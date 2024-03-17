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18 ألف فرصة وظيفية لخريجي التقني

3/17/2024 10:55:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها وفرت 18.168 فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر فبراير من العام الجاري. وأضافت المؤسسة أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل، منها مبادرة ((فرصة عمل لكل خريج))، فيما تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات. وأبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (29) مذكرة تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته، كما تمّ تنفيذ (63) برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل.

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