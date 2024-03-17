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بوتين يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية الروسية

3/17/2024 10:54:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد فلاديمير بوتين أمس نحو 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية وفق ما أظهرت النتائج الأولية.
تم الإعلان عن هذه النتيجة على شاشة التلفزيون الحكومي بعد استطلاع أجراه معهد فتسيوم الرسمي.
وبحسب اللجنة الانتخابية الروسية، فقد حصل بوتين على 87.47% من الأصوات بعد عمليات فرز في 36.3% من مكاتب الاقتراع. وهي نسبة قياسية بعد حصوله على ما بين 64 و68% من الأصوات في الانتخابات السابقة.
وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية ايلا بامفيلوفا «لقد اختارت روسيا»، معلنة نسبة مشاركة قياسية بلغت 74.22%.
وكانت السلطات قد شددت على ضرورة أن يكون الشعب الروسي «متحدا» خلف زعيمه، وصورت النزاع الأوكراني على أنه من تدبير الغرب لتدمير روسيا.
وأشاد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدڤيديڤ بـ «الانتصار الرائع» الذي حققه بوتين.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الناخبين الذين توجهوا بأعداد كبيرة إلى السفارات، كما كان الحال في باريس ولندن وبرلين، ليسوا من أنصار المعارضة.
وقالت ماريا زاخاروفا على تلغرام: «لقد جاءوا للتصويت، منتهزين الفرصة التي قدمتها لهم بلادهم روسيا على الرغم من كل التهديدات من الغرب».

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