Wednesday, 20 March 2024 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مليون حبة تمر يوميا في إفطار المسجد النبوي

3/17/2024 10:55:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يستهلك الصائمون في المسجد النبوي يوميا أكثر من مليون ومائة وخمسين ألف تمرة وضعت في وجبات الإفطار الـ 233 ألفا التي توزع يوميا على المصلين في المسجد النبوي من قبل شركات الإعاشة، وتضع الشركات في الوجبات أعدادا فردية من التمور بين الثلاث تمرات والخمس والسبع، لكن يغلب على أكثرها توفير خمس حبات من التمر في كل وجبة بحيث يكون مجمل ما يستهلكه الصائمون من التمور 1.150.000 حبة.
في المقابل يصل طول السفر الممتدة في جنبات المسجد النبوي إلى أكثر من 100 ألف متر، حيث توضع وجبتا إفطار على كل متر من السفر الممتدة ليصل عدد الوجبات الموزعة من قبل 1340 حامل تصريح ومشرف على السفر إلى 233 ألف وجبة إفطار صائم يتم توزيعها يوميا على سفر إفطار بمساحة طولية تصل إلى 100 ألف متر.
وتعكس سفر الإفطار مدى التآخي والإنسانية والكرم في سفر الإفطار اليومية التي تمتد داخل المسجد النبوي ويصطف الصائمون عليها رافعين أكف الدعاء قبيل الإفطار.
وتجمع سفر الإفطار يوميا صائمين من أقطار مختلفة وجنسيات متنوعة، وتمتد في جنبات المسجد النبوي السفر، وتعطي مشهدا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والوفادة والترحيب لصائمين من مختلف الأقطار والأعمار تجمعهم سفرة إفطار واحدة يتناولون وجبات جهزت بطريقة جميلة ومنسقة، وتقدم أطيب الأكل من التمر والخبز والزبادي والماء، ويسعد يوميا مقدمو خدمة الإفطار بتقديم وجبات الإفطار بحسب مواقعهم المحددة وأعداد الوجبات المقررة.
وبعد انتهاء الإفطار يتم رفع سفر الإفطار والاستعداد لصلاة المغرب حيث لا يتجاوز الأمر دقائق لرفع السفر اليومية من قبل القائمين على السفر والعاملين في المسجد النبوي تحت إشراف الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي والقيام لصلاة المغرب.

MENAFN17032024000089011017ID1107988361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث