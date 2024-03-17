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طائرة خاصة تقل النشامى لمواجهة باكستان بتصفيات المونديال

3/17/2024 10:54:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس أنجز اتحاد الكرة ترتيبات سفر المنتخب الوطني إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد غدا، لمواجهة أصحاب الأرض ظهر الخميس المقبل، من خلال طائرة خاصة لتسهيل مهمة سفر اللاعبين خلال الصيام.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الباكستاني عند الساعة 12 ظهرا، على ستاد جيناه سبورت، ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، على أن تتجدد المواجهة يوم الثلاثاء 26 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة مساء.
ويتطلع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إلى الوصول للجاهزية الفنية والبدنية المثالية قبل مواجهة باكستان، نظرا لخوض المواجهة خلال ساعات نهار الشهر الفضيل، حيث ارتأى إلى التدرب وخوض مباراة ودية مع المنتخب الأولمبي مؤخرا بالتوقيت ذاته من موعد المباراة الرسمية المقبلة.
وتضم قائمة المنتخب لمواجهتي باكستان 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور الدين بني عطية، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، أنس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق "بوجبا"، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري ويزن النعيمات.
وعاد أمس كل من يزن النعيمات ويزن العرب من قطر، بعد انتهاء مبارياتهما مع أنديتهما، فيما من المنتظر أن يلتحق اليوم بالتدريبات قبل المغادرة غدا، كلا من حارس مرمى الجبلين السعودي يزيد أبو ليلى، بعد خوضه أمس آخر مبارياته أمام الترجي بدوري الدرجة الأولى السعودي، ولاعب مونبيليه الفرنسي موسى التعمري بعد مواجهة باريس سان جيرمان.
فيما تدرب أول من أمس كل من مرعي وعلوان ورزق بعيدا عن المجموعة، بسبب لعبهم المباراة الودية أمام "الأولمبي" كاملة.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة السابعة بعد أن جمع نقطة واحدة في مباراتين، إذ تعادل مع طاجيكستان خارج الديار بهدف لمثله، فيما خسر بثنائية نظيفة من المنتخب السعودي في عمان، علما بأن السعودية تتصدر برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان، وباكستان أخيرا بدون نقاط.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات التسع، على أن يتم توزيع 18 منتخبا على 3 مجموعات في الدور الثاني من التصفيات، وتتنافس المنتخبات الست في المجموعة الواحدة على بطاقتي التأهل المباشر للمونديال، فيما تلعب المنتخب أصحاب المراكز الثالث والرابع مباريات ملحق.
وتتبقى مواجهتان للمنتخب الوطني أمام طاجيكستان في السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل ضمن الجولة الخامسة، فيما يختتم المنتخب منافسات المجموعة بمواجهة السعودية على أرض الأخير في 11 من الشهر نفسه.
وعلى صعيد متصل، أعلن المدير الفني للمنتخب الباكستاني ستيفن قسطنطين، عن قائمة المنتخب التي ستواجه المنتخب الوطني، وتضم 24 لاعبا، وهم: يوسف بوت، ساقيب حنيف، عبد الباسط، حسن علي، عيسى سليمان، عبد الله إقبال، مأمون موسى، حسيب خان، محمد صدام، محمد سهيل، عمير راو، محمد فازال، محمد عادل، راهيس نابي، هارون حامد، الأمجر غازي، رجب علي، علي أوزاير، شايك دوست، عبد الصمد، وليد خان، عمران كياني، فريد الله وعادل يونس.
ولم تتضح الصورة بعد بشأن النقل التلفزيوني للمباراة على القناة الرياضية الأردنية، بسبب عدم الوصول لاتفاق مع اتحاد الكرة لبثها، مع إمكانية حسم الأمور خلال اليومين المقبلين بصورة نهائية.

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