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منتخب التايكواندو.. ماذا بعد التأهل الاستثنائي لأولمبياد باريس؟

3/17/2024 10:54:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب أنهى المنتخب الوطني للتايكواندو مهمة تأهيل 4 لاعبين للأولمبياد المقبل بنجاح، وسيدخل الآن في برنامج تدريبي إعدادي ستحدد لجنة المنتخبات والجهاز الفني بقيادة فارس العساف معالمه.
وخطفت التايكواندو الأردنية أضواء النجومية، بعد نجاحها للمرة الأولى في تاريخه، في تأهل 4 لاعبين دفعة واحدة إلى أولمبياد باريس 2024.
ونال المنتخب الوطني إشادة واسعة من أوسط اللعبة، التي أثنت على المستوى المرتفع للاعبين، وبارك رئيس الاتحاد العربي إدريس الهلالي، تأهل 4 لاعبين أردنيين دفعة واحدة، في كتاب تهنئة أرسله لرئيس اتحاد اللعبة سمو الأمير راشد بن الحسن.
وتأهل 3 لاعبين للأولمبياد المقبل من خلال تصنيفهم الأولمبي، بعد الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" العام الماضي، من دون خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة، وهم صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم).
أما راما ابو الرب (وزن فوق 67 كغم)، فتأهلت إلى الأولمبياد أول من أمس، من خلال التصفيات الآسيوية التي احتضنتها مدينة تاي آن الصينية.
تنتظر المنتخب الوطني مشاركات مهمة مقبلة، مثل، بطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، والتي تسبقها إقامة معسكر تدريبي، سيتم تحديده لاحقا، وكذلك بطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل) المقبل.
ووفقا للتصنيفين الأولمبي والدولي الصادران موخرا عن الاتحاد الدولي للتايكواندو، تحتل اللاعبة جوليانا الصادق المركز الثاني في وزن تحت 68 كغم، في التصنيف العالمي برصيد 450.63 نقطة، والمركز الثالث في التصنيف الأولمبي برصيد 441.93 نقطة.
ويحتل اللاعب صالح الشرباتي في وزن تحت 80 المركز الخامس في التصنيف العالمي برصيد 371.40 نقطة، والمركز نفسه بالتصنيف الأولمبي برصيد 368.70 نقطة.
ويحتل اللاعب زيد مصطفى في وزن تحت 67 كغم، المركز الثالث ‏في التصنيف العالمي برصيد 382.15 نقطة، والمركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 390.43 نقطة.
وتحتل اللاعبة راما أبو الرب المركز الرابع في وزن تحت 73 كغم، بالتصنيف العالمي ورفعت رصيدها ليصبح 140.72 نقطة، وتقدمت مركزين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، لتصبح في المركز التاسع عشر برصيد 187.17 نقطة.
من ناحية ثانية، أثبت فارس العساف المدير الفني للمنتخبات الوطنية، أنه خير من يصنع الأبطال على صعيد التايكواندو الأردنية، من خلال تفوقه في قيادة المنتخب الوطني الذي بدأ فيه مسيرته لاعبا، بدعم والده الخبير علي العساف.
وحظي العساف بثقة اتحاد التايكواندو، وهو يقود المنتخبات الوطنية منذ أكثر من 8 سنوات، ونجح في إثبات نفسه ودخل تاريخ اللعبة من أوسع الأبواب مدربا.
وكان العساف، أشرف على تدريب أحمد أبو غوش صاحب ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح صالح الشرباتي تحت إشرافه في نسل المديالية الفضية في أولمبياد طوكبو 2020.
وسبق للعساف، أن نال جوائز كأفضل مدرب في العالم وآسيا والعرب، لما حققه من إنجازات متواصلة مع منتخبات التايكواندو الأردنية، وهو يحمل حاليا 7 دان.

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