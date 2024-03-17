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الشرار.. دراما بدوية تغوص في عوالم الفروسية والوفاء والغدر

3/17/2024 10:53:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تجتمع الفروسية والعشق والشعر، إلى جانب القيم الأصيلة والأحداث المليئة بالتشويق، في الدراما البدوية "الشرار" التي تعرض في رمضان.
تدور أحداث العمل في حقبة ترجع إلى أكثر من مائة عام، على بقعة من البادية في الطريق بين الحجاز ونجد. هناك تتصارع قيم الوفاء والغدر، والعشق والغيرة، والشر والخير، ضمن سلسلة من الأحداث الدرامية التي تستلهم من البادية تفاصيلها الوجدانية الحية، وتعيد تقديم الأصالة والقيم النبيلة في الزمن الجميل.
"الشرار" من إخراج الفوز طنجور، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السعودية، وهم: ريم عبد الله، خالد صقر، نايف الظفيري، ريم العلي، رحاب العطار، ليلى السلمان، زارا البلوشي، عزام النمري، باسل الصلي، عيد سعد، محمد الهاشم، مريم الغامدي، نجود أحمد، عبد العزيز السكيرين، علي السبع، هند محمد، مريم عبد الرحمن، زياد القاضي، وآخرون.
ريم عبد الله
تتطرق ريم عبد الله إلى الشكل العام للمسلسل، فتقول: "نقدم عملاً درامياً ترجع أحداثه إلى أكثر من 100 عام، لذا فهو غير تقليدي لناحية كونه بدوياً سعودياً صرفاً، بعدما اعتاد المشاهد على متابعة أعمال بدوية غير سعودية في الماضي". وأضافت ريم: "العمل مختلف لأن البيئة مختلفة، فنحن نتطرق إلى نمط حياة القبائل ومعيشتهم ليكون المسلسل أشبه بأرشيف تراثي عن الماضي في البادية خلال تلك الحقبة الزمنية". وعلى صعيد تجربتها الشخصية في العمل، تقول ريم عبد لله: "شدني المسلسل في المقام الأول لأنه يعبر عن البيئة السعودية البدوية تاريخياً، لذا فقد شعرت بالانتماء إليه".
ليلى السلمان
تقول ليلى السلمان "لطالما تمنيتُ تقديم دور بدوي، لذا فقد كنت مستمتعة بالشخصية وجو العمل". وتتابع ليلى: "أقدم شخصية أم هزاع - صالحة، الوالدة التي تعارك وتتأقلم مع مشاكل الحياة من حولها، لذا لا يمكنني الحكم على الشخصية لناحية كونها طيبة أو شريرة. وبخلاف معظم الأعمال البدوية، فإن أحداث مسلسل الشرار غنية وغير محدودة، لذا فأنا على ثقة من نجاح العمل في الموسم الرمضاني".
ريم العلي
تقدم ريم العلي شخصية سارة، التي تصفها قائلة: "تختلف سارة عني اختلافا جذرياً، لذا فقد أحببتها لما تحمله من تحد، ولعل التحدي الأكبر يكمن في طريقة وكيفية تقديم الشر الذي تحمله سارة على نحو مختلف عن الشخصيات الشريرة التي قدمتها في أعمالي السابقة". وتضيف: "سارة هي التي تحرك الشر في الأحداث، وهي الشخصية المؤذية لكل من حولها، فهي تحب نفسها فقط، ولكنها بطبيعة الحال لا تحمل الأذى لأخويها؛ فضة (رحاب العطار) وفلاح (محمد الهاشم)".
رحاب العطار
توضح رحاب العطار التي تقدم شخصية فضة في العمل، أنها المرة الأولى التي تشارك فيها بعمل تراثي بدوي سعودي. وتضيف رحاب: "شدني العمل نظراً لأحداثه الكثيرة والمتغيرة، فضلاً عن كون شخصية فضة غنية جداً، وهي من الشخصيات المؤثرة في خلق الأحداث، فهي تجمع في شخصيتها بين الشر والخير، إلى جانب قدر كبير من الغيرة التي بدأت تتضخم تدريجياً دافعةً فضة باتجاه الشر.. فهي تغار من منيفة وتعتبرها خصماً، لذا فإن تلك الغيرة هي المحرك الأول لكل ما تقوم به من أعمال قد تبدو أحياناً غير منطقية. وعلى الرغم من ذلك، فهي لا تمتاز بالشر المطلق، إذ إنها إنسانة حساسة، وقد تتأثر بأبسط الأشياء وأكثرها عفوية".
زارا البلوشي
تقدم زارا دور "ترفه"، وهي من الشخصيات الطيبة في العمل، وابنة عم منيفة (ريم عبد الله)، وتقول عن ذلك: "تدافع ترفه عن منيفة على الدوام وتقف إلى جانبها". توضح زارا أنها أحبت النمط الدرامي للعمل والجوانب الوجدانية فيه، وهذا أكثر ما شدها إليه". وأخيراً تتوجه زارا بالشكر لفريق الإخراج، وعلى رأسه المخرج الفوز طنجور، على مهنيتهم، مشددة على أهمية التحديات المناخية والمكانية التي واجهوها خلال التصوير "فكل لقطة وكل مشهد تطلب الكثير من الصبر والمجهود من الجميع، وعلى رأسهم المخرج الذي كان حريصا على التقاط المشهد المتكامل من حيث أداء الممثل والعناصر الطبيعية المحيطة، كالإضاءة والشمس والظل وغيرها من العوامل التي تميز الأعمال البدوية وتبرز البيئة على حقيقتها".
المخرج الفوز طنجور
يوضح الفوز طنجور "أن التحدي في هذا العمل يكمن في إظهار المشهد البدوي الأقرب إلى الواقعية، بعيداً عن المبالغات الدرامية والصورة النمطية البدوية في الحوار والحديث والصوت ونغمة الإلقاء والمشهدية وغيرها". وأضاف: "المكان هو أحد أهم عناصر إنجاح العمل، لذا فقد تعاملت مع المكان كإحدى الشخصيات لناحية بناء العلاقة بين الشخصية والحبكة من جهة والمكان من جهة أخرى".--

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