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جيريرو.. أهداف وفيرة ودراما مثيرة في مسيرة استثنائية

3/17/2024 10:54:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لم يكن يوم السادس عشر من شباط (فبراير) الماضي، يوما عاديا بالنسبة للنجم البيروفي المخضرم باولو جيريرو، بل يمكن القول إنه واحد من الأوقات المتوترة التي عاشها اللاعب طوال مسيرته الكروية الطويلة.
ظهر جيريرو على شاشة التلفزيون الوطني، وهو يتوسل من أجل سلامة عائلته، وطلب من ريتشارد أكونيا، رئيس نادي سيزار فاليجو البيروفي، إنهاء العقد الذي وقعه قبل أسابيع، وقال إن والدته، بيترونيلا جونزاليس، تتعرض لمضايقات من قبل مجرمين محليين، مضيفا أن كاتيا مونتينيجرو ديتشي، والدة ابنته الوحيدة، نايلا تلقت أيضًا رسائل تهديد.
جيريرو البالغ من العمر 40 عامًا هو قائد المنتخب البيروفي وهدافه التاريخي، وأحد أشهر المشاهير في ذلك البلد.
وعلى الرغم من كل الصعاب، قاد بيرو خلال مشوار تصفيات أميركا الجنوبية الصعب للغاية، للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وبعد أن قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقافه بسبب اختبار إيجابي للبنزويلكونين، وهو أحد مستقلبات الكوكايين، دعا في حملة مستعينا بقادة فريق المجموعة الثالثة هوجو لوريس (فرنسا)، سيمون كاير (الدنمارك) ومايل جيديناك (أستراليا)، لتجميد العقوبة على أقل تقدير، والمشاركة في المونديال الروسي.
وقبل أقل من شهرين من الموعد المقرر لبدء البطولة، سمح له قاضي المحكمة العليا السويسرية باللعب، وفي 21 حزيران (يونيو)، بعد أن كان على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية مع الدنمارك، قاد فريقه ضد فرنسا في المباراة الثانية.
هذه هي قصة مهاجم العقد في قارة أميركا الجنوبية، الذي قاد بلاده إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 36 عامًا، ويبدو أنه سيقود خط هجومه مرة أخرى هذا الصيف خلال كوبا أميركا في سن الأربعين.
ولد جيريرو في ليما، عاصمة بيرو، وتم اختياره في سن الثامنة من قبل أليانزا ليما، أحد أبرز الأندية في البلاد.
في أليانزا، لعب مع جيفرسون فارفان، الذي يصغره بسنة. ومع ذلك، لم يحصل على فرصة اللعب مع زميله في الفريق الأول، حيث انضم جيريرو إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني عندما كان عمره 18 عامًا.
انضم في البداية إلى فريق بايرن ميونيخ الثاني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الألماني، وسجل 21 هدفًا في 23 مباراة بالموسم 2003-2004، وهو أول موسم كامل له في أوروبا. وواصل هذا المستوى القوي في الموسم التالي، ما أدى إلى استدعائه للفريق الأول، حيث انضم إلى مواطنه كلاوديو بيتزارو.
وعلى الرغم من المنافسة على مقاعد التشكيلة الأساسية، فقد كان له تأثير قوي. سجل 6 أهداف في 13 مباراة بالدوري وشارك في ست مباريات في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم 2004-2005، حيث شارك أساسيًا مرتين وسجل هدفًا. ومع ذلك، ونظراً لكمية المواهب التي كانت هناك، بما في ذلك بيتزارو وروي ماكاي وروكي سانتا كروز، غادر جيريرو بايرن في صيف العام 2006، وهو في الثانية والعشرين من عمره لينضم إلى فريق آخر في الدوري الألماني هو هامبورج.
وفي حين أن الفترة التي قضاها هناك يتم تذكرها في الغالب من خلال الأهداف التي سجلها، إلا أن جيريرو لم يكن بعيدًا أبدًا عن الدراما خارج الملعب.
في العام 2010، تم تغريمه مبلغا قياسيا في النادي، بسبب إلقاء مشروبه على الجماهير بعد صافرة النهاية وضرب وجه أحد مشجعي هانوفر الذي زعم أنه كان يضايقه، وأوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم لخمس مباريات وفرض عليه غرامة إضافية قدرها 20 ألف يورو.
في ذلك الوقت، كانت بيرو تكافح لتحقيق أقصى استفادة من مواهبها الناشئة. كان بيتزارو ونولبيرتو سولانو من اللاعبين البارزين في الدوريات الأوروبية الكبرى، لكنهما حاولا وفشلا في العديد من المناسبات في قيادة منتخبهما إلى كأس العالم لأول مرة منذ العام 1982.
واحتلت بيرو المركز الأخير في تصفيات أميركا الجنوبية لبطولة 2010، مع رقم قياسي سلبي بثلاثة انتصارات في 18 مباراة، ولعب إيقاف خسارة جيريرو 6 مباريات دورا في هذا الإخفاق، بعد أن أهان الحكم في مباراة بالتصفيات أقيمت في حزيران (يونيو) 2008 ضد أوروجواي.
وكانت محاولتهم للوصول إلى نهائيات 2014 غير ناجحة بالقدر نفسه، حيث أنهوا التصفيات بفارق 10 نقاط عن المركز الخامس، المنتخب الأوروجوياني.
كان أداء بيرو أفضل في كوبا أميركا، حيث احتل المركز الثالث في بطولتين متتاليتين بالعامين 2011 و2015، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان جيل بيتزارو وسولانو قد اعتزل كرة القدم الدولية.
في هذا الوقت تقريبًا، عاد جيريرو إلى أميركا الجنوبية من أوروبا، وانضم إلى كورينثيانز (في العام 2012)، وفلامنجو (2015)، ثم إنترناسيونال (2018)، وهي ثلاثة من أندية مجموعة الـ 12 البرازيلية، ويعد ذلك بمثابة جحيم من الرحلات الطويلة بالنسبة للاعب كان عليه أن يطلب العلاج خلال أيامه مع هامبورج بسبب خوفه من الطيران.
أثناء اللعب لكورينثيانز، سجل الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم للأندية 2012 ضد تشيلسي، ما حوله إلى نجم بيرو بلا منازع وقائد وقائد يتمتع بشخصية كاريزمية.
قبل كأس العالم 2018، كان العبء يقع على عاتق جيريرو وصديقه القديم فارفان، وبعد أفضل مشوار لها في التصفيات منذ عقود، دخلت بيرو المباراة الأخيرة في تصفيات أميركا الجنوبية، وكانت بحاجة للفوز على كولومبيا في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 لضمان مكانها في روسيا. ومع ذلك، لم تتمكن من تحقيق سوى التعادل 1-1، لتتأهلوا إلى مواجهة ملحق فاصلة ذهاباً وإياباً ضد نيوزيلندا من أوقيانوسيا في الشهر التالي.
وبعد ذلك، قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من المباراة الأولى في ويلينجتون، أصدر الفيفا قرارًا بإيقاف جيريرو مؤقتًا لمدة 30 يومًا بسبب فشله في اختبار المنشطات، حيث تم العثور على البنزويليكجونين، وهو أحد مشتقات الكوكايين، في جسده بعد التعادل السلبي مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم في الشهر السابق.
وفي ظل هذه الخلفية الدرامية، تغلبت بيرو على نيوزيلندا، تعادلت 0-0 خارج أرضها وفازت 2-0 في ليما بعد أربعة أيام، لتحجز أول رحلة لها إلى كأس العالم منذ بطولة 1982 في إسبانيا، وبعد أن سجل فارفان الهدف الأول، رفع قميص جيريرو أمام جماهير الفريق المحتفلة، التي هتفت باسمه بعد صافرة النهاية.
لكن بعد أسابيع قليلة، أكد الفيفا إيقافه لمدة 12 شهرًا، ما يعني أن جيريرو سيغيب عن البطولة في الصيف التالي.
وجاءت نتيجة اختبار اللاعب إيجابية لمادة الكوكايين البنزويليكجونين، وهي مادة مدرجة في قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للعام 2017 المحظورة تحت الفئة S6. وقال الفيفا في بيان له: "عقب اختبار مراقبة المنشطات الذي أجري بعد المباراة، ومن خلال نتيجة اختبار إيجابية لمادة محظورة، انتهك اللاعب المادة السادسة من لوائح الفيفا لمكافحة المنشطات، وبالتالي، خالف المادة 63 من قانون الفيفا التأديبي".
وأصر جيريرو على أن نتيجة اختباره الإيجابية جاءت نتيجة شرب شاي أعشاب ملوث.
وفي معظم أنحاء أميركا الجنوبية، يعد استهلاك أوراق الكوكا أمرًا قانونيًا، وهو عادة اجتماعية، وفي بعض الحالات يتم تشجيعه كعلاج لمرض المرتفعات. يعتبر شاي الكوكا منبهًا خفيفًا، وله تأثير مشابه للقهوة أو الشاي الأسود. وعلى الرغم من ذلك، فإن كوبًا واحدًا من شاي الكوكا يكفي لجعلك تفشل في اختبار المخدرات.
وقال جيريرو للفيفا إنه تناول كأسين من شاي الأعشاب أثناء أداء الواجب الدولي لأنه كان يعاني من نزلة برد. وقال إنه تم إعطاؤه شاي اليانسون والشاي الأسود مع الليمون والعسل، ومن الممكن أن يكون قد تم خلطهما عن طريق الخطأ مع الكوكا. ولم يلق منطقه آذاناً صاغية، وأيد الفيفا الحظر مع فرصة الاستئناف.
وكجزء من استئناف جيريرو، استدعى محاموه عالم كيمياء حيوية برازيلي، قال إن كمية البنزويليكجونين في نظامه تتوافق مع شخص شرب شاي الكوكا. كما قاموا بزيارة تشارلز ستانيش، عالم الآثار الأميركي، الذي شرح الشعبية الثقافية لأوراق الكوكا في بيرو. وأبرز الأدلة التي استخدمها كانت تتعلق بالجثث المجمدة لأطفال الإنكا التي تم العثور عليها في قمة لولايلاكو، وهو بركان على الحدود بين الأرجنتين وتشيلي، قبل 18 عامًا. وفي العام 2013، كشف تحليل الطب الشرعي لشعر المومياوات عن آثار مادة البنزويليكجونين، وهي نفس المادة الموجودة في عينة بول جيريرو. وإذا تم العثور عليها على هذه الجثث، التي يعتقد أنها تركت في البركان قبل حوالي أربعة قرون من إنتاج الكوكايين لأول مرة، فكيف يمكن للمرء أن يتهم جيريرو بثقة بتناول هذا الدواء؟
وكان هذا الدليل جزءًا من قضية أقنعت الفيفا بتقليل العقوبة من عام إلى ستة أشهر، ما يعني أن جيريرو يمكنه اللعب في كأس العالم بدءًا من حزيران (يونيو). ومع ذلك، وبينما كان على وشك العودة من الحظر المفروض عليه، استأنفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية. وعلى الرغم من تقديم محامي جيريرو لاستئناف مضاد، حكمت محكمة التحكيم الرياضية لصالح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أيار (مايو) من ذلك العام، وزادت فترة الإيقاف إلى 14 شهرًا.
ردًا على حركة الاحتجاج في بيرو، كتب قادة فرنسا والدنمارك وأستراليا رسالة مفتوحة تدعو الفيفا إلى رفع الحظر مؤقتًا. وبينما أصبح الأمر الآن خارج أيدي الفيفا، استمر جيريرو في الدفع ببراءته أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة التحكيم الرياضية.
وقبل أسبوعين من ليلة افتتاح كأس العالم، وافقت المحكمة الفيدرالية السويسرية على رفع الإيقاف طوال مدة البطولة. وأصدرت المحكمة الرياضية بعد ذلك، بيانا قالت فيه إنها لن تعارض هذه الخطوة وسمحت لجيريرو في النهاية باللعب.
وبينما خرجت بيرو من دور المجموعات، حيث خسرت 0-1 أمام الدنمارك وفرنسا البطلة في نهاية المطاف، ثم تغلبت على أستراليا 2-0 في المباراة الأخيرة، حيث سجل جيريرو الهدف الثاني، حقق اللاعب البالغ من العمر حينها 34 عامًا طموحه بالمشاركة في كأس العالم، وتمت إعادة الحظر بعد البطولة، ولم يعد جيريرو إلى الملاعب حتى نيسان (أبريل) العام 2019.
وبعد بضعة أشهر، أصبح هداف كوبا أميركا، ما ساعد بيرو على الوصول إلى النهائي. ونتيجة لذلك، كما حدث في العامين 2011 و2015، تم اختياره ضمن فريق البطولة. ولم يكن مستغربا أن تم تفضيله على جونزالو هيجواين ولويس سواريز من قبل الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصائيات كرة القدم، ضمن تشكيلة أميركا الجنوبية في العقد الماضي.
قبل عودته للعب في بيرو هذا العام، أمضى فترات أخرى في البرازيل والأرجنتين وأخيراً الإكوادور، حيث كان جزءًا من فريق LDU كيتو الذي فاز بلقب الدوري الإكوادوري وكأس سود أمريكانا العام الماضي.
وبعد اختياره عدم العودة إلى كيتو للعام الثاني، توقع الكثيرون أنه سينضم مرة أخرى إلى أليانزا ليما، لكن نادي طفولته قرر عدم التوقيع معه.
في 2 شباط (فبراير)، انضم إلى نادي ديبورتيفو يونيفرسيداد سيزار فاليجو، من مدينة تروخيو الساحلية الشمالية الغربية.
لم يصبح سيزار فاليجو بطلاً لبيرو بعد في تاريخه القصير الممتد 28 عامًا، لكنه مرتبط بجامعة خاصة باهظة الثمن ويعد أحد أغنى الأندية في البلاد، ويعتبر رئيس النادي والجامعة ريتشارد أكونيا، شخصا في غاية الطموح.
هذا العام، قام النادي ببناء فريق من الأسماء الكبيرة، حيث تعاقدوا مع حارس المرمى خوسيه كارفالو، الذي كان قائدًا لنادي يونيفرسيتاريو في ليما في بعض الأحيان الموسم الماضي عندما فاز باللقب المحلي، ولاعب الوسط جوزيبمير بالون، الذي كان قائدًا لفريق اليانزا وصيف البطل، وكانت إضافة جيريرو بمثابة حبة الكرز على الكعكة، بيد أن الإثارة لم تدوم طويلاً.
بعد أسبوعين من التوقيع، ظهر جيريرو في البرنامج الإخباري التلفزيوني الوطني "لاتينا نوتيسياس". هناك، عبر عن إحباطه من أكونيا، الذي اتهمه بتجاهل التهديدات الموجهة ضده وضد عائلته من قبل المنظمات الإجرامية المحلية قبل أن يلعب مباراة للنادي.
وصرح جيريرو: "يقول السيد ريتشارد أكونيا إنه تعرض للأذى على المستوى الرياضي. بأي معنى تضرروا؟ تتلقى عائلتي التهديدات والمضايقات. لقد كتبوا (رسالة تهديد) إلى والدة ابنتي مع صورة ابنتي. هذا أمر غير طبيعي".
وأضاف: "إنه يسبب لي الانزعاج بالفعل لأن الرجل يتحدث كما لو كان هذا أمرا طبيعيا، وأنا لا أعتقد ذلك. ولا أعرف كيف يمكن للرجل أن يتعامل مع هذا الوضع ويقول إنه أمر طبيعي. في البيرو، لا يتلقى الناس رسائل تهديد.. لقد تلقت عائلتي رسائل مباشرة".
وبحسب تقارير في بيرو، بدأت والدة جيريرو تتلقى رسائل تهديد بمجرد الإعلان عن توقيعه.
وتقول إحدى الرسائل، وفقًا لتقارير صحفية: "أرسلي هذه الرسالة إلى باولو وقولي فيها إن الشمال ملكنا وأنه يجب عليه التكيف مع إيقاعنا، نريده أن يتعاون مع المنظمة؛ وإلا فحتى لو كان لديه 10 حراس شخصيين، فسنصطدم به، وبعد ذلك سوف يندم على العواقب. دعي أحدا يتصل بنا ليعطينا حلا، وإذا اتصلت بالشرطة سنكتشف ذلك، وسنفجر الرقم، وسيكون الاتصال التالي عندما ننفذ هجوما عليك".
وتزعم إحدى الرسائل الأخرى أن التهديدات ينفذها أعضاء في المنظمة الإجرامية التي ترتكب غالبية جرائم القتل والاختطاف في تروخيو. وردا على ذلك، ادعى محامي جيريرو، خوليو جارسيا، أن وزير الداخلية البيروفي أوصى اللاعب بتعيين حراسة خاصة لحماية نفسه وعائلته.
في هذه المرحلة، لم يكن جيريرو قد ذهب إلى تروخيو من قبل. أجرى هذه المقابلات الإخبارية من منزله في البرازيل، حيث كان يعيش مع زوجته، آنا باولا كونسورتي، وثلاثة أطفال صغار.
وقالت زوجته: "لحسن الحظ، حتى اليوم، لم تطأ قدمي تروخيو. لماذا أذهب إلى مدينة يوجد فيها تنبيه للطوارئ؟ أتلقى تهديدات مباشرة لعائلتي. هل يجب أن أذهب إلى مكان ستتعرض فيه عائلتي للمضايقة ولا أشعر بالأمان؟ سأذهب مع ثلاثة أطفال. لديّ ابن عمره 10 أشهر ومولود آخر. هل يجب أن أعرض عائلتي لكل ذلك؟".
وقال جيريرو لأسباب تتعلق بالسلامة، إنه يريد فسخ عقده حتى يتمكن من التوقيع مع ناد في دولة أخرى. وأدى هذا إلى استبعاد انتقاله إلى أليانزا، الذي فقد للتو مهاجمه الرئيسي، بابلو سباج، بسبب الإصابة.
وصرح أكونا علنًا أنه سيزود جيريرو بـ "التسهيلات" اللازمة لتصميم عملية النقل، بشرط إجراء مناقشة إيجابية حول هذا الموضوع.
ولكن بعد مناقشات مع أكونيا، الذي وعد بضمان سلامة عائلته، طار جيريرو إلى ليما.
وبعد يومين، انضم إلى زملائه في الفريق في تروخيو وألزم مستقبله بالنادي، بينما عادت زوجته إلى البرازيل.
قد لا تكون هذه نهاية القصة، لكن هدف جيريرو بعد ثلاث دقائق من ظهوره الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على أرضه أمام كوسكو في 3 آذار (مارس)، كان بمثابة البداية التي أرادها أكونيا.
بفضل الأمن الخاص على مدار 24 ساعة، والرحلات الجوية الخاصة لأحبائه وشاحنة فاخرة للتنقل حول تروخيو، استطاع جيريرو تحويل تركيزه إلى كرة القدم.
ومع اقتراب كوبا أميركا - حيث من المتوقع أن يقود جيريرو خط هجوم منتخب بلاده - بعد ثلاثة أشهر، تحتاج بيرو إلى نجمها للعثور على مستواه المعهود. -(وكالات)

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