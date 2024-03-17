التوت العماني من الهيمالايا إلى نجران

(MENAFN
- Al Watan) نجح مزارعون بمنطقة نجران في زراعة التوت العصيري أو كما يطلق عليه في مصر التوت العماني وهناك من يطلق عليه التوت الكشميري أو التوت الباكستاني واسمه العلمي Morus Macroura. وهذا النوع من التوت يختلف عن التوت البري إذ يتميز بطعم ثماره اللذيذ والسكري، وكذلك بغزارة ثماره وإنتاجيته ويتميز أيضًا بطول ثماره التي يصل طولها مقارب لطول الإصبع أي ما يقارب من 4 إلى 5 سنتم كما يبلغ ارتفاع الشجرة من المتر إلى المتر ونصف وهي مطعمة على أصول عالية الجودة تنتج الثمار مباشرة دون انتظار وتعود أصولها الأساسية إلى جبال الهيمالايا والمنطقة الجبلية في إندونيسيا وهي شجرة طويلة العمر قادرة على الإثمار لعدة سنوات.
وقال المزارع ناصر آل عباس بقرية الحضن: نجحت في زراعة التوت العصيري أو التوت العماني كما يطلق عليه الكثير وهي التجربة الأولى، وكانت ناجحة بكل المقاييس ساعد على ذلك التربة الخصبة والأجواء المناسبة لزراعة أي منتج فضلًا عن عذوبة المياه بالمنطقة وقرية الحضن على وجه الخصوص.
وأضاف: بدأت بزراعة أكثر من 20 شجرة وجميعها كانت إنتاجيتها غزيرة وسنبدأ بتسويقها بشكل أكبر من خلال الموسم القادم حيث يعتبر هذا العام عام تجريبي ولاشك سنقوم بالإكثار منه علمًا بأن مشتلنا قام بتوزيع العديد من الأشجار لعدد من مزارعي المنطقة، علمًا بأن زراعته تبدأ غرة شهر رجب وإنتاجيته مع شهر رمضان، مشيرًا إلى أن التوت العماني يتميز عن التوت البري بطعمه السكري.
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