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مفاوضات للهدنة وتلويح باجتياح رفح.. ما أولويات الاحتلال؟

3/17/2024 10:53:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات الجارية بين حكومة الاحتلال وحركة حماس عبر الوسطاء من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، عززت إشارات وتحركات صهيونية من نذر اجتياح بري لمدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية.
ويرى مراقبون أن دولة الاحتلال عازمة على التحرك العسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حال فشلت جولة المفاوضات المرتقبة في الدوحة من أجل إطلاق سراح الرهائن.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعة الماضية، موافقته على خطط للجيش لإجراء مناورات برية في رفح، بما في ذلك خطة لإجلاء السكان، ومن المحتمل أن يكون الهدف من هذا الإعلان هو الضغط على حركة حماس، بهدف إظهار نوايا إسرائيل أيضا تجاه الوسطاء.
وفي هذا الصدد، يقول النائب السابق حابس الفايز إن الحوار والتفاوض أمران حاسمان في حل الصراعات، وقد تكون مفاوضات حركة حماس ومرونتها هما المفتاح لإنهاء أي اجتياح عسكري لمدينة رفح ومنع المزيد من الضرر لسكان غزة.
واضاف الفايز: "من الممكن أن تؤدي المفاوضات إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ورفع الحصار عن غزة وايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل مستدام"، موضحا أن قوات الاحتلال مهتمة كثيرا بالتوصل إلى اتفاق في المرحلة الحالية، وتعتبر أن عملية رفح ضرورية من أجل تفكيك حركة حماس، وفرض اتفاق واقعي على الفلسطينيين.
وأكد أن أي هجوم لجيش الاحتلال على مدينة رفح يعني نسف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، خاصة أن رئيس الحكومة نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح، مبينا أن ما لم يحققه نتنياهو وجيشه الهمجي خلال أكثر من 5 أشهر لن يحققه مهما طالت الحرب.
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن حركة حماس تخلت عن مطلب وقف دائم لإطلاق النار مقابل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى، ما يعيد فتح باب المفاوضات مجددا، موضحا أن من شأن اقتراح حماس الجديد أن يسمح بإطلاق سراح المحتجزين مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من أجزاء من قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وتابع: "على الرغم من ضرورة سد الفجوات بين الطرفين، فإن إسرائيل تماطل في أي اتفاق من أجل إنهاء حملتها العسكرية في رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي والداعم العسكري".
وزاد: "لا ينتظر أن يؤثر الضغط الأميركي كثيرا على قرار إسرائيل بخصوص اجتياح رفح"، لافتا إلى أن الحل الوحيد للخروج من المأزق هو نجاح المفاوضات الجارية في الدوحة وإعلان التوصل لهدنة تمنع الاجتياح.
من جهته، يقول المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن مدينة رفح هي آخر معقل لحركة حماس لم تدخله قوات الاحتلال الإسرائيلي بريا، لكن عدة عواصم عربية وعواصم كبرى وهيئات ومنظمات دولية تحذر دوماً من تبعات تهجير الفلسطينيين، كما ترفض مساعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا الموازي لحدود مصر مع غزة من الجانب الفلسطيني. واستكمل: "بعد أكثر من 5 أشهر على العدوان، تحولت رفح إلى خزان للنازحين من عموم مناطق قطاع غزة، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد اللاجئين إلى المدينة ب 1.4 مليون من أصل 2.3 مليون إجمالي عدد سكان القطاع، إذ تحولت رفح مع إطباق الحصار عليها من جهاتها الأربع إلى مخيم كبير للاجئين، إذ يزيد عدد المقيمين فيها الآن على 6 أضعاف عدد سكانها الأصلي قبل بدء العدوان".
وأضاف: "ينظر إلى فكرة تطوير الاحتلال اجتياحه المتوقع باتجاه مدينة رفح، كخطوة تكتيكية سياسية بالدرجة الأولى، سعيا لفرض حالة ضغط مباشرة على المقاومة الفلسطينية، وجرها إلى خانة التنازل عن مطالبها التي سبق وتقدمت بها خلال جولات مباحثات التهدئة التي تجري برعاية قطرية ومصرية واطلاع أميركي في الدوحة".

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