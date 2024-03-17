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الدوري الايطالي: انترميلان يتباطأ في الصدارة بالتعادل مع نابولي وميلان يعزز وصافته على حساب فيرونا

3/17/2024 10:56:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 17 - 3 (كونا) -- تباطأ فريق انتر ميلان في مسيرته وحيدا في صدارة الدوري الايطالي بالتعادل مع نابولي بهدف لمثله بينما فاز جاره ميلان على فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف معززا وصافته اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين.
وفي آخر مباريات اليوم على ملعب استاد (جوزيبى مياتسا) بحي سان سيرو انقطعت سلسلة انتصارات صاحب الأرض (النيروادزوري) الذي تقدم في الشوط الأول بهدف سجله ماتيو دارميان في الدقيقة 43 عندما اختطف ضيفه نابولي التعادل بهدف سجله خوان جيسوس في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
وفي فيرونا على ملعب استاد (مارك انطونيو بينتيغودي) فاز (الروسونيري) الزائر على صاحب الأرض الزائر هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف سجلها ثيو هيرنانديز في الدقيقة 44 وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 50 وصامويل تشوكويزي في الدقيقة 79 مقابل هدف وحيد سجله تيجاني نوسلين في الدقيقة 64 من عمر المباراة.
وفي وقت سابق انزلق (البيانكونيري) مجددا في عقر داره على ملعب استاد (أليانز) في مستنقع التعادل السلبي أمام ضيفه جنوى ليتقهقر أكثر عن ملاحقة ايه سي ميلان على مركز الوصافة.
وبهذه النتائج يحتفظ كل من الرباعي المتقدم بمواقعه السابقة يسبقهم انتر ميلان بعيدا في المركز الأول برصيد 76 نقطة أمام ايه سي ميلان في المركز الثاني برصيد 62 أمام يوفنتوس بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبولونيا بالمركز الرابع برصيد 54 نقطة. (النهاية)

م ن / ه س ص



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