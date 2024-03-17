مخالفة واحدة لدراجات عسير وصفرية الباحة تعود من جديد
التاريخ
3/17/2024 10:55:11 PM
| عادت منطقة الباحة لتسجل صفرية في مخالفات الدراجات الآلية التي تم ضبطها مؤخرًا بمختلف مناطق المملكة، بعد أن تنازلت بذلك الشهر الماضي لمحافظة القريات، فيما سجلت منطقة عسير مخالفة واحدة.
جاء ذلك خلال الحملة الميدانية التي قامت بها إدارات المرور بجميع مناطق المملكة ومحافظاتها خلال الفترة من 3 إلى 9 مارس 2024، إذ تم ضبط 1705 دراجات آلية مخالفة، وتصدرت الرياض القائمة بـ 652 دراجة مخالفة وجاءت جدة والطائف ثانيا بـ 650 دراجة مخالفة ثم المدينة المنورة ثالثا بـ 145 وجازان رابعًا بـ75، فالمنطقة الشرقية خامسًا بـ35.
مخالفات بالمناطق والمحافظات
. الرياض 652
. جدة
650
* الطائف
650
. المدينة المنورة
145
. جازان
75
. القصيم
48
. الشرقية
35
. مكة المكرمة
30
. نجران
20
. الجوف
16
. الحدود الشمالية
8
. تبوك
7
. القريات
7
. عسير
1
. الباحة
0
|
|
MENAFN17032024000089011017ID1107988363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.