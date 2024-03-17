الدوري الإسباني: برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة ويحتل الوصافة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 17 - 3 (كونا) -- حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل جواو فيليكس هدف التقدم في الدقيقة 38 فيما أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.
وفي الدقيقة 65 سجل لاعب الوسط فيرمين لوبيز الهدف الثالث والأخير ل (برشلونة) الذي حصد النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 64 نقطة.
وبذلك يحتل الفريق الكتالوني وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (أتلتيكو مدريد) عند 56 نقطة مستقرا في المركز الرابع بالترتيب.
وفي الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) بأربعة أهداف لهدفين على مضيفه (أوساسونا) فيما سقط (جيرونا) صاحب المركز الثالث أمام (خيتافي) بهدف من دون رد أمس السبت. (النهاية)
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