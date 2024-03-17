ملاحظات لنجوم المنتخب حول القمصان والمعسكر..المحترفين تتحرك لمقاطعة اجتماع الاتحاد

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

أندية المحترفين تتحرك لمقاطعة ورفض دعوة الاتحاد

بدأت أندية المحترفين لكرة القدم، بالتحرك والتشاور لاتخاذ موقف جماعي برفض دعوة اتحاد الكرة لعقد لقاء يوم السبت المقبل.

وكان اتحاد كرة القدم، وجه الدعوة لرؤساء أندية المحترفين، لحضور الجلستين الحواريتين قبل وبعد إفطار يوم السبت المقبل، لمناقشة إستراتيجية كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وما أن وصلت الدعوة إلى الأندية، حتى بدأت الاتصالات عبر الهاتف والمشاورات عبر "الواتساب"، لدراسة هذه الدعوة والعمل على اتخاذ موقف موحد يفضي إلى عدم الحضور. وتبادل رؤساء الأندية الرأي على "جروب الواتساب"، حيث كان هناك شبه إجماع على رفض الدعوة، بانتظار تنسيق الموقف قبل حسم الموضوع بشكل نهائي.

وكشفت أندية عن غضبها من هذه الدعوة التي تأتي لهدف حواري، بعيدا عن مشكلة الأندية الرئيسية التي تعاني من أزمات مالية خانقة، كما أن الأندية تعيش حالة من الغضب بسبب رفض اتحاد الكرة رفع قيمة الدعم من نصف مليون دينار إلى مليون، الأمر الذي يدفع الأندية لدراسة مقاطعة اجتماع السبت.

العطار يحصل على حكم بـ12 ألف دولار من العين السعودي

حصل اللاعب مجدي العطار، على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يقضي بإلزام نادي العين السعودي، بدفع مبلغ 12 ألف دولار للاعب.

وسبق للعطار الذي يلعب حاليا مع نادي الحسين إربد، وأن احترف في فريق العين السعودي، قبل أن يغادره ويقدم شكوى بحقه للحصول على مستحقاته المالية، ليأتي حكم الفيفا بضرورة دفع مبلغ 12 ألف دولار للاعب.

ورغم أن المبلغ لم يرض طموح اللاعب، إلا أن العطار لن يقدم استئنافا للحكم، وسيقبل بالحصول على 12 ألف دولار.

يشار إلى أن مجدي العطار سبق وأن لعب في الصريح والفيصلي والحسين إربد، كما خاض تجارب احتراف في السعودية والبحرين.

ملاحظات لنجوم المنتخب على نوعية القمصان والمعسكر

أبدى عدد من نجوم المنتخب الوطني الأول، ونجوم في المنتخب الأولمبي لكرة القدم، ملاحظاتهم حول نوعية الملابس الرياضية الجديدة التي تم تسليمها للمنتخبين الأول والأولمبي، معتبرين أن هذه النوعية لا تليق بمنتخب وطني وصل إلى نهائي كأس آسيا.

واعتبر لاعبون أن الملابس الرياضية التي كان يحضرها اتحاد الكرة للمنتخب، قبل وخلال منافسات كأس آسيا، كانت تمثل نوعية جيدة من اللباس، قبل أن يتبدل الحال بعد كأس آسيا، من خلال تغيير نوعية القمصان والبدلات الرياضية التي اعتبرها نجوم المنتخب غير لائقة بمنتخب النشامى.

وتمنى اللاعبون أن يتم استبدال الملابس الحالية بملابس أفضل تليق بالمنتخب ونجومه.

لاعبون في المنتخب أيضا، تذمروا من طول فترة المعسكر الداخلي في الفندق بعمان، استعدادا للقاء باكستان، معتبرين أن الأفضل كان دعوة المنتخب للدخول في معسكر قبل يومين من السفر، وليس قبل أسبوع تقريبا، خاصة وأن اللاعبين يتوقون لرؤية عائلاتهم خلال الشهر الفضيل.

ويرى لاعبون أن الخيار الأفضل كان يتمثل ببدء التدريبات من دون إقامة في الفندق، على اعتبار أن مباراة باكستان لا تستحق مثل هذه التحضيرات.

الفيصلي يرد على شكوى الكامرجي المطالب بحوالي 120 ألف دولار

رد النادي الفيصلي رسميا، على شكوى المحترف التونسي السابق في فريق كرة القدم رفيق الكامرجي، الذي سبق وأن احترف في الفريق قبل أن يغادره أخيرا.

وأوضح الفيصلي في رده الرسمي، على أن مطالب اللاعب مبالغ فيها، وأن هناك العديد من التفاصيل التي توضح أن حقوق اللاعب المالية لا توازي المبلغ المطلوب.

وكان الكامرجي قدم شكوى رسمية ضد الفيصلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبا بحوالي 120 ألف دولار، بانتظار الحكم النهائي الصادر عن الاتحاد الدولي.

لاعبو "النشامى" يتحرون فتوى الإفطار

بدأ عدد من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، بتحري فتوى إمكانية الإفطار، عند السفر يوم الثلاثاء المقبل إلى باكستان، للقاء منتخبها يوم 21 الحالي، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026.

وتوجه لاعبون إلى دائرة الإفتاء وعدد من علماء الدين، للاستفسار والسؤال عن جواز الإفطار في نهار رمضان، خلال السفر إلى باكستان وخلال المباراة.

اللاعبون حصلوا على فتوى إيجابية بشأن الإفطار خلال السفر الطويل، رغم أنهم لا يحبذون الإفطار، حيث تمسك أغلب نجوم المنتخب بالصيام في حال لم يتعرضوا لمشقات تفوق قدراتهم.









اللاعب رفيق الكامرجي - (أرشيفية)

كواليس النجوم

. كوادر تحكيمية أردنية من حكام ومراقبين ومقيمين، تستعد للمشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم التي تقام يومي 21 و26 الشهر الحالي.

. خطوة الترس النادي الفيصلي بإقامة حفل إفطار رمضاني خيري أول من أمس، لجمعية بيت الخير، لاقت إطراء وإشادة الكثيرين، لما لهذه الخطوة من أبعاد إنسانية وخيرية.. الحفل شهد العديد من الفقرات والفعاليات.

. أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يدرس إبعاد المحترف الأجنبي في الفريق، بسبب عدم القدرة على دفع مستحقاته المالية.. النادي يدرس إبعاد المحترف سلميا وبالتوافق، في حال وافق المحترف على ذلك.

. عدد كبير من محبي نادي الرمثا، يتوقعون أن ينجح استئناف الرمثا في تخفيض عقوبة الـ25 ألف دينار التي فرضها الاتحاد على الرمثا بسبب تناقص لاعبيه أمام الحسين إربد، نتيجة حدوث وفاة في المدرجات لأحد مشجعي النادي..هذه التوقعات جاءت بسبب اعتقادهم أن الاتحاد سينظر إلى الموضوع من منطلق إنساني وفق حديث المشجعين.