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التوت العماني من الهيمالايا إلى نجران

3/17/2024 10:55:11 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح مزارعون بمنطقة نجران في زراعة التوت العصيري أو كما يطلق عليه في مصر التوت العماني وهناك من يطلق عليه التوت الكشميري أو التوت الباكستاني واسمه العلمي Morus Macroura. وهذا النوع من التوت يختلف عن التوت البري إذ يتميز بطعم ثماره اللذيذ والسكري، وكذلك بغزارة ثماره وإنتاجيته ويتميز أيضًا بطول ثماره التي يصل طولها مقارب لطول الإصبع أي ما يقارب من 4 إلى 5 سنتم كما يبلغ ارتفاع الشجرة من المتر إلى المتر ونصف وهي مطعمة على أصول عالية الجودة تنتج الثمار مباشرة دون انتظار وتعود أصولها الأساسية إلى جبال الهيمالايا والمنطقة الجبلية في إندونيسيا وهي شجرة طويلة العمر قادرة على الإثمار لعدة سنوات.
وقال المزارع ناصر آل عباس بقرية الحضن: نجحت في زراعة التوت العصيري أو التوت العماني كما يطلق عليه الكثير وهي التجربة الأولى، وكانت ناجحة بكل المقاييس ساعد على ذلك التربة الخصبة والأجواء المناسبة لزراعة أي منتج فضلًا عن عذوبة المياه بالمنطقة وقرية الحضن على وجه الخصوص.
وأضاف: بدأت بزراعة أكثر من 20 شجرة وجميعها كانت إنتاجيتها غزيرة وسنبدأ بتسويقها بشكل أكبر من خلال الموسم القادم حيث يعتبر هذا العام عام تجريبي ولاشك سنقوم بالإكثار منه علمًا بأن مشتلنا قام بتوزيع العديد من الأشجار لعدد من مزارعي المنطقة، علمًا بأن زراعته تبدأ غرة شهر رجب وإنتاجيته مع شهر رمضان، مشيرًا إلى أن التوت العماني يتميز عن التوت البري بطعمه السكري.

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