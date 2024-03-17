انتقادات تطال مسلسل“زوجة واحدة لا تكفي”.. وزارة الإعلام الكويتية تصدر بياناً

إيقاف مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. ما القصة؟

وزارة الإعلام الكويتية (كونا) أكدت في بيان لها، أنها باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي، من ضمنها إيقاف عرضه في الدولة، مؤكدةً أنها ستتصدى لأي عمل فني يسيء إلى دولة الكويت.



وقالت الوكالة في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي: "الوزارة ترفض بشكل تام، أي عمل فني يسيء لدولة الكويت وشعبها أو يمس المجتمع الكويتي".



في حين طالبت الوزارة المعنيين، باحترام القوانين واللوائح والمواثيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلاً.



وأضافت: "الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات كافة المجتمعات، وأن تبتعد عن المساس بالثوابت".



كما أشادت بالدور الذي قامت به جمعيات النفع العام التي استنكرت مثل هذه الأفعال، بما يدل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت، ورفضه أي مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة.



المشاهد المسيئة في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

ومن المشاهد التي أثارت سخط الجمهور، عندما أخبرت إحدى الطالبات مُدرستها "هيلة" بحمل صديقتها من أخيها غير الشقيق، وكيفية تعاطي الآنسة مع الموضوع، في موضوع ينافي تماماً أفعال المجتمع العربي.



في حين تساءل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية موافقة الممثلة العراقية القديرة هدى حسين على تمثيل مثل هذه المشاهد.



فيما وجّه بعض الجمهور انتقاداً للمسلسل السعودي، معتبرين إياه مسيئاً إلى الأطفال والعائلات الكويتية والعربية بشكل عام.



وتدور أحداث مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي تم تصويره في مدينة أبوظبي، حول سيدة تعمل في مجال التمثيل، تواجه كثيراً من المشاكل، إلى أن تلتقي المحامية "إخلاص"، التي تساعدها على حل هذه المشكلات.



المسلسل الرمضاني الجديد يدخل في خانة المسلسلات الكوميدية الاجتماعية، وهو من بطولة كل من: أيتن عامر، وهدى حسين، ونور الغندور، وماجد المصري، وسحر حسين، وفاطمة الصفي، ولولوة الملا.



أما مؤلفة العمل فهي الكاتبة الكويتية هبة مشاري، وإخراج علي العلي.



إنها ليست المرة الأولى!

يذكر أنّ المؤلفة هبة مشاري كانت قد تعرضت في رمضان 2023 لموجة انتقادات كبيرة في مسلسل "دفعة لندن" بسبب مشهد الخادمة العراقية، وقبلها مسلسل "دفعة القاهرة" الذي سبب جدلاً كبيراً بين الكويتيين والمصريين أيضاً.



ففي إحدى حلقات المسلسل، صوَّر أحد المشاهد خادمة تحمل الجنسية العراقية، وهي تعمل خادمة لدى طالبات خليجيات في لندن وتُتَّهم بالسرقة.



وفي مشهد آخر، أظهر المسلسل رجلاً عراقياً يرفض مساعدة الفتيات الكويتيات في لندن بعد أن سُرقت نقودهن ويبصق عليهن بدلاً من نجدتهن، ما اعتبره عراقيون تشويهاً لصورتهم.



وفي الوقت الذي اتهم فيه بعض رواد مواقع التواصل، الكويت بأنها تسعى إلى تشويه صورة العراقيين على اعتبار أن مؤلفة العمل كاتبة كويتية، دافع البعض الآخر عن الكويتيين، مؤكدين أن المسلسل إنتاج سعودي وجرى تصويره خارج الكويت، وشاركت فيه نخبة من الممثلين العرب من مختلف الجنسيات.



من جهتها دافعت مؤلفة العمل الكاتبة الكويتية هبة مشاري، عن مشهد الخادمة العراقية، قائلة: "سيدي الفاضل، تاريخكم أكبر من أن يخبرني به مجموعة من المشحونين عاطفياً، تاريخكم يخصنا نحن العرب نستند عليه ونتباهى به، المصيبة من المتلقي قصير النظرة المعبّأ بفكرة المؤامرة، شخصياً أراهن أنك لم ترَ العمل".



وتابعت في منشور نشرته على خاصية "الستوري" بحسابها على إنستغرام: "العمل يتحدث عن بنات أستاذ تاریخ.. وارث من وارثي الحضارة، أُعدم وائتمن صديق عمره على بناته اللاتي يمتلكن ثروة باذخة ولديه بيت في لندن، الصديق ترك البنات على رصيف المطار وهرب بالمال".



وأكملت: "القصة إسقاط على سرقة العراق من العراقيين، سرقة تاریخها وإرثها الحضاري ومستقبل أبنائها بسبب الحرب والانقلابات والمؤامرات العالمية.. إرثها الذي يعرض في باريس مع الأسف.. التلقّي سطحي جداً، والعراق أكبر من تخلیص حسابات.. لكن أخذكم الحماس والغيرة، والله يعلم أننا نغار على عراقنا أكثر منكم.. لكم الظنون ولله النوايا".



من هي هبة مشاري؟

وفقاً لما ذكرته شبكة BBC البريطانية، فإن هبة مشاري كاتبة كويتية، من مواليد عام 1978، حصلت على درجة الماجستير في الأدب والنقد، واتجهت بعد ذلك لكتابة الدراما التلفزيونية منذ مطلع الألفية الثالثة.



كما ذكرت الشبكة أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الكاتبة الكويتية للانتقادات بسبب أعمالها، إذ تعرضت العام الماضي لانتقادات أخرى عندما أثار مسلسلها "دفعة القاهرة" جدلاً كبيراً بين الكويتيين والمصريين. -عربي بوست