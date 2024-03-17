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الاشتباه بتسهيل ميتا مبيعات غير قانونية لأدوية

3/17/2024 10:53:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت بأن مجموعة ميتا ومنصتيها (إنستغرام وفيسبوك) يشتبه في أنها سهلت وحققت أرباحا من مبيعات غير قانونية لأدوية، مما دفع مدعين فدراليين إلى فتح تحقيق جنائي في عام 2023.
ومستشهدة بوثائق وأشخاص قريبين من القضية، قالت الصحيفة الأميركية إن مذكرات استدعاء واستجوابات نفذت في إطار الإجراءات أمام هيئة محلفين كبرى، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
ويتعين على هيئة المحلفين تحديد ما إذا كانت منصتا ميتا "تسهلان عمليات بيع غير قانونية لأدوية، وتستفيدان منها" وبالتالي يجب مقاضاتهما، كما أوضحت وول ستريت جورنال التي تؤكد أنها اطلعت على مذكرات الاستدعاء التي أصدرت عام 2023.
وتدعم الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) هذا التحقيق الفدرالي، بحسب الصحيفة.
ولم ترد "إف دي إيه" وميتا على الفور على طلب وكالة الصحافة الفرنسية الاستفسار السبت.
لكن ناطقة باسم ميتا أفادت لـ"وول ستريت جورنال" بأن "البيع غير القانوني لأدوية يتعارض مع سياستنا، ونحن نعمل على إيجاد هذا المحتوى وإزالته من خدماتنا".
وأضافت "تتعاون ميتا بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة بيع الأدوية وتوزيعها بشكل غير قانوني".
ووفقا لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توفي أكثر من 700 ألف شخص بين عامي 1999 و2022 في الولايات المتحدة، بسبب جرعات زائدة مرتبطة بتناول مواد أفيونية تم الحصول عليها بوصفة طبية أو بشكل غير قانوني.

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