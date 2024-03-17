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في رمضان.. التبرع بالأجهزة الطبية صدقة جارية تخفف آلام المرضى

3/17/2024 10:53:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة تبذل جهود كبيرة من قبل المبادرات والجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم توفير مستلزمات البيت والمونة للمحتاجين. غير أن مبادرة تبادل الأجهزة الطبية في مختلف محافظات المملكة حرصت على أن يكون اليوم الذي يسبق الشهر الكريم فرصة مميزة للمرضى للحصول على ما يعينهم على قضاء حوائجهم والتخفيف من آلامهم.
وتُعد مبادرة تبادل الأجهزة الطبية من المبادرات الخيرية الرائدة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأجهزة التي يحتاجها المرضى من ذوي الدخل المحدود والذين لا يملكون القدرة على شرائها، وذلك عبر الإعارة والتبادل بين المرضى والمتبرعين، مما يساهم في تخفيف الأعباء.
التبرع يأتي من خلال ذوي مرضى سابقين لم يعودوا بحاجة لتلك الأجهزة، حيث يتم التبرع بها لمرضى آخرين، أو من قبل أشخاص يبحثون عن أبواب للتبرع وشكل آخر من أشكال الأعمال الخيرية التكافلية.
علي الخطيب، مشرف ومسؤول في مبادرة تبادل الأجهزة الطبية، تحدث عن الفعالية الخيرية الأخيرة وربطها بحلول شهر رمضان المبارك، مبينا أن الحملة انطلقت منذ فترة طويلة، مع الإشارة إلى أن التبرع والاسعتارة مستمرا في أي وقت، حيث يتم التواصل مع المشرف على المجموعة وترتيب الطريقة المناسبة للتبرع.
كما تضمنت تلك الحملة التفاعلية إعادة تصليح الأجهزة التي تم استخدامها مسبقا ويتم إعادة إعارتها لمرضى جدد هم بأمسّ الحاجة لها في هذا الوقت، ليكون بداية رمضان فرصة لإيصال المساعدات الطبية لمستحقيها، مع الإشارة إلى أن هناك عددا كبيرا من الأدوات جديد وآخر مستعمل ولكنه يصلح للاستخدام، ومن الجيد إعادة إعارته للآخرين، كما يتم إعادة تصليح الأجهزة المُعادة لتكون جاهزة لإعادة استخدامها مرة أخرى لمريض آخر.
وعادة ما يكون هناك جهد كبير من المتطوعين، بسبب نقص الإمكانيات التي تُمكنهم من توصيل المعدات الطبية لمحتاجيها، خاصة في حال عدم توفر وسيلة نقل مناسبة.
لذا، كان رمضان لهذا العام مميزا في مبادرة تبادل الأجهزة الطبية، بعد أن قام المشرفون بجمع أكبر عدد ممكن من الأجهزة الطبية التي يحتاجها عدد كبير من المرضى، كل حسب حالته الصحية، ومن خلال تجميع معلومات عن كل مريض وحاجته للجهاز، وفترة الاستخدام، بعد ذلك التوصيل للمريض.
ويتمنى عاملون على مثل هذه المبادرات أن يتخذ الكثير من المتبرعين هذا النوع من المساعدات الخيرية باباً من أبواب الصدقة التي يسارع لها الناس خلال شهر رمضان تحديدا، وفي ذلك يبين أستاذ الفقه والدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون أن على المتبرعين إيجاد طرق جديدة للتبرع ومساعدة الآخرين بما يحتاجونه، حيث ان هناك اشخاصا يحتاجون إلى العون بطرق غير متعارف عليها بالمجتمع، ويجب الالتفات لها.
ويؤكد زيتون أن أي شكل من أشكال المساعدة والعون للآخرين هي باب من أبواب الصدقات، حيث إن الصدقة الأصل فيها تقديم العون والنفع للآخرين، عبر جهات توضح وتبين وتوجه نحو أبواب تبرع جديدة تنفع المجتمع ككل، سواء كانوا محتاجين ومعوزين ومرضى.
كل من يحتاج للعون والمساعدة في بيوت المحتاجين، هو شخص ينتظر من يطرق بابه ويقدم له العون الذي يحتاجه، لذا، تكون العودة إلى أصحاب الاختصاص أحياناً ممن يقدمون مبادرات خاصة لمساعدة الآخرين، ويمكن للمبترع معرفة طرق جديدة لمساعدة الغير، وقد يكون المريض من أكثر الأشخاص المحتاجين للعون، فيما أكد زيتون على أن الصدقات في رمضان أجرها مضاعف.
وهنا تحدث زيتون عن أهمية الصدقات الجارية التي يمكن أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس، ومثال على ذلك، مبادرة تبادل الإجهزة الطبية التي تُعد إحدى أبواب الصدقة الدائمة والوقفية في كثير منها، ويتم الاستفادة من الجهاز الطبي الواحد أكثر من مرة ولأكثر من شخص، وهو الأمر الذي دعا له زيتون أن يكون هناك تنظيم وتنويع للصدقات، وبخاصة الدائمة منها.
وخلال فعالية رمضان، قال الخطيب لقد كان يوم عمل تطوعي خيري بامتياز، حيث قام الفريق بصيانة الأجهزة التي سيتم توزيعها، والتي تضمنت أكثر من 40 كرسيا متحركا، ومجموعة من "الأسرة الطبية" ومستلزمات الصحة العامة لكبار السن، وأجهزة لقياس الضغط، وأجهزة فحص سكري، والعصا الطبية المساعدة "العكاز" بعدد كبير كذلك.
وبسبب الطلب على أجهزة توفير الأوكسجين، قال الخطيب إنه تم تخصيص عدد لا بأس به من الأجهزة المخصصة لمرضى الجهاز التنفسي، عدا عن الكثير من المعدات الطبية الأخرى، وبعد الاستفادة منها وانتهاء الحاجة، يتم إعادة الصيانة واستخدمها لمرضى آخرين.
ويأمل الخطيب أن يكون أكبر عدد ممكن من المرضى حصل على ما يحتاجه من تلك الأجهزة، لافتا إلى أن هذا اليوم تم تنظيمه بعد أن تم التواصل من قبل عدد كبير من المرضى وذويهم للحصول على الأجهزة المختلفة بحسب الحاجة، حيث يكون التنسيق مُسبقا ومنظما يضمن سلاسة الاستعارة.
كما كان من بين المساعدات الطبية ما يُعرف بـ "ناقلات المرضى"، وهي أجهزة يتم نقل المريض عليها حين التنقل، وعادة ما يكون سعرها مرتفعا ولا يمكن توفيرها بسهولة، بيد أن مبادرة تبادل الأجهزة الطبية قامت بتوفيرها لخمسة عائلات.
ووفق الخطيب فإن الفعالية ستستمر خلال هذه الفترة بعرض الأجهزة المتوفرة للاستخدام، مع العلم أن المبادرة تستمر طيلة العام في استقبال المرضى الراغبين بالحصول على ما يحتاجون إليها، حيث يحاول المتطوعون الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، إذ إن حاجة الدعم الطبي أمر مُلّح ويغير من الحالة المعنوية والنفسية للمريض وأسرته على حد سواء.
وكان الخطيب، قد تحدث سابقا عن أن هناك ثلاثة مسؤولين عن تنظيم العمل الخيري، بالتنسيق مع متعاونين من مختلف محافظات المملكة، لما يحتاجه هذا العمل من متابعة وإشراف لحالات المرضى في المحافظات والمناطق البعيدة.
كما أشار إلى أن المبادرة برمتها بدأت فقط قبل عدة سنوات من خلال تبادل الأدوية الطبية فقط بين المرضى بشكل عفوي، إلى أن تطوّرت مع زيادة عدد طلبات المحتاجين للأجهزة، ورغبة الكثيرين بالتبرع لهم، عدا عن وجود عدد من الأشخاص الراغبين بعرض الأدوات الطبية الكبيرة للإعارة من باب "الأجر والثواب والاستفادة منها بدل تخزينها أو التخلص منها".
ودعا مشرفو المبادرة إلى أهمية الالتفات إلى مثل تلك الأبواب من الصدقات، فشهر رمضان المبارك فرصة لمساعدة حالات مرضية مزمنة أو مؤقتة.

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