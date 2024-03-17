روسيا.. نتائج أولية تظهر فوزا ساحقا لبوتين في انتخابات الرئاسة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 3 (كونا) -- أظهرت نتائج رسمية أولية نقلتها وسائل إعلام روسية اليوم الأحد تحقيق المرشح المستقل الرئيس فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي استمرت ثلاثة أيام واختتمت اليوم الأحد.
وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية في روسيا خلال مؤتمر صحفي بينت أن بوتين حصل على 34ر87 في المئة من أصوات الناخبين يليه مرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف بنسبة 11ر4 في المئة يلية مرشح حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف بنسبة 01ر4 في المئة ثم مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي بنسبة 15ر3 بالمئة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الاحصائيات تم حصرها بعد إحصاء 02ر50 في المئة من أصوات المقترعين بحسب ما أفادت به لجنة الانتخابات المركزية.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية بلغت نسبة إقبال الناخبين 2ر74 في المئة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو (السادسة مساء بتوقيت غرينتش)
وفي حال تأكدت هذه النتائج سيضمن بوتين فترة رئاسية خامسة تستمر ست سنوات. (النهاية)
م م ج
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