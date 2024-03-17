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على أميركا أن تحذر

3/17/2024 10:53:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف محمود عبد الله إنه رجل الكونغرس الأميركي السابق ((بول فيندلي)) الذي امضى سنين طويلة عضوا فيه وصاحب كتاب They dare to speak out ((يتجرأون فيتكلمون جهاراً)) الذي نشره قبل خمسة وعشرين عاماً. وفيه يشيد بالأميركيين الذين يحذرون الإدارات الأميركية من مغبة الأعمال الإسرائيلية الشريرة في الشرق الأوسط على المصالح الحقيقية لأميركا.
يحذر فيندلي المسؤولين الأميركيين من الرضوخ الدائم للوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الذي يدعم الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني المسالم والمطالب بالحرية والسيادة على أرضه!
فيندلي يصدر كتاباً آخر يروي تفاصيل حياته وكفاحه من أجل إنهاء ((التعصب)) و))المجاعة)) و))الحروب)) في العالم عنوان كتابه الجديد ((الكلام بحرية)) فيه يسرد تفاصيل عن حياته قبل أن يبلغ التسعين من العمر. ينتقد هذا العضو الجمهوري السابق بشدة جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين وكيف تغضّ الإدارات الأميركية المتعاقبة النظر عنها. ماذا يقول فيندلي عن نشأته؟ يقول: كان والدي يعاني من مرض ((الباركنسون))، كانت أسرتي فقيرة، كنت في صباي أبيع ((ساندويشات)) تصنعها أمي، وحين كبرت كنت اتقاضى خمسة سنتات عن كل عمود قصير أكتبه في صحيفة محلية في مسقط رأسي.
وفي عام 1960 رشّح فيندلي نفسه للكونغرس معتمدا على حملته الانتخابية في ((ألينوي)) على مفردات ((إبراهام لينكولن)) التي كانت تضيء له الطريق. وينجح هذا الأميركي الشريف عدة مرات في انتخابات الكونغرس. حياة هذا الرجل كرّسها لخدمة الحرية والعدالة الإنسانية، ومن هنا حاربته الصهيونية العالمية واللوبي الإسرائيلي في أميركا بلا هوادة.
وقد استهدفه هذا ((اللوبي)) وكان سبب عدم فوزه عام 1980 بعضوية الكونغرس بالرغم من مرات سابقة فاز فيها. في كتابه الأخير: Speaking out)))) 2011، يتحدث فيندلي عن إعجابه الشديد بشخصية شارل ديغول الرئيس الفرنسي الأسبق، وكيف أنه ترأس وفدا من من الكونغرس زار فرنسا مهنئا هذا الرئيس على مواقفه الشجاعة من قضايا العالم والتي لم تكن تروق لأمريكا!
يحدّثنا فيندلي كيف أنه ذهب ذات مرة إلى اليمن لإطلاق سراح صديق له يدعى Ed Franklin حدث أن تم اعتقاله هناك، وقد نجح في إطلاق سراحه. يقول عن نفسه: ((لقد انخرطت في شؤون الشرق الأوسط انخراطا لا مناص منه)). يتحدث في كتابه عن كراهية العرب للسياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل انحيازاً كاملاً.
في كتابه يفضح فيندلي الموقف الأميركي المستسلم لإسرائيل حين حاولت هذه إغراق سفينة التجسس الأميركية ((الحرية)) Liberty وقد أسفرت هذه المحاولة عن قتل 34 أميركيا وجرح 171 آخرين كانوا على ظهرها. يومها –وكما يقول فيندلي- صَدَّق الرئيس الأميركي آنذاك جونسون المزاعم الإسرائيلية بأن ما حدث لهذه السفينة عام 1967 كان بمحض الصدفة!
يسخر فيندلي من المزاعم الإسرائيلية ويعتبر ما حدث لسفينة ((الحرية)) مؤشرا على أن الإسرائيليين شعروا بأنهم قادرون أن يستهدفوا حتى المصالح الأميركية دون أن يُدانوا من قبل الإدارة فيها!
بعد كل ما ذكرت ألا يستحق هذا الرجل كل احترام وتقدير من العرب إزاء مواقفه المؤيدة للحق العربي في فلسطين. لم يرهبه التهديد الذي يتلقاه من اللوبي الإسرائيلي في أميركا، أنه رجل مبادئ فعلاً.

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