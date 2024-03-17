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روسيا: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تجاوزت 74.2%

3/17/2024 10:56:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 17 آذار (بترا)-أعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية الرئاسية الروسية، ايلا بامفيلوفا، اليوم الأحد، عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت رقما قياسيا تجاوز 74.2 بالمئة مع إغلاق صناديق الاقتراع مع نهاية اليوم الثالث للانتخابات.
وقالت بامفيلوفا خلال مؤتمر صحفي :"تم إغلاق جميع صناديق الاقتراع وبدأت عمليات الفرز الأولية، نسبة المشاركة في انتخابات اختيار رئيس روسيا بلغت كانت قياسية وتجاوزت 74.2 بالمئة".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
17/03/2024 23:45:55

MENAFN17032024000117011021ID1107988396

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