حماد يظفر ببرونزية الدوري العالمي

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- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالله حماد اليوم بالميدالية البرونزية لوزن وزن تحت 60 كغم في الجولة الثانية من الدوري العالمي المقامة في مدينة أنطاليا التركية، وذلك بعد فوزه على اللاعب الروماني جوجولوسي بنتيجة 2-0.
ويخوض لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري مساء اليوم المباراة النهائية لوزن تحت 84 كغم أمام اللاعب المصري يوسف بدوي.
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