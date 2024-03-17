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دعما للغة العربية.. البابطين تطلق جائزة الراحل عبد العزيز

3/17/2024 10:53:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إطار ترسيخ الهوية العربية والثقافية، وتعزيزاً لمكانة لغة الضاد بوصفها ثقافة حضارية عريقة، وقع رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية سعود عبدالعزيز البابطين، اتفاقية تعاون لإطلاق جائزة سنوية قيمتها 100 ألف دولار لدعم اللغة العربية، تحمل اسم "جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية".
وتم توقيع الاتفاقية في ديوان البابطين، عقب الإفطار أمس، بحضور نخبة كبيرة من السفراء الدبلوماسيين والأكاديميين والأدباء والمثقفين والإعلاميين.
ونصت بنود الاتفاقية على تعاون البرلمان العربي ومؤسسة البابطين الثقافية في مجالات عديدة ضمن اختصاص كل منهما، بهدف تشجيع كافة الجهود المبذولة من أجل صون وحماية اللغة العربية والارتقاء بها وتعزيز مكانتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة.
وإيماناً منهما بأن الحفاظ على لغة الضاد وتعزيز مكانتها يعدان مسؤولية تشاركية تتحملها الجهات والمؤسسات كافة، فقد اتفقت إدارتهما على 15 بنداً تتلخص في إطلاق جائزة سنوية تحمل اسم "جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية" كونها من أهم وأعظم لغات العالم، ويتحدث بها ما يقرب من نصف مليار شخص على مستوى العالم، على أن يتم منح الجائزة في 9 مجالات يقوم مجلس أمناء الجائزة كل عام باختيار أحد مجالات الجائزة، ومنها: "البرامج الإلكترونية والرقمية في خدمة اللغة العربية، البرامج الإعلامية في خدمة اللغة العربية، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، صناعة المعاجم العربية، تحقيق المخطوطات في علوم اللغة العربية وآدابها، جماليات اللغة العربية، تيسير قواعد اللغة العربية، تطوير مناهج تعليم اللغة العربية، تطوير طرق تدريس اللغة العربية".
كما تضمنت الاتفاقية، تشكيل مجلس أمناء لتلك الجائزة من ممثلين عن البرلمان العربي وممثلين عن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، بالإضافة إلى خمسة خبراء من ذوي الاختصاص في اللغة العربية، يتم ترشيحهم وتسميتهم بالتنسيق بين البرلمان والمؤسسة.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال العسومي "إن توقيع الاتفاقية بين الجهتين جاء انطلاقاً من إيمان البرلمان الكامل بأن الحفاظ على اللغة العربية واستعادة مكانتها العالمية في إنتاج المعارف ونشرها، يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق النهضة العربية بمفهومها الشامل، كما يعد ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات العربية، وحجر الأساس لتنشئة أجيال واعية مستنيرة ومخلصة لوطنها وقادرة على البناء والعطاء المستمر".
وأعرب العسومي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثقافية مع مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، مؤكداً أن تعاونه مع المؤسسة يعد مثمراً لما تتمتع به المؤسسة من عراقة في مجال الاهتمام باللغة العربية والزخم الثقافي الذي وصلت أصداؤه إلى العالم.
وأكد أن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، هي مؤسسة عربية وعالمية تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية العربية وتحقيق التنمية الإبداعية والمعرفية وتحقيق التواصل الإنساني إقليمياً وعالمياً، ويأتي في مقدمة أهدافها دعم اللغة العربية وبذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على حيويتها ومنحها الأولوية بين أبنائها داخل الوطن العربي، وتأكيد فاعليتها الحضارية.
من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز البابطين سعود عبدالعزيز البابطين "إنه انطلاقاً من إيمان المؤسسة التام بأن اللغة العربية مكون رئيس من مكونات هوية الإنسان العربي، وتطورها مؤشر يعكس تطور الأمة وازدهارها، والاعتناء بها حفاظ على الموروث ورعاية للواقع وتمهيد للمأمول، فإن المؤسسة تحرص على دعم اللغة العربية عبر نشر ثقافتها وتعزيز تعلمها تقديرا لمكانتها بين اللغات العالمية".
وأضاف البابطين "متحمسون للشروع في رحلة ثقافية مع البرلمان العربي هدفها الاحتفاء باللغة العربية على نحو يفرض ضرورة المحافظة عليها والاعتماد على الوسائل الناجحة لتمكينها وتأكيد حضورها بين أبنائها والناطقين بغيرها من أبناء الأمم الأخرى، واستكمالاً لرسالة الوالد (طيب الله ثراه) الذي اتجه منذ بداية رحلته مع العمل الثقافي في سبعينيات القرن الماضي نحو التشجيع على تعليم اللغة العربية ونشر ثقافتها وآدابها والترجمة المتبادلة بينها وبين غيرها من اللغات، إضافة إلى الجهود التي قدمها في ميدان الشعر العربي".
ويضم مجلس أمناء "جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية" كلاً من: "عادل عبدالرحمن العسومي (مملكة البحرين) رئيس البرلمان العربي، الدكتور طالب بن هلال الحوسني (سلطنة عمان) عضو البرلمان العربي، عبد الرحمن خالد البابطين (دولة الكويت) أمين عام مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب (جمهورية مصر العربية) نائب أمين عام مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، الدكتور سالم خدادة (دولة الكويت)، الدكتور عبد العزيز خوجة (المملكة العربية السعودية)، الدكتور سعد مصلوح (جمهورية مصر العربية)، الدكتور فيصل الحفيان (الجمهورية العربية السورية) والدكتور محمد مشبال (المملكة المغربية).

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