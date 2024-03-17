Monday, 18 March 2024 07:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواجهة هايل ورأفت تضفي رونقا على مباراة الكلاسيكو

3/17/2024 10:54:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- ينتظر الشارع الرياضي الأردني يوم الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، للاستمتاع بقمة كروية أردنية في سهرة رمضانية تجمع القطبين الفيصلي والوحدات في ديربي جديد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وإضافة إلى أهمية المباراة في رحلة البحث عن استمرار المنافسة مع فريق الحسين المتصدر على لقب الدوري، تشهد القمة المرتقبة مواجهة فنية من العيار الثقيل بين نجمي الكرة الأردنية في الزمن الجميل أحمد هايل ورأفت علي في أول "كلاسيكو" لهما في تاريخ المواجهات الرسمية بين الأزرق والأخضر.
ويعد هايل وعلي من أفضل اللاعبين الذين مروا بتاريخ الكرة الأردنية، وشاركا في تحقيق الإنجازات التي حققها الفيصلي والوحدات في السنوات الماضية، كما يعتبران من أبرز لاعبي منتخب النشامى عبر سنوات ماضية.
ويملك كلا المدربين حافزا في رسم فرحة كبيرة على وجوه الجماهير، ولديهما طموح في ترك بصمة واضحة في ذكريات مباريات القمة، وتحقيق الفوز الأول على الفريق المنافس.
المدربان يدخلان المباراة بفترة قيادة مختلفة المدة، حيث تولى أحمد هايل قيادة الفيصلي الفنية في الثاني عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خلفا للمدير الفني السابق التونسي غازي الغرايري، والذي أنهت الإدارة عقده وجهازه المعاون نظرا لسوء النتائج الفنية، والأداء غير المقنع خلال الفترة الماضية في منافسات دوري المحترفين، ودوري أبطال آسيا، وانطلق المدرب الشاب والذي يخوض مهمة المدير الفني في الأندية للمرة الأولى، وقبل ذلك نال لقب بطولة غرب آسيا مع المنتخب الأولمبي في إنجاز أردني غير مسبوق.
ونجح هايل في إعادة ترتيب أوراق "الأزرق" من جديد ضمن مساعيه للاحتفاظ بلقب الدوري موسما جديدا، واسترداد لقب بطولة الكأس، ورغم أنه عانى في بداية المشوار بسبب ضعف الخيارات المتاحة وخصوصا اللاعبين الأجانب، لكن مرحلة الإياب منحته الثقة والطموح والانسجام بعد أن وفرت إدارة النادي طلبات هايل من خلال تعاقدات مميزة ضمت اللاعبين المحليين والأجانب، وشهدت مباريات المرحلة أفضلية فنية واضحة للفيصلي من الناحيتين الدفاعية الهجومية بعدما سجل 11 هدفا، ولم يدخل مرمى حارسه نور الدين بني عطية أي هدف.
ويرنو هايل من استغلال ظروف فريق الوحدات الحالية، والذي يعرف إمكانياته، ويدرك أن" الأخضر" يملك لاعبين مميزة قادرين على العودة وتحقيق الأهداف المنشودة، فمباريات الفيصلي والوحدات لا تخضع لفارق المستوى الفني في كثير من الأحيان، وسيعمل أحمد هايل على تسجيل اسمه في سجل المدربين الذين فازوا في مباريات "الكلاسيكو".
وعلى الجانب المقابل، يختلف الحال كثيرا عند رأفت علي، الذي تولى قيادة الوحدات قبل أيام قليلة خلفا للمدير الفني "المستقيل" أمجد أبو طعيمة، وفي ظل ظروف فنية صعبة بعد النتائج غير الإيجابية والابتعاد عن المتصدر فريق الحسين بفارق 9 نقاط، لكن رأفت ابن النادي والمعروف بحبه للوحدات وجماهيره لم يتردد في قبول المهمة الصعبة والتي وضعته في مباراة قمة الكرة الأردنية.
ويملك رأفت علي ميزة أنه قاد فريق الوحدات في مناسبات ماضية وآخرها في بطولة القدس والكرامة، وسيعمل على استغلال دعم وحب جماهير الوحداتية، إضافة إلى مسيرته الرائعة مع الفريق كلاعب وهذا يساهم في زيادة تقبل اللاعبين لفكره الكروي سريعا.
ويرى المشجع محمد الزرقاوي، أن مواجهة النجمين أحمد هايل ورأفت علي تزيد من إثارة وندية مباراة القمة، لتكتمل الصورة خصوصا في ظل إقامة المباراة في سهرة رمضانية يتمنى عشاق الفريقين أن تكون جميلة في كل الأمور.
وأضاف: "التاريخ المشرف لهايل وعلي سيجعل اللاعبين من كلا الفريقين يبذلوا أفضل المستويات الفنية والبدنية خلال اللقاء، وأتمنى من إداراتي الفيصلي والوحدات دعم النجمين بعيدا عن نتيجة المباراة".
من جانبه، شكر المشجع أكرم منسي الفيصلي والوحدات، على تجميع نخبة من اللاعبين الدوليين السابقين في الجهازين الفنيين، حيث يتواجد أحمد هايل ومؤيد أبو كشك وخالد لافي وعامر شفيع في الفيصلي، ورأفت على وباسم فتحي ووسيم حزين في الوحدات، وهذا يعطي مباراة "الديربي" الحاضر والماضي، ويمنح الجماهير إشارات أن المباراة ستكون ممتعة فنيا وأخلاقيا.
وقال: "ستكون المباراة من عيار خاص بين أحمد هايل ورأفت علي مدربين بعدما تنافسا في الماضي لاعبين ونجحا في حصد الألقاب، والمساهمة في الانتصارات ورسم الفرحة على وجوه الجماهير في مناسبات متنوعة، وهي فرصة للجيل الحالي لمعرفة ما قدمه النجمين أحمد هايل ورأفت علي في السنوات الماضية".

MENAFN17032024000072011014ID1107988348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث