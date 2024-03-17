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روسيا.. نتائج أولية تظهر فوزا ساحقا لبوتين في انتخابات الرئاسة

3/17/2024 10:56:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 3 (كونا) -- أظهرت نتائج رسمية أولية نقلتها وسائل إعلام روسية اليوم الأحد تحقيق المرشح المستقل الرئيس فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي استمرت ثلاثة أيام واختتمت اليوم الأحد.
وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية في روسيا خلال مؤتمر صحفي بينت أن بوتين حصل على 34ر87 في المئة من أصوات الناخبين يليه مرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف بنسبة 11ر4 في المئة يلية مرشح حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف بنسبة 01ر4 في المئة ثم مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي بنسبة 15ر3 بالمئة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الاحصائيات تم حصرها بعد إحصاء 02ر50 في المئة من أصوات المقترعين بحسب ما أفادت به لجنة الانتخابات المركزية.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية بلغت نسبة إقبال الناخبين 2ر74 في المئة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو (السادسة مساء بتوقيت غرينتش)
وفي حال تأكدت هذه النتائج سيضمن بوتين فترة رئاسية خامسة تستمر ست سنوات. (النهاية)

م م ج




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