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الجعفري يكتفي بفضية في الدوري العالمي للكراتيه

3/17/2024 10:54:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكتفى لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري (المصنف في المركز الأول عالميا لوزن تحت 84 كغم) بالميدلية الفضية، بعد خسارته في المباراة النهائية التي جمعته أمس مع اللاعب المصري يوسف بدوي ضمن منافسات الدوري العالمي التي اختتمت في مدينة أنطاليا التركية.
كما نال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالله حماد الميدالية البرونزية لوزن وزن تحت 60 كغم، بعد فوزه على اللاعب الروماني جوجولوسي بنتيجة 2-0.
وكان قد خرج من البطولة لاعبا المنتخب الوطني عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، وحسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم).
وتجدر الإشارة، إلى أن صاحب الميدالية الذهبية في الجولة الثانية من الدوري العالمي في أنطاليا يحصل على 1000 يورو، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على ‏‏500 يورو، في حين يحصل صاحب الميدالية البرونزية على 250 يورو.‏
ويضم الدوري العالمي 4 جولات وهي: جولة باريس والتي أقيمت في شهر كانون الثاني (يناير)، وجولة أنطاليا التي اختتمت أمس ، وجولة مصر التي تقام بالفترة من 19 حتى 21 من نيسان (أبريل) المقبل، والجولة الأخيرة التي ‏ستقام في المغرب بالفترة من 31 أيار (مايو) إلى 2 حزيران (يونيو) المقبلين.

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