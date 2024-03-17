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حماد يظفر ببرونزية الدوري العالمي

3/17/2024 10:54:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالله حماد اليوم بالميدالية البرونزية لوزن وزن تحت 60 كغم في الجولة الثانية من الدوري العالمي المقامة في مدينة أنطاليا التركية، وذلك بعد فوزه على اللاعب الروماني جوجولوسي بنتيجة 2-0.
ويخوض لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري مساء اليوم المباراة النهائية لوزن تحت 84 كغم أمام اللاعب المصري يوسف بدوي.

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