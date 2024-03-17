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الغذاء والدواء: فيديو ضبط مصنع ينتج أدوية من الجبس والجير ليس في الأردن

3/17/2024 10:53:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن مقطع الفيديو المتداول مؤخرا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله ضبط مصنع يُنتج أدوية باستخدام الجبس والجير لم يقع داخل المملكة على الإطلاق، وإنما في إحدى الدول خارج المملكة.
وأهابت المؤسسة في بيان صحفي بالجميع التحقق من صحة مثل هذه المقاطع قبل إعادة نشرها وتداولها بالرجوع إلى الجهات الرسمية المرجعية، حفاظا على الأمن الدوائي الوطني والسمعة المتميزة للصناعة الدوائية الوطنية.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000).

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