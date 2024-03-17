18 ألف فرصة وظيفية لخريجي التقني

(MENAFN
- Al Watan) أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها وفرت 18.168 فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر فبراير من العام الجاري. وأضافت المؤسسة أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل، منها مبادرة ((فرصة عمل لكل خريج))، فيما تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات. وأبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (29) مذكرة تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته، كما تمّ تنفيذ (63) برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل.
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