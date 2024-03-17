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بعد غياب 11 عاما.. الأردن ينظم بطولة العرب للمصارعة بمشاركة تاريخية للسيدات

3/17/2024 10:54:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يرى رئيس الاتحاد العربي للمصارعة ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، التونسي محمد كمال بوعزيز، أن الأردن أصبح واجهة لاستضافة كبرى المسابقات العربية والآسيوية والعالمية، مؤكدا التطلعات لإحياء البطولات العربية على صعيد الفئات العمرية كافة وللجنسين، مع تنظيم خمس بطولات خلال العام.
وينظم الأردن بطولة العرب للفئتين الحرة والرومانية تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 26 أيار (مايو) المقبل، والتي تشهد مشاركة السيدات للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث تشكل محطة تحضيرية تسبق استضافته بطولة آسيا للفئتين تحت 17 و23 عاما في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، ثم ينظم بطولة العالم للفئة تحت 17 عاما في الفترة من 19 إلى 24 آب (أغسطس) المقبل.
وتعود المملكة لاستضافة بطولة العرب للمرة الأولى بعد غياب نحو 11 عاما، وتحديدا منذ استضافتها بطولة الشباب تحت 23 عاما في "صالة الأرينا" العام 2013.
ويقول بوعزيز في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "لدينا استراتيجية واضحة في تطوير البطولات التي تنضوي تحت مظلة الاتحاد العربي، وذلك مع ضمان إقامة البطولات بصورة دورية وإعادة تنظيم البطولات المتقطعة، لكننا أخذنا بعين الاعتبار تنظيم بطولة للسيدات للمرة الأولى، إيمانا بأحقية بطلاتنا الأولمبيات وغيرهن من الواعدات، في المنافسة على المستوى العربي وإيجاد محطات تحضيرية مناسبة لهن"، مشددا على قناعة الاتحاد العربي بضرورة عدم زيادة الفجوة بين لاعبات الدول العربية ونظيراتهن في العالم الغربي.
ويضيف: "نقف اليوم في الاتحاد العربي نصفين، أفريقي وآسيوي، ونتطلع دوما إلى خدمة المصارعة العربية ونستثمر حضورنا المميز في الاتحاد الدولي، لدعم ملفات الاستضافات العربية وكذلك لاعبينا"، لافتا إلى أن الاتحاد العربي شريك مع اتحاد المصارعة الأردني في البطولات التي ينظمها على المستويات كافة.
ويستطرد: "الأردن شرف كل العرب بتنظيمه المثالي لبطولتي آسيا والعالم في العام الماضي وخلال فترة زمنية قياسية. إعادة منحه شرف التنظيم يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرات المملكة التنظيمية، والتي أصبحت حديث أوساط اللعبة عالميا، والكل بات يترقب الاستضافة".
واختتم حديثه بالقول: "نتوقع مشاركة كبيرة من الدول الآسيوية والأفريقية في بطولة العرب، خصوصا على مستوى السيدات"، مشيدا بالقدرات التنظيمية للأردن عبر توفير البيئة الآمنة إلى جانب تمتعه بالطقس المعتدل.
بدوره، قال م. عبدالله قطيشات نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي في معرض رده على استفسارات "الغد": "تعد البطولة العربية جزءا من خطة الاستضافات والتطوير التي نسعى إلى إنجاحها في اتحاد المصارعة، تركيزنا منصب على إعداد جيل ناشئ من اللاعبين واللاعبات الموهوبين، وفخورون بأن يكون الأردن بوابة كتابة التاريخ في المصارعة العربية، مع اعتماد مشاركة السيدات في بطولة العرب للمرة الأولى في التاريخ".
وتابع: "نمتلك اليوم قاعدة محدودة من اللاعبات، ولقياس مدى قدرتهن في المنافسة على المستويين القاري والعالمي، نحتاج إلى توفير بطولات بهذا النوع لإكسابهن فرصة الاحتكاك وزيادة خبراتهم وإدخالهن في أجواء المباريات"، مؤكدا أن البطولة العربية تمثل مؤشرا على أن المملكة أصبحت واجهة لعبة المصارعة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، فضلا عن اعتبار بطولة العرب بمثابة البروفة التحضيرية على الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية قبل استضافة بطولتي آسيا والعالم للعام الثاني تواليا.
وخاضت لاعبات المنتخب الوطني معسكرا تحضيريا مشتركا مع لاعبات المنتخب الجزائري في الجزائر العاصمة، ويقول قطيشات بهذا الصدد: "نوفر فرصة الاحتكاك للاعباتنا، كما أننا حرصون على توطيد العلاقات مع دول المنطقة كافة، لضمان تواجدهم وإنجاح بطولة العرب"، لافتا إلى أن الجزائر والسعودية وتونس أكدوا المشاركة حتى الآن على صعيد السيدات.
من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الوطني لمصارعة السيدات، رائد القيسي: "فريقنا النسوي حديث التأسيس ولا يتجاوز عمره العام، نكثف تدريباتنا في لرفع جاهزية اللاعبات وحتى نظهر بصورة جيدة في الحدث العربي الأول من نوعه على مستوى السيدات والذي يستضيفه الأردن، نحن أول فريق من عرب آسيا يضم لاعبات من فئات عمرية مختلفة"، مؤكدا خوضهم تدريبات منتظمة في الآونة الأخيرة لإكساب اللاعبات الخبرات المناسبة تحضيرا للمرحلة المقبلة.
وكان اتحاد المصارعة أعلن في أيار (مايو) من العام 2022، عن إعادة تأسيس منتخبي الناشئات والسيدات في المصارعة بعد انقطاع استمر قرابة الـ15 عاما، وذلك تأكيدا لاستراتيجيته الداعمة للمرأة وتفعيلا لدورها في اللعبة، إلى جانب إتاحة الفرصة للسيدات والناشئات بالمشاركة في الاستحقاقات المحلية والدولية، ضمن بيئة تنافسية لممارسة الرياضة.

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