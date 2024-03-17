الدوري الايطالي: انترميلان يتباطأ في الصدارة بالتعادل مع نابولي وميلان يعزز وصافته على حساب فيرونا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 17 - 3 (كونا) -- تباطأ فريق انتر ميلان في مسيرته وحيدا في صدارة الدوري الايطالي بالتعادل مع نابولي بهدف لمثله بينما فاز جاره ميلان على فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف معززا وصافته اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين.
وفي آخر مباريات اليوم على ملعب استاد (جوزيبى مياتسا) بحي سان سيرو انقطعت سلسلة انتصارات صاحب الأرض (النيروادزوري) الذي تقدم في الشوط الأول بهدف سجله ماتيو دارميان في الدقيقة 43 عندما اختطف ضيفه نابولي التعادل بهدف سجله خوان جيسوس في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
وفي فيرونا على ملعب استاد (مارك انطونيو بينتيغودي) فاز (الروسونيري) الزائر على صاحب الأرض الزائر هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف سجلها ثيو هيرنانديز في الدقيقة 44 وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 50 وصامويل تشوكويزي في الدقيقة 79 مقابل هدف وحيد سجله تيجاني نوسلين في الدقيقة 64 من عمر المباراة.
وفي وقت سابق انزلق (البيانكونيري) مجددا في عقر داره على ملعب استاد (أليانز) في مستنقع التعادل السلبي أمام ضيفه جنوى ليتقهقر أكثر عن ملاحقة ايه سي ميلان على مركز الوصافة.
وبهذه النتائج يحتفظ كل من الرباعي المتقدم بمواقعه السابقة يسبقهم انتر ميلان بعيدا في المركز الأول برصيد 76 نقطة أمام ايه سي ميلان في المركز الثاني برصيد 62 أمام يوفنتوس بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبولونيا بالمركز الرابع برصيد 54 نقطة. (النهاية)
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