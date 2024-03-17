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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

3/17/2024 10:56:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3142269 عدن - محافظتا لحج وتعز جنوبي اليمن تشهدان عملية توزيع مساعدات شملت 500 سلة غذائية متكاملة على الأسر النازحة والفقيرة بدعم كويتي.


3142296 جدة - انطلاق أعمال المؤتمر الدولي (بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية) في مكة المكرمة بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي ومشاركة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية من المفتين وكبار العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية.



3142293 الكويت - نتائج أولية تظهر فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية بنسبة تجاوزت 87 بالمئة من الأصوات.


3142287 القاهرة - مصر والاتحاد الأوروبي يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة.




3142245 رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 130 آخرين في تسع مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات ال 24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة عدوان الاحتلال إلى 31645 شهيدا و73676 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ه س ص



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