روسيا: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تجاوزت 74.2%

روسيا: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تجاوزت 74.2%
التاريخ
3/17/2024 10:56:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 17 آذار (بترا)-أعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية الرئاسية الروسية، ايلا بامفيلوفا، اليوم الأحد، عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت رقما قياسيا تجاوز 74.2 بالمئة مع إغلاق صناديق الاقتراع مع نهاية اليوم الثالث للانتخابات.
وقالت بامفيلوفا خلال مؤتمر صحفي :"تم إغلاق جميع صناديق الاقتراع وبدأت عمليات الفرز الأولية، نسبة المشاركة في انتخابات اختيار رئيس روسيا بلغت كانت قياسية وتجاوزت 74.2 بالمئة".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
17/03/2024 23:45:55
MENAFN17032024000117011021ID1107988396
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