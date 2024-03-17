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عائدون للنشر تعيد طباعة قصة القنديل الصغير لغسان كنفاني

3/17/2024 10:53:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- أعادت دار العائدون للنشر والتوزيع/ عمان، طباعة قصة للأطفال بعنوان "القنديل الصغير"، للروائي والقاص والمناضل الشهيد غسان كنفاني، وقامت بتنسيق وتحرير وإعداد القصة الدكتورة الروائية والقاصة لمى سخنيني.
القصة تضم النص الأصلي الذي كتبه كنفاني بخط يده إلى لميس "ابنة أخته"، إلى جانب الرسومات التي رسمها، والإهداء الذي كتبه كنفاني في هذه القصة "إلى لميس في عيد ميلادك الثامن".
زوجة الروائي غسان، آني كنفاني كتبت مقدمة للقصة تتحدث فيها عن كنفاني ولميس، تقول فيها: "إن غسان في كل عام كان يكتب قصة ويرسمها للميس، ابنة أخته، في عيد ميلادها، ما أزال أذكر يديه المرهقتين وهو يعد الرسومات الجميلة للقصة التي كان انتهى للتو من كتابتها لعيد ميلادها الثامن، وفي كانون الثاني(يناير) 1963، ترجم لي غسان قصة القنديل الصغير".
كان غسان في الثانية عشرة من عمره في العام 1948، عندما أرغم وأسرته على مغادرة وطنه فلسطين. وهكذا تحولوا إلى لاجئين، واستقروا في دمشق، حيث التحق الأبناء بالمدارس. وفي سن العشرين، انتقل غسان إلى الكويت للانضمام إلى أخته، والدة لميس، وبدأ العمل مدرسا للفنون.
ولدت لميس في العام 1955، وكانت الحفيدة الأولى في الأسرة، ومصدرا للفخر والسعادة في أسرتها، كان غسان يحبها حبا كبيرا وكانت هي تبادله هذا الحب الكبير، ومن بين كتاباته الأدبية كتاب أهداه لها.
وأصبح غسان فيما بعد، أحد أشهر الأدباء الفلسطينيين، وأضحى مصدرا لاعتزاز لميس، كما باتت هي مصدرا لوحيه. كانت علاقتهما عميقة جدا وكان هناك رابط قوي يجمعهما، حتى في الموت. ففي بيروت، صبيحة السبت تموز(يوليو) 1972، استشهدت لميس مع خالها غسان، إذ كانت برفقته لحظة اغتياله بتفجير سيارته. وقد دفن غسان ولميس في مقبرة الشهداء في بيروت، حيث الأرض حمراء بلون تربة فلسطين، وتركا كتابهما "القنديل الصغير" للقراءة.
تضم المجموعة رسالة كتبها كنفاني بخط يده إلى لميس يقول فيها: "بعد كل هذه السنوات يبدو لي أنني عرفتُ، أخيرا، من أنا وأين طريقي.. ولذلك فإنني لن أستطيع أن أكتب لك شعرا لأنني لست شاعرا، ولا مقالا لأنني لست كاتب مقال، وكي أحافظ على وعدي لك وهديتي إليك قررت أن أكتب لك قصة، فمهنتي أن أكتب قصة، وسأكتب لك واحدة أسمها القنديل الصغير، تكبر معك كلما كبرت. غسان".
مدير دار العائدون للنشر الشاعر عمر شبانه كتب كلمة على غلاف القصة يقول فيها: إن كنفاني في هذه القصة الطويلة، يكتب عن "أميرة مات والدها وأوصاها باستحضار الشمس إلى القصر، أو أنها ستعيش في العتمة، لذلك تسعى الأميرة بكل الوسائل للحصول على الشمس، تجد غايتها في هدم أسوار القصر والسماح لكل من يحمل القناديل بدخول القصر، فتتجمع لديها كمية كبيرة من القناديل، ما يعني إضاءة القصر بما يعوض عن تلك الشمس".
يوضح شبانه، أن هذه القصة الرمزية ذات دلالات عميقة للعلاقة بين القصر والشعب، بين الأميرة والناس وقناديلهم المضيئة.
من أجواء القصة "صحت المدينة، ذات صباح على خبر أليم محزن: لقد مات الملك الطيب العجوز الذي حكم طوال عمره بالعدل والذي أحبه الناس كافة. ولقد حزن الجميع أكثر لأن الملك لم يكن قد ترك سوى ابنة صغيرة ليس بوسعها أن تحكم.
ولكن الملك، كان ترك أيضا وصية لابنته الصغيرة قال فيها شيئا قليلا جدا. قال: "(كي تصبحي ملكة يجب أن تحملي الشمس إلى القصر)".
وقال الملك في وصيته القصيرة، أيضا: "(وإذا لم تستطعي حمل الشمس إلى القصر فإنك ستقضين حياتك في صندوق خشبي مغلق عقابا لك)، وبعد أن قرأت الأميرة الصغيرة وصيته الملك استدعت حكيم القصر وقالت له: "إن أباها قد كلفها بمهمة عسيرة وإنها لا تريد أن تكون ملكة أبدا".
إلا أن الحكيم العجوز قال لها: "إن قوانين المملكة المكتوبة منذ زمن بعيد تحرم على الأمير أو الأميرة أن يرفضا الحكم... وقال الحكيم العجوز: (إن ابنة الملك لا تستطيع أن تكون إلا أميرة". قد عاشت مملكتنا بسعادة دائمة لأن كل واحد فيها يعرف واجبه ولا يهرب منه وقد كان والدك الملك حكيما حين قال لك: "إن عليك إحضار الشمس إلى القصر أو العيش في صندوق)".
ويذكر أن غسان كنفاني استشهد في الثامن من يوليو(تموز) العام 1972 في بيروت بعد انفجار عبوة ناسفة وضعها الصهاينة في سيارته. ودفن في مقبرة الشهداء (بيروت)، هو روائي وقاص وصحفي فلسطيني، ويعد من أشهر الكتاب والصحفيين العرب في القرن العشرين، صدر له ثمانية عشر كتابا، وكتب مئات المقالات والدراسات في الثقافة والسياسة وكفاح الشعب الفلسطيني.
في أعقاب اغتياله تمت إعادة نشر جميع مؤلفاته بالعربية، في طبعات عديدة. وجمعت رواياته وقصصه القصيرة ومسرحياته ومقالاته ونشرت في أربعة مجلدات.
وترجمت معظم أعماله كنفاني الأدبية إلى سبع عشرة لغة ونشرت في أكثر من 20 بلدا، وتم إخراج بعضها في أعمال مسرحية وبرامج إذاعية في بلدان عربية وأجنبية عدة. اثنتان من رواياته تحولتا إلى فيلمين سينمائيين.
وما تزال أعماله الأدبية التي كتبها بين العامي 1956 و1972 تحظى اليوم بأهمية متزايدة. على الرغم من أن روايات غسان وقصصه القصيرة ومعظم أعماله الأدبية الأخرى، قد كتبت في إطار قضية فلسطين وشعبها فإن مواهبه الأدبية الفريدة أعطتها جاذبية عالمية شاملة.

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