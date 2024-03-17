انطلاق أعمال مؤتمر (بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية) بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 17 - 3 (كونا) - - انطلقت اليوم الاحد في مكة المكرمة أعمال المؤتمر الدولي (بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية) بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي ومشاركة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية من المفتين وكبار العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية.
ويهدف المؤتمر الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتختتم أعماله غدا الإثنين إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين المذاهب الإسلامية.
وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في كلمة له بافتتاح المؤتمر ان المذاهب الاسلامية المختلفة احوج ما تكون الى كلمة سواء تجمعها ولا تفرقها.
وقال الدكتور العيسى ان المؤتمر الدولي والذي يعد الاول من نوعه جاء ليؤكد ان الامة الاسلامية جامعة وان علماءها الراسخين هم سائرون على تحقيق أملها.
وذكر ان العلماء المسلمين يدركون ان التنوع المذهبي والذي لابد معه من استيعاب امور كثيرة ومنها تقبل هذا التنوع والاختلاف دون مكابرة او عناد او اتهام فضلا عن عدم ازدراء الاخر او النيل منه.
وأكد ان العالم الاسلامي وان اختلفت مذاهبه الا ان الجميع تحت راية الاسلام ومظلته رافضا استدعاء الخلافات التي في صميم التعددية المذهبية للنيل من وحدة الامة وتعاونها.
كما أكد اهمية الكلمة الطيبة وخصوصية الحوار دون مزايدة او استعلاء او تشهير مشددا على ان اللقاء لا يعني دمج المذاهب بل هو حوار وتفاهم ثم تعاون بعمل ملموس يؤثر ايجابا على الجميع.
وأعرب عن شكره للجهود الاسلامية الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها السياسية وعلى الرعاية الكريمة للمؤتمر داعيا العلي القدير ان يجزل مثوبتهما على ما قدماه لخدمة الاسلام والمسلمين.
ويحث المؤتمر على الحوار لتحقيق الأهداف المشتركة ولاسيما ما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تتطلب وحدة الرأي الشرعي ولا يناسبها الاختلاف والشتات المذهبي.
ويعنى المؤتمر بمواجهة خطابات وشعارات وممارسات التطرف الطائفي كما يؤكد على الخصوصية المذهبية وعدم المساس بها تحت أي ذريعة.
ويناقش المؤتمر وضع خارطة طريق تهدف لتحقيق المزيد من الوعي الإسلامي وذلك من خلال (وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية) المقرر صدورها في ختام المؤتمر.
ويأتي المؤتمر استشعارا من رابطة العالم الإسلامي بدورها المهم والرئيسي في جمع كلمة علماء الأمة الإسلامية وتعزيز الثقة والتعاون بين مذاهبهم وفق قيم إسلامية تنظمها وثيقتهم المقرر صدورها في ختام أعمال المؤتمر. (النهاية)
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