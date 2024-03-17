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الدوري الإسباني: برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة ويحتل الوصافة

3/17/2024 10:56:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 17 - 3 (كونا) -- حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل جواو فيليكس هدف التقدم في الدقيقة 38 فيما أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.
وفي الدقيقة 65 سجل لاعب الوسط فيرمين لوبيز الهدف الثالث والأخير ل (برشلونة) الذي حصد النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 64 نقطة.
وبذلك يحتل الفريق الكتالوني وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (أتلتيكو مدريد) عند 56 نقطة مستقرا في المركز الرابع بالترتيب.
وفي الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) بأربعة أهداف لهدفين على مضيفه (أوساسونا) فيما سقط (جيرونا) صاحب المركز الثالث أمام (خيتافي) بهدف من دون رد أمس السبت. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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