استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 130 آخرين في تسع مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات ال 24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي منذ عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي إلى 31645 شهيدا و73676 مصابا. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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