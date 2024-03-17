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شباب اليد ينتظر معرفة منافسيه في البطولة الآسيوية

3/17/2024 10:54:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في الوقت الذي ما يزال فيه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، يواصل تحضيراته المكثفة، التي تسبق مشاركته في البطولة الآسيوية المقررة في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 20 ولغاية 29 تموز (يوليو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم 2025، فإن المنتخب ينتظر معرفة منافسيه في هذه البطولة، وذلك من خلال القرعة المخصصة لذلك، والتي ينتظر أن تحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويخضع المنتخب الوطني حاليا إلى تدريبات مكثفة بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد عبدالرحمن ومساعده محمد طه، ومدرب الحراس التونسي الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخرا، مثلما وفر الاتحاد المتطلبات كافة، أمام الفريق حتى يظهر بالصورة الفنية الجيدة، خصوصا وأن الدعم والإعداد اللذان تلقاهما الفريق من الاتحاد كبيرين.
ويسعى الاتحاد خلال الفترة المقبلة، إلى تأمين معسكر تدريبي خارجي للفريق يسبق تواجده في البطولة الآسيوية، حيث ينتظر أن يخوض خلال المعسكر 4 لقاءات ودية مع منتخبات وفرق ذات مستوى قوي.
وعلمت "الغد"، أن الاتحاد الآسيوي ومقره الكويت، ينتظر مشاركة أكبر عدد من المنتخبات في القارة الآسيوية، بعد أن أكدت منتخبات (الأردن واليابان وكوريا الجنوبية وإيران والسعودية والكويت والبحرين والهند والعراق)، مشاركتها في هذا الحدث الكبير، حيث تنص تعليمات البطولة على تأهل الفرق الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى إلى بطولة العالم.
ويتطلع الاتحاد الأردني إلى المنتخب الوطني للشباب باهتمام كبير، ويسعى إلى تجهيزه بأفضل صورة قبل الدخول في الاستحقاق الآسيوي، كما يعتمد عليه أن يكون المنتخب الوطني للرجال الذي سيشارك في البطولة الآسيوية مطلع العام 2026.
وكان المنتخب الوطني للشباب، شارك مؤخرا في البطولة الودية التي أقيمت في السعودية، وخاض خلالها مباراتين، حيث تمكن من الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 27-25، وخسر أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 17-23، وضم الفريق في هذه البطولة كلا من اللاعبين: علي جعارة، أحمد شاهر، قصي أحمد، أحمد العطابي، خليل العطابي، ورد حرافشه، أحمد المنسي، يوسف حمور، حمزه عبيدات، ياسين حليمه، وسفيان أبو رمان، تامر الظواهرة، أحمد سمير، سيف أمجد وهاني معتصم.

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