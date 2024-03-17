مخالفة واحدة لدراجات عسير وصفرية الباحة تعود من جديد

عادت منطقة الباحة لتسجل صفرية في مخالفات الدراجات الآلية التي تم ضبطها مؤخرًا بمختلف مناطق المملكة، بعد أن تنازلت بذلك الشهر الماضي لمحافظة القريات، فيما سجلت منطقة عسير مخالفة واحدة.

جاء ذلك خلال الحملة الميدانية التي قامت بها إدارات المرور بجميع مناطق المملكة ومحافظاتها خلال الفترة من 3 إلى 9 مارس 2024، إذ تم ضبط 1705 دراجات آلية مخالفة، وتصدرت الرياض القائمة بـ 652 دراجة مخالفة وجاءت جدة والطائف ثانيا بـ 650 دراجة مخالفة ثم المدينة المنورة ثالثا بـ 145 وجازان رابعًا بـ75، فالمنطقة الشرقية خامسًا بـ35.

مخالفات بالمناطق والمحافظات

. الرياض 652

. جدة

650

* الطائف

650

. ⁠المدينة المنورة

145

. جازان

75

. ⁠القصيم

48

. ⁠الشرقية

35

. ⁠مكة المكرمة

30

. ⁠نجران

20

. ⁠الجوف

16

. ⁠الحدود الشمالية

8

. ⁠تبوك

7

. ⁠القريات

7

. ⁠عسير

1

. ⁠الباحة

0