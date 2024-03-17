الصفدي ونظيره الأميركي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمّان- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وبحث الوزيران جهود التوصل لوقف لإطلاق النار وإيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة للقطاع. كما بحث الوزيران الأوضاع في القدس، وأكدا ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم فيها.
وشدد الصفدي على ضرورة وقف العدوان بشكل فوري وحذر من خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية التي يسبب.
وبحث الوزيران أيضاً عدداً من القضايا الثنائية.
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