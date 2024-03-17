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تكلفة الحرب على غزة هي الأعلى في تاريخ الكيان

3/17/2024 10:53:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. عبير مصلح تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية خانقة جراء حربها المستمرة على غزة، في ظل توجه الاقتصاد العالمي نحو الركود نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر أداء الاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ترافق ذلك كله مع توقف معظم القطاعات الإنتاجية الإسرائيلية الزراعية والصناعية والخدمية والبنوك والسياحة، وكذلك تأثر الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية، فضلاً عن الكلفة المالية العالية للحرب والمستمرة والتي لا يمكن التنبؤ بنهايتها.
وعبر التاريخ، فقد مرت إسرائيل بأزمات اقتصادية قصيرة المدة ومرتبطة بحروب قصيرة الأمد مقارنة مع الحرب الحالية والتي استمرت حتى الآن أكثر من 5 أشهر متواصلة، تراكمت فيها الخسائر الاقتصادية، الأمر الذي انعكس على مكانتها الإقليمية والسياسية نتيجة لتبعات تراجع حجم إنتاجها الصناعي والتكنولوجي عالمياً.
إن حكومة نتناهو تتعمد إخفاء حقيقة الخسائر الاقتصادية لكي لا تؤثر تلك الحقائق على مجريات أحداث الحرب في قطاع غزة، إلا أن الوسائل الإعلامية العالمية، لا سيما الأميركية، نشرت مؤخراً واقع الخسائر الاقتصادية بكل شفافية ووضوح.
ومن هذا المنطلق، فإن عملية طوفان الأقصى قد أصابت الاقتصاد الإسرائيلي في مقتل نظراً لتراجع المؤشرات الاقتصادية؛ حيث أعلن محافظ بنك إسرائيل المركزي أن الحرب على غزة بلغت تكلفتها ما يزيد على 210 مليارات شيكل؛ أي ما يعادل 56 مليار دولار حتى كانون الثاني (يناير) 2024، وعليه فإن تكلفة الحرب اليومية على غزة بما يقدر 260 مليون دولار، تدفع لتمويل الحرب على غزة والتعويضات للسكان الذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب أو الشمال بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية من جهة والصواريخ التي تستهدف مواقع الجيش الإسرائيلي والقادمة من جنوب لبنان من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية، أعلنت، مؤخراً، أن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، في حين أن الفائض في الميزانية للعام الذي قبله 2022 بلغ 0.6 %.
وتماشياً مع ما تم ذكره، فإن بنك جي بي مورغان الأميركي، توقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 %، وفي السياق ذاته، كشف مكتب الإحصاءات الإسرائيلي أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4 %، كما سيكون هناك عجز في الموازنة العامة للعام 2024، حيث يتوقع أن يبلغ العجز ما نسبته 2.8 %.
كما شهدت الفائدة في البنوك الإسرائيلية 10 زيادات في الفترة الممتدة ما بين نيسان (ابريل) 2022 وأيار (مايو) 2023 من أدنى مستوى لها عند 0.1 % إلى 4,75 %، ولكن التداعيات الاقتصادية للحرب أجبرت بنك إسرائيل المركزي على خفض الفائدة من %0.25 إلى 4.5 %.
في حين بلغ التضخم في إسرائيل ذروته عند 5.3 % في كانون الثاني (يناير) الماضي، وفي السياق ذاته، تراجع معدل المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان البنكية إلى أكثر من 20 % في الربع الأخير من 2023.
صعوبات في سوق العمل الإسرائيلي، بحسب مكتب الإحصاءات المركزي؛ حيث ارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 10.8 % حتى كانون الثاني (يناير) 2024، بعد أن أدى اندلاع الحرب في غزة إلى نزوح مئات السكان من غزة أو بالقرب منها، وتعد هذه النسبة بمعدل 3 أضعاف نسبة البطالة ما قبل الحرب.
وعلاوة على ذلك، فقد استدعت إسرائيل للحرب أكثر من 300 ألف شخص من الاحتياط إلى الخدمة العسكرية، وهو ما يشمل نحو 8 % من إجمالي اليد العاملة التي باتت عاجزة عن خدمة الحرب والاقتصاد معا، وهم الذين بندرجون ضمن الفئة العمرية الأكثر إنتاجية في الاقتصاد.
وعلى صعيد القطاع السياحي، فهو لم يكن بمنأى عن تداعيات الحرب، فقد شهد انهيارا تاما مع انخفاض عدد السياح بنسبة 82.4 % في كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ حيث بلغ عددهم فقط في هذا الشهر 52.800 ألف سائح، في حين كانت إسرائيل تستقبل ما يزيد على 300 ألف سائح شهرياً.
وتكبدت شركات النقل الجوي والبحري خسائر فادحة، وفي سياق التصدي لهذه الخسائر، قدمت الحكومة الإسرائيلية ضمانا حكوميا و6 مليارات دولار لتأمين شركات الطيران ضد أخطار الحرب.
تداعيات الحرب على غزة أثرت كذلك على أداء سوق الأسهم، فقد هبطت قيمة الأسهم الإسرائيلية، وكانت الأسوأ أداء في العالم منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في تل أبيب بنسبة 16 % بخسارة تقدر بـ25 مليار دولار، وفضلاً عن ذلك، فقد انخفض الشيكل إلى أضعف مستوى له منذ 2012.
وفي الصدد نفسه، فقد تراجع إنتاج القطاعات الإنتاجية الزراعية بـ12 مليار دولار أسبوعيا بسبب هجر أصحاب المزارع والأراضي الزراعية ونقص الأيدي العاملة، مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية، مما اضطر إسرائيل إلى استيراد الخضار والفواكه من الخارج.
وقطاع الصناعة لم يكن أوفر حظاً من باقي القطاعات الإنتاجية، فقد أعلن عدد من الشركات العالمية إغلاق فروعها ومصانعها في إسرائيل.
وفي ظل غياب الأمن، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث صرحت وكالة موديس بأن تصنيف إسرائيل بات سلبياً من ناحية الاستثمارات، مما ينعكس على قدرتها على جلب استثمارات جديدة.
وفي هذا السياق، فقد امتدت آثار الخسائر الاقتصادية للحرب إلى انخفاض معدلات التجارة الخارجية بسبب تعرض السفن الإسرائيلية العابرة من مضيق باب المندب في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثيين إلى القصف تارة وإلى المنع من العبور تارة أخرى، مما اضطر تلك السفن إلى السير عبر خط رأس الرجاء الصالح البحري، مما زاد من التكلفة المادية والزمنية، وكان نتيجته أن أسعار الشحن ارتفعت بنسبة 9 %، وارتفعت بدورها أيضا أسعار التأمين من 20 - 80 دولارا على الحاوية الواحدة.
على الرغم من استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية لإسرائيل ماليا وعسكريا، إلا أن الخسارات الاقتصادية والتكلفة العالية للحرب على غزة بدأت تحدث ضجيجها على الواقع العملي في الشارع الإسرائيلي في ظل رؤية دولة إسرائيل بأن تحقيق الأمن والأمان هو الحجة المقنعة التي تواجه بها الشارع الإسرائيلي المتضرر اقتصادياً والذي يضغط باتجاه وقف الحرب عبر المظاهرات المنددة بسياسة نتنياهو ووزير ماليته في التعامل مع التداعيات الاقتصادية التي جاءت بفعل عملية“طوفان الأقصى”.

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