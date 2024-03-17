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الحسين إربد.. هل حان وقت الحصاد؟

3/17/2024 10:54:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علي الشريف الحالة التي يعيشها نادي الحسين إربد في هذه الأيام، ومن منطلق اطلاعي كمدير للمركز الإعلامي في النادي، تمثل حالة "نضج كروي كبير" ما أدى بكل منظومة النادي إلى رفع شعار "موسم الحصاد".
الحقيقة، أنه فعلا حان هذا الوقت بعد تعب إداري منهك استمر ثلاث سنوات من التغير الشامل الذي اعتمد في بداية الأمر على طاقات شبابية من داخل النادي، ثم اتجه لاستقطاب خبرات كبيره تقود العمل الإداري والقانوني هناك.
الجميل أن رئيس نادي الحسين عامر أبو عبيد لم يعتمد "الفزعة" في العمل، ولم يبن طموحاته على الوهم، فهو منذ أن تسلم الرئاسة الفخرية كان قارئا جيدا للأحداث ومتابعا لأدق التفاصيل ومنفتحا على الجميع، بل أنه راع رسمي للنادي رفض أن يقف موقف المتفرج بل كان شريكا حقيقيا في صنع القرار وعلى ذلك، أدرك بعقل منفتح ومهنية وصبر، وتمكن من فهم مشاكل النادي ومن ثم وضع الحلول.
في الموسم الماضي، كان فريق الحسين موهلا للفوز بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، ولكن بدايات الدوري حرمته هذا الإنجاز نتيجة التعادلات التي رافقت الفريق مع الفرق، وكانت كل المؤشرات تقول: "إن الحسين هو أقرب للفوز".
انتهى الموسم ولم يقلل ذلك من عزم الرئيس، فبدأ مرحلة ثالثة من التطوير.... هو كان يريد أن يغير الفكر الإداري القائم على "الفزعة" ومن هنا انطلق.
استعان بخبرات كبيرة لإدارة فريق كرة القدم، ومن ثم تعاقد مع مدرب أجنبي وضحى ببطولة الدرع كاملة ليعطي للمدرب الفرصة ليضع أسلوبه وبصماته.... ورغم ذلك لم تخل الأيام تلك من المناكفات والاستقالات واستمرار الشكاوى...
تصريحات أبو عبيد، تجسد فكره الراقي في إدارة الأمور فهو يقول دائما: "الاستقرار ضروري مهما كان الثمن، ونحن اليوم في الطريق إلى أن نجني ما زرعناه على مدار ثلاث سنوات، نحن أمام فرصة تاريخية حتى نضع نادي الحسين علي قائمة الكرة العربية الآسيوية والمشاركة في البطولات الآسيوية هي هدف مشروع والطريق الوحيد الذي يؤهلنا للعالمية...والفوز بالدوري هو مفتاح هذا الطريق".
الرئيس أيضا يؤمن بالمواهب الأردنية القادرة على صناعة الإنجازات، وهذا الفكر يؤسس لكرة قدم أردنية متطورة في المستقبل القريب... نحن كعشاق لنادي الحسين بتنا ننام ونستيقظ على حلم الفوز بلقب دوري المحترفين الذي سيؤسس لمنعطف مهم في تاريخ النادي وإنجازاته المستقبلية.

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