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أبو زمع لـالغد: هدفنا التأهل للأولمبياد.. وغرب آسيا بروفة مثالية للنهائيات

3/17/2024 10:54:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس أكد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاما عبد الله أبو زمع، أن الهدف واضح منذ تسلمه مهمة تدريب المنتخب الأولمبي، وذلك من خلال التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
وبين أبو زمع في حديث خاص لـ"الغد"، أن الوصول للأولمبياد يحتاج إلى مجهود مضاعف من قبل المنظومة بأكملها، إلى جانب التوفيق من اللاعبين داخل أرضية الملعب، مؤكدا أن اتحاد الكرة وفر الظروف كافة، لنجاح هذا الفريق الذي يضم مواهب متميزة تستحق الإنجاز حسب وصفه.
وأضاف: "لا شك أن إنجاز منتخب الرجال في كأس آسيا مؤخرا وضع الجهاز الفني للأولمبي تحت ضغط مضاعف من أجل السير على الخطا نفسها، إلا أنه بالوقت ذاته أعطى اللاعبين دافعا وثقة من أجل تحقيق الإنجاز وخطف إحدى بطاقات التأهل، ونقوم بالبناء على هذا الأمر لتحقيق الإنجاز".
ولفت أبو زمع، إلى أن المجموعة التي جاء فيها المنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية صعبة، حيث وقع في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر المستضيفة، وأستراليا وإندونيسيا، موضحا أن المنتخب سيخوض معسكرا وديا قبل البطولة بأسبوع يلتقي من خلاله منتخبي الصين وفيتنام يومي 7 و9 من شهر نيسان (أبريل) المقبل.
وزاد: "كنت أتمنى أن تستمر فترة التحضير من بطولة غرب آسيا إلى النهائيات، من أجل التواجد مع اللاعبين لأطول فترة ممكنة، إلا أننا نراعي ظروف الأندية باستعادة لاعبيها واستئناف جولتين بدوري المحترفين".
ويقص "الأولمبي" شريط المشاركة في البطولة القارية للمرة السادسة في تاريخه بمقابلة أستراليا في 15 من شهر نيسان (أبريل) المقبل، قبل لقاء قطر في 18 من الشهر ذاته، على أن يختتم مشواره بالدور الأول بمواجهة إندونيسيا في 21 من الشهر نفسه، علما بأن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة يتأهلون بشكل مباشر للأولمبياد، وخوض المنتخب صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع رابع قارة أفريقيا منتخب غينيا.
وغادر المنتخب الوطني مساء أمس إلى مدينة الإحساء للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بنسختها الخامسة، حيث سيواجه المنتخب السعودي يوم بعد غد بربع النهائي، علما بأن الفائز من المواجهة يلتقي الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية وتايلند في نصف النهائي، والخاسران من المباراتين يلتقيان في مباراة تحديد بقية المراكز.
وخاض "الأولمبي" عددا من المباريات الودية مؤخرا آخرها أمام الحسين إربد عصر الأمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، إلى جانب مواجهة منتخب الرجال الجمعة الماضية على ستاد عمان الدولي، وانتهت بالتعادل من دون أهداف.
وتابع أبو زمع: "تعد بطولة غرب آسيا فرصة جيدة لنا للاستعداد والتحضير لكأس آسيا، وستكون بطولة بالنسبة لنا استعدادية وتنافسية، وراض عن فترة التحضير بشكل عام، وأتمنى أن نصل إلى نهائيات آسيا بصفوف مكتملة".
وأوضح مدرب الأولمبي، أن تدريبات المنتخب الأخيرة في عمان شهدت اختبار اللاعبين، عبد الله حبوش وأحمد أبو غوش، واللذان يلعبان في الولايات المتحدة الأميركية وكندا على التوالي، موضحا بأنهما بجاهزية فنية غير كاملة نظرا لتوقف المنافسات هناك، وارتأى الجهاز الفني تجربتهما للمستقبل".
وواصل: "قمنا باستدعاء الحارس مراد الفالوجي بسبب توجه أحمد جعيدي للمنتخب الأول الذي سيخوض مباراة في تصفيات كأس العالم مع باكستان، على أن ينضم للمنتخب خلال أحداث البطولة، والقائمة جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لتقديم مستوى مميز في غرب آسيا، ونسعى إلى زيادة مستوى الانسجام بين اللاعبين قبل النهائيات نظرا لعدم التجمع منذ فترة طويلة".
وشدد أبو زمع على التأثير الذي فرضه غياب 3 لاعبين بسبب الإصابة وهم: هايل الذيابات، مهند العرامشة وأمين الشناينة، نظرا لقيمتهم الفنية مع المنتخب وفرقهم، موضحا أن بقية اللاعبين قادرين على سد الفراغ الذي سيخلفه كل لاعب بمكانه، مع الذكر أن المهاجم رزق بني هاني بدأ بالتدريبات الجماعية مؤخرا.
وأردف: "جربت اللاعبان عامر جاموس وعرفات الحاج في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة الذيابات، وجاموس أظهر حضورا طيبا في هذا المركز، ومن الممكن أن نلعب بأسلوب مغاير في الفترة المقبلة بحسب الحاجة، وأعد الجميع أن نقدم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير الأردنية".
وتضم قائمة "الأولمبي" لـ "غرب آسيا" كلا من: أحمد جعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.
ومنذ أن تسلم أبو زمع مهمة قيادة "الأولمبي" أواخر العام الماضي، خاض المنتخب تحت قيادته مباريات أمام فرق خارجية بواقع 18 مباراة، تمكن من الفوز في 9 مباريات، مقابل التعادل في 6 مباريات، والخسارة في 3 مباريات، إذ سجل المنتخب 28 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.
وجاءت مباريات المنتخب كالآتي بحسب التسلسل الزمني في المباريات الودية: فوز على فلسطين (1-0)، تعادل مع فلسطين (0-0)، تعادل مع نادي الرفاع الشرقي البحريني (0-0)، فوز على البحرين (1-0)، تعادل مع البحرين (1-1)، فوز على لبنان (1-0)، وفوز آخر على لبنان (3-0)، فوز على فلسطين (2-1)، وتعادل مع فلسطين (1-1)، وتعادل مع العراق (2-2)، وفوز على الإمارات (2-1)، وتعادل مع إيران (0-0)، وفوز على بروناي دار السلام (9-0)، وفوز على سلطنة عمان (1-0)، وفوز على سورية (2-0)، وخسر من مصر (1-3)، وخسر من السعودية (1-2)، وخسر من قطر (0-1).
كما خاض "الأولمبي" خلال الفترات الطويلة الماضية، العديد من المباريات الودية مع الفرق المحلية والمنتخبات الوطنية، إلا أنها لا تدخل بسجل مباريات المنتخب سواء في فترات التوقف الدولية، أو المباريات الودية غير المعتمدة.

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