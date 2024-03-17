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اتحاد عمان يفرض التعادل مع الأرثوذكسي في سلسلة نهائي سلة الناشئين

3/17/2024 10:54:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري فرض فريق نادي اتحاد عمان التعادل في سلسلة نهائي دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه في اللقاء الثاني على فريق النادي الأرثوذكسي بنتيجة 70-56 (النصف الأول 33-29)، في لقاء أقيم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.
وكان "نسور" الأرثوذكسي، حسم المواجهة الأولى من سلسلة النهائي (90-75)، على أن يتجدد اللقاء بين الفريقين عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل في صالة "إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون، ضمن ثالث لقاءات سلسلة الدور النهائي، التي يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات من إجمالي 5 مباريات مفترضة.
وتجاوز اتحاد عمان بدايته البطيئة ليحسم الفترة الأولى (14-13)، قبل أن تقوده السلات المتنوعة لأبرز نجومه صويص وغزال وشعبان لحسم النصف الأول (33-29) مستغلا تفوقه في الفترة الثانية (19-16)، قبل أن تبادل الفريقان عملية التسجيل في الفترة الثالثة التي تقدم فيها اتحاد عمان (21-18)، قبل أن يحسم المباراة لصالحه بعد سيطرته المطلقة على الفترة الأخيرة (16-9).
وبرز معتز صويص في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بتسجيله 21 نقطة و7 متابعات وتمريرتين و7 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 22، يليه سند غزال بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و12 متابعة وتمريرة و4 ستيل بفاعلية 20، فيما كان الطيب قاسم اللاعب الأبرز من جانب فريق الأرثوذكسي بتسجيله 7 نقاط و22 متابعة وسرقة للكرة بفاعلية 22.
وسجل اتحاد عمان 16 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 11 نقطة للأرثوذكسي، و23 نقطة من "الفاست بريك" مقابل 17 نقطة للأرثوذكسي، الذي سجل 21 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 6 نقاط لاتحاد عمان، والأخير لم تظهر فاعلية دكة بدلائه في الشكل المطلوب بإضافتها 4 نقاط فقط، مقابل 19 نقطة جاءت من "بنش" الأرثوذكسي.
وبلغت نسبة نجاح لاعبي اتحاد عمان في التسجيل من داخل القوس 38.2 % (21 من 55) و22.2 % من خارج القوس (6 من 27) و66.7 % من خط الرميات الحرة (10 من 15)، فيما بلغت نسبة نجاح لاعبي الأرثوذكسي في التسجيل من داخل القوس 28.3 % (17 من 60) و22.2 % من خارج القوس (4 من 18) و66.7 % من خط الرميات الحرة (10 من 15).
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الإنجليزية أحرز المركز الثالث "الميدالية البرونزية" بفوزه على فريق نجوم الأرثوذكسي في مباراتين متتاليتين (62-37) و(81-43)، في السلسلة القصيرة التي يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي 3 مباريات مفترضة.

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