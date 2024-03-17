الدوري الفرنسي.. المتصدر (باريس سان جيرمان) يهزم (مونبلييه) بستة أهداف لهدفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 17 - 3 (كونا) -- فاز المتصدر (باريس سان جيرمان) على مضيفه (مونبلييه) اليوم الأحد بستة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على أستاد (دو لا موسون) ضمن الجولة ال26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (سان جيرمان) بهدف سدده لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا بمساعدة كيليان مبابي في أسفل يسار المرمى في الدقيقة ال15 من زمن المباراة فيما استطاع مبابي أن يعزز موقف الفريق بهدف ثان بمساعدة راندال كولو مواني في أسفل يسار المرمى بعد ثمانية دقائق فقط.
واستطاع فريق (مونبلييه) أن يسدد هدفه الأول عبر لاعب الهجوم الفرنسي أرنود نورالدين في أسفل يسار المرمى في الدقيقة 30 وقبل نهاية الشوط الاول استطاع اللاعب تيجي سافنيير أن يسجل هدف التعادل من ضربة جزاء في أعلى يسار المرمى.
وفي الشوط الثاني استطاع المتصدر الباريسي أن يعزز موقفه بثلاثة أهداف إضافية من خلال اللاعب مبابي بهدفين وهدف للاعب الكوري كانغ إن لي.
وقبل نهاية المباراه استطاع فريق (باريس سان جيرمان) أن يسجل هدفه السادس من خلال لاعب الدفاع البرتغالي نونو مينديز مساعدة فيتينيا في وسط يسار المرمى في الدقيقة ال89.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 59 نقطة بينما يقع فريق (مونبلييه) في المركز ال14 برصيد 26 نقطة. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN17032024000071011013ID1107988405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.