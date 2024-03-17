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الديمقراطية التي نريد

3/17/2024 10:53:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن الخطيب تنشغل الأوساط العامة والسياسية في الحديث عن التحول الديمقراطي في الأردن باعتباره نتاج مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، وبوصفه الطريق الأمثل لبناء الدولة الحقيقية وتنمية المجتمعات، ويزداد بالتزامن مع الحراك الحزبي السياسي وتيرة النقاش والجدل حول الديمقراطية نفسها، بوصفها هي الأخرى أيضا الحالة التي تختزل جوهر الاحتياج والمطلب والهدف للجميع؛ أفرادا وجماعات ومؤسسات.
نشأ مفهوم الديمقراطية بمعناه الحديث في سياق ثورة فلسفية ومعرفية أحدثتها ثورات القرن السابع عشر، وتعرض هذا المفهوم لحركة التاريخ المستمرة التي فرضت عليه مواجهات مباشرة وتطورات وتغييرات وإزاحات، الا أن أخطر ما تعرضت له الديمقراطية بفعل ديناميكات الصراعات التاريخية هو حالة الاحتكار والتبني، بحيث أصبح لكل دولة أو نظام أو مدرسة سياسية أو حركة ثورية ديمقراطية مفصلة وفق تصوراتهم الثقافية- الوعي- الخاص بهم ووفق أيضا مصالح سياسية اتخذت في غالبها ملامح كوليونالية عميقة.
تقودنا هذه التوطئة إلى سؤال ملح حول شكل الديمقراطية التي نريد في الأردن -الذي يمتلك اليوم على الأقل نظريا- رغبة في تحول ديمقراطي على مستوى الدولة والبنية المجتمعية والعلاقات القائمة بينهما،
لا سيما بعد الردة الديمقراطية، وبعد أن انهارت الديمقراطية بمفهومها وطريقتها وتكشف وهمها عبر سلسلة من الاختبارات، ليس أولها تفكيك الشرق والعبث به واحتجازه من أي عملية تنمية وتطوير ونهضة وإبقاؤه في مساحات التبعية والدمار والفوضى، وليس آخرها تكشف الأقنعة الغربية في موقفها من الحرب الدائرة على قطاع غزة.
تلك الديمقراطية التي احتكرها الغرب وسوقها عبر ماكيناته خلال قرن داعياً التفوق الحضاري والأخلاقي وواضعا نفسه في مكانة أعلى من بقية الدول والمجتمعات، لم تعد مقبولة اليوم ولا سبيل لمحاكاتها، ما يعني أننا أمام اختبار في مواجهة التاريخ عن كثب الآن وفرصة في سياق تصميم ديمقراطية تعبر عنا وتمثلنا على قاعدة واضحة أننا لسنا أقل ديمقراطية وحضارة من الآخرين، وعلى الرغم من وجود تراكمات حالت دون اختبار الديمقراطية وأنضجت مناخات من التقويض والوصاية والانفراد ووجود فجوات معرفية عميقة في فهم الديمقراطية وفي آليات تطبيقها، إلا أن مجموعة من الظروف الموضوعية والذاتية الأردنية تحتم القول بأن الذهاب نحو الديمقراطية هو خيار الضرورة الإستراتيجي للسنوات المقبلة.
وفي ضوء ذلك، فإن الديمقراطية التي نريد هي ديمقراطية وطنية تحترم الذات الوطنية وكبرياءها ودورها الإنساني الحضاري الضارب جذوره في الأرض، واعية تماما لخصوصيتها الثقافية وتبرز هويتها دون خجل وتغادر فورا مساحات النقص والدونية تجاه الآخر، فقد ولى زمن الانقسامات العالمية، والتجارب أثبتت أن الكل العالمي اليوم يمتلك حقه وبوسعه أن يكون ما يريد.
نريد ديمقراطية محورها الإنسان بـ”ألم ولام التعريف”، باعتباره جوهر العملية الديمقراطية وأساس التنمية، وتحترم حرياته الشخصية والعامة وتفتح المجال العام أمام الجميع بالتساوي، وتفوت الفرصة على أصحاب الفكر الخلاصي الذين يحاولون احتكار الخطاب والوعي الجمعي في الفضاء العام وأدلجته وتطبيعه بشكل ولون واحد وملاحقة المختلفين عنهم ومصادرة حرياتهم في الرأي والتعبير.
نريد ديمقراطية فاعلة تبني الدولة على ثنائية المؤسساتية وسيادة القانون، وهو ما يستدعي إنهاء كافة الأشكال القائمة على العلاقات والمصالح الضيقة، وهكيلة القطاع العام جوهريا باعتماد سياسات الكفاءة والاختصاص المرتبطة بالمساءلة في داخل عقل إدارة الدولة.
نريد ديمقراطية حاضنة للتنوعات الاجتماعية الهوياتية المختلفة، تعتمد سياسة الاستثمار في هذا التنوع الثقافي، لا سياسات الخدش أو التجريح، وهو ما يقتضي إطلاق حوار عابر للخلافات البنيوية بين المكونات الاجتماعية جميعها وبما يضمن توحيدهم على قضايا مشتركة، وتحميل تلك المكونات مسؤولياتها الوطنية عبر التخلي عن منطق المجموعات الاجتماعية المغلقة والعزلة الاجتماعية وتغليب رابطة الهوية الوطنية الأردنية على حساب روابط ما قبل الدولة القديمة بكل أشكالها وأنماط وعيها وسلوكها.
نريد ديمقراطية تطرح العدالة الاجتماعية كطريق للخروج من الأزمة وكمنجز وطني، وفق تدابير سياسية اقتصادية تعيد التوزيع العادل للموارد وضمان حق الجميع في الوصول للإنفاق العام وضمان تكافؤ الفرص المدخل الرئيسي إلى كل ذلك، واستعادة الثورة المجتمعية لتكون بيد الناس لا بيد الأقليات، ورد الاعتبار للتنمية المتمحورة حول الذات الوطنية وقطع العلاقات مع تنميات التمويل.
الديمقراطية التي نريد تحتاج إلى المزيد من الديمقراطيين الفاعلين والمشتغلين الذين يزاوجون بين النظرية والتطبيق، فالديمقراطية في جوهرها فعل سياسي مشتبك ومتراكم، وهي ملك للجميع على عكس غيرها، وهو ما يستوجب، وبالحوار العلمي والموضوعي، إزالة الستار عن الممثلين خلف كواليس المسرح الديمقراطي الصاعدين على أكتاف الديمقراطية والذين يتغذون بشكل طفيلي على جذعها وفي أعماقهم نقيضها.
نريد ديمقراطية تضع الفهم الموحد للمصلحة الوطنية الأردنية على رأس أولوياتها، في سياق بناء الأردن المعنوي الذي نطمح إليه بوصفه أردنا وطنيا عروبيا ديمقراطيا تقدميا، وبناء الأردن المادي بوصفه دولة مؤسسات وقانون لكل أبنائها وبناتها، والذهاب بالمجتمع نحو ما يحقق رفاهه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتكريس أمنه واستقراره.
الديمقراطية التي نريد هي حتماً التي تليق بالأردن وشعبه الأصيل، ديمقراطية اجتماعية واعية لقضايا طبقاتها الاجتماعية ومنحازة لهم وتمثل مصالحهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تحفظ الكرامات الوطنية وتصون الحقوق والواجبات وتطلق مجالا عاما يحتضن الجميع دون إقصاء، ولدينا في الأردن ما يكفي من رغبة وإرادة وموارد لجعل المستحيل ممكناً.

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