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زوجة واحدة لا تكفي دراما خليجية بين نار الانتقاد وجرأة العمل

3/17/2024 10:53:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية علامات استفهام عدة رافقت الحلقات الأولى من المسلسل الخليجي "زوجة واحدة لا تكفي" المشارك بالمارثوان الرمضاني للعام الحالي، إذ وقع ما بين نار الانتقاد واللامنطقية وبين الاختلاف والجرأة في الطرح.
أحداث لا تمت لواقع المجتمع الخليجي بصلة وإسقاط أعمى لقضايا مجتمعية غير حاضرة، هذا ما يعلق به متابعو المسلسل الرمضاني "زوجة واحدة لا تكفي"، فاتحين بذلك جبهة من الانتقادات على أحداثه التي بنظرهم هي غير موجودة في شريحة المجتمع الخليجي.
وبالرغم من أن المسلسل ما يزال في حلقاته الأولى، إلا أن جمهور الشوسال ميديا انهال عليه بالتعليقات ليتصدر الترند بين منتقد ومشيد، ومنهم من رأى الأحداث غير منطقية، وآخرون أشادوا بجرأة العمل.
وتدور قصة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" حول "رشيد" الذي يلعب دوره الفنان المصري ماجد المصري، حيث يعيش حياة مثالية مع زوجته "هيلة" التي تجسدها الفنانة العراقية هدى حسين، وعائلتهما المكونة من ثلاث بنات، والذين يديرون مدرسة مختلطة، لكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تتعلق بـ"رشيد" لم يتوقعها أحد.
ويتناول المسلسل عدة قضايا مجتمعية عن المجتمع الخليجي بين تعدد الزوجات والخيانة وقضايا المراهقين التي تنوعت بين التنمر والعنف والانتحار والاعتداء الجسدي والنفسي وقضايا الشرف وغيرها.
وفي أروقة المدرسة المختلطة يرى المشاهد العربي يوميات المراهقين والمشاكل التي يمر بها طلبة ومعلمون، وعليه اعتبر الكثيرون أن الأحداث داخل أسوار المدرسة بأنها تقليد أعمى للمدارس الأمريكية، لأنها لا تتوافق مع العادات والتقاليد العربية.
ومن جهة أخرى انتقد آخرون الحوارات التي تجمع الشخصيات التي شبهها البعض بالإذاعة المدرسية، وأن حياتهم مقتصرة على البيت والمدرسة والخيانه والزواج، معتبرين أن القصة لا تشد المشاهد لمتابعتها، وآخرون رأوا في استخدام اللغة الإنجليزية في الحوارات انسلاخ عن الهوية العربية.
بينما آخرون يرون الاختلاف في الحبكة الدرامية الذي جمع بين الدراما والكوميديا، عمل جديد وفريد من نوعه قد يتفق أو يختلف عليه البعض، ولكنه يستحق أن يتابع ويتصدر المسلسلات الرمضانية.
والعمل يلقي الضوء على تحديات الحياة الزوجية والأسرية، والخفايا التي تعيشها كل شخصية، وقد انتقد البعض شخصية الابنة "زينة" التي تلعب دورها الفنانة نور الغندور، والتي تتفق مع والدها في إخفاء زواجه عن والدتها مقابل المال، معلقين: "ليس هنالك ابنة تفعل ذلك بوالدتها".
وقد تكون شخصية "زينة" الأكثر انتقاد باعتبارها تزوجت 6 مرات ولديها 3 أطفال، ولا تعترف بأمومتها لهم، لتكن الشخصية الأنانية والاستغلالية التي تضع مصلحتها فوق الجميع، لهذا كان لها الحصة الأكبر من الانتقادات.
وكثرة الانتقادات دفعت الفنانة فاطمة الصفي للخروج عن صمتها والتعليق، بأن مهاجميها لا يريدون مشاهدة عمل غير نمطي، وتقول: "تبي تشوف تحط القناة ما تبي شيل القناة.. شوف إلي تبي تشوفه".
ومن جهة أخرى رأى البعض أن تعدد القضايا المطروحة أوقعهم في تخبط وتشتت وأفقدهم الرغبة في متابعته، بينما رأى آخرون أنه من المبكر الحكم على المسلسل إذ يطالبون المنتقدين بمتابعته للنهاية لإصدار الحكم الصحيح على أحداثه.
والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة التي اعتادت في أعمالها على الجرأة في طرحها للقضايا المجتمعية والحوارات القوية التي تنقل بها رسائل عميقة عن المجتمع العربي والخليجي خاصة.
وقد حققت حمادة نجاحا لافتا في موسم رمضان الماضي بمسلسل "من شارع الهرم إلى" الذي كان أيضا من بطولة الفنانة هدى حسين وعدد من نجوم العمل ذاته المشاركين في "زوجة واحدة لا تكفي"، لذلك يتوقع الجمهور نجاحا جديدا لهذا الموسم بقصة مختلفة تنقل رسائل قوية بالرغم الانتقادات التي تطال العمل.
ويشارك في بطولة المسلسل أيضا: فاطمة الصفي، أيتن عامر، سحر حسين، نور الغندور، أحمد إيراج، عبد الله الطراودة، نور الشيخ، ليلى عبد الله، لولوة الملا، وسينتيا صموئيل وغيرهم.
والعمل من إخراج العلي العلي، وإنتاج جمال سنان، ويعتبر من بين الأعمال الرمضانية التي تسجل أعلى نسبة مشاهدة في عدد من الدول العربية، وما بين مشيدين ومهاجمين له انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وقد أصدرت وزارة الإعلام الكويتية، بياناً رسمياً بشأن المشاهد الجريئة التي تضمنها "واحد من المسلسلات الرمضانية" بدون ذكر اسم المسلسل تحديداً، إلا أن الجدل الدائر عبر منصات التواصل الاجتماعي وجه أصابع الاتهام إلى مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".
وجاء في بيان وزارة الإعلام تأكيدها بشكل قاطع على رفضها التام للأعمال الفنية التي تتضمن إساءة إلى الكويت، أو تمس بأي حال أخلاقيات المجتمع، وشددت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي إلى أي عمل فني يحمل إساءة إلى مجتمع الكويت.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنها باشرت بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات تجاه "المسلسل الرمضاني المسيء إلى الكويت"مع ضمان منع تكرار المشاهد المسيئة، والمطالبة باحترام اللوائح والقوانين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتضمن عدم عرض هذه المشاهد في المستقبل.
وحرصت الوزارة على التأكيد على تضمن الأعمال الفنية رسائل أخلاقية راقية، مع احترام خصوصية المجتمعات المختلفة، والابتعاد عن المساس بالثوابت، كما أشادت بالدور الذي لعبته الجمعيات العامة، والتي بادرت باستنكار هذه الأفعال، مما يدل على الوعي المجتمعي داخل الكويت، ورفض المشاهد المسيئة التي تمس الأخلاقيات والمبادئ الثابتة داخله.

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