مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 3 (كونا) -- دانت مصر "بأشد العبارات" اليوم الأحد مواصلة القوات الإسرائيلية الإعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة الأمر الذي أودى بحياة أكثر من 60 شهيدا خلال ال 24 ساعة الماضية.
وطالبت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الكيان الإسرائيلي المحتل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت إلى ضرورة امتثال الكيان المحتل بمسؤولياته باعتباره القوة القائمة بالإحتلال وفي مقدمتها مسؤوليته عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال والنأي عن استهداف المدنيين وحتمية توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع.
وحذرت مصر مجددا من مخاطر قيام الكيان المحتل بأية عملية عسكرية في مدينة (رفح) الفلسطينية لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى (رفح) باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع.
واعتبرت أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء ويعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت مصر مجددا الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بالاضطلاع بالمسؤولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل.
ودعت مصر إلى ضرورة وضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة في وقت سابق اليوم استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 130 آخرين في تسع مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات ال 24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي منذ عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي إلى 31645 شهيدا و73676 مصابا. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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