موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3142269 عدن - محافظتا لحج وتعز جنوبي اليمن تشهدان عملية توزيع مساعدات شملت 500 سلة غذائية متكاملة على الأسر النازحة والفقيرة بدعم كويتي.
3142296 جدة - انطلاق أعمال المؤتمر الدولي (بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية) في مكة المكرمة بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي ومشاركة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية من المفتين وكبار العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية.
3142293 الكويت - نتائج أولية تظهر فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية بنسبة تجاوزت 87 بالمئة من الأصوات.
3142287 القاهرة - مصر والاتحاد الأوروبي يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة.
3142245 رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 130 آخرين في تسع مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات ال 24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة عدوان الاحتلال إلى 31645 شهيدا و73676 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
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