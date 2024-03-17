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انطلاق أعمال مؤتمر (بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية) بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي

3/17/2024 10:56:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 17 - 3 (كونا) - - انطلقت اليوم الاحد في مكة المكرمة أعمال المؤتمر الدولي (بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية) بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي ومشاركة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية من المفتين وكبار العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية.
ويهدف المؤتمر الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتختتم أعماله غدا الإثنين إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين المذاهب الإسلامية.
وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في كلمة له بافتتاح المؤتمر ان المذاهب الاسلامية المختلفة احوج ما تكون الى كلمة سواء تجمعها ولا تفرقها.
وقال الدكتور العيسى ان المؤتمر الدولي والذي يعد الاول من نوعه جاء ليؤكد ان الامة الاسلامية جامعة وان علماءها الراسخين هم سائرون على تحقيق أملها.
وذكر ان العلماء المسلمين يدركون ان التنوع المذهبي والذي لابد معه من استيعاب امور كثيرة ومنها تقبل هذا التنوع والاختلاف دون مكابرة او عناد او اتهام فضلا عن عدم ازدراء الاخر او النيل منه.
وأكد ان العالم الاسلامي وان اختلفت مذاهبه الا ان الجميع تحت راية الاسلام ومظلته رافضا استدعاء الخلافات التي في صميم التعددية المذهبية للنيل من وحدة الامة وتعاونها.
كما أكد اهمية الكلمة الطيبة وخصوصية الحوار دون مزايدة او استعلاء او تشهير مشددا على ان اللقاء لا يعني دمج المذاهب بل هو حوار وتفاهم ثم تعاون بعمل ملموس يؤثر ايجابا على الجميع.
وأعرب عن شكره للجهود الاسلامية الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها السياسية وعلى الرعاية الكريمة للمؤتمر داعيا العلي القدير ان يجزل مثوبتهما على ما قدماه لخدمة الاسلام والمسلمين.
ويحث المؤتمر على الحوار لتحقيق الأهداف المشتركة ولاسيما ما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تتطلب وحدة الرأي الشرعي ولا يناسبها الاختلاف والشتات المذهبي.
ويعنى المؤتمر بمواجهة خطابات وشعارات وممارسات التطرف الطائفي كما يؤكد على الخصوصية المذهبية وعدم المساس بها تحت أي ذريعة.
ويناقش المؤتمر وضع خارطة طريق تهدف لتحقيق المزيد من الوعي الإسلامي وذلك من خلال (وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية) المقرر صدورها في ختام المؤتمر.
ويأتي المؤتمر ‎استشعارا من رابطة العالم الإسلامي بدورها المهم والرئيسي في جمع كلمة علماء الأمة الإسلامية وتعزيز الثقة والتعاون بين مذاهبهم وفق قيم إسلامية تنظمها وثيقتهم المقرر صدورها في ختام أعمال المؤتمر. (النهاية)

ف ن / ه س ص




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