الرجوب: انحياز رسمي لأحزاب دون أخرى

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ

قيادات حزبية جديدة كانت تحارب الحزبيين في مراحل سابقة

الأحزاب التي لا تمتلك أرصدة ستعجز عن منافسة الأحزاب المقتدرة



حزبنا ولد من رحم الوطن ونعتبره حزب أبناء الحراثين

أحزاب لا تجد ما يسعفها من مال لخوض دعاية انتخابية

المواطن ينشد تغيير الوجوه ومل من تكرارها

قوى الشد العكسي من أبرز التحديات التي تواجه الأحزاب

عمان- لوّح أمين عام حزب الأنصار الأردني عوني الرجوب، باحتمالية مقاطعة الحزب للانتخابات النيابية المقبلة، "إذا ما استمر الانحياز الرسمي لأحزاب دون أخرى"، على حد تعبيره.

وقال الرجوب، في حوار مع "الغد"، إن هناك أحزابا "تُفتح لها كل الأبواب والمؤسسات على مصراعيها، بينما تكون الأبواب موصدة في طريق أحزاب أخرى"، داعيا إلى "الوقوف على مسافة من الجميع، لتمضي عملية التحول والتحديث السياسي في البلاد بكل نزاهة وشفافية وعدالة".

ومن دون أن يسمي أحدا بعينه، تحدث الرجوب عن "قيادات حزبية جديدة كانت تحارب الحزبيين في مراحل سابقة، والآن انخرطت في تشكيل أحزاب لتحقيق مغانم الوصول إلى البرلمان من خلال القائمة الوطنية، والطمع مستقبلا بتشكيل حكومات"، محذرا من "اتباع أمين عام حزب، وليس نهج ومبادئ وأهداف الحزب"، ومعتبرا في الوقت ذاته "أن هذا المشهد سينتهي مع أول سحابة صيف وسيتفكك الحزب".

وبهذا الصدد، شن الرجوب هجوما شديدا على إيقاف الحكومة لتمويل الأحزاب إلى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرا "أن هذا الأمر يعد ضربة موجعة للكثير من الأحزاب، ويصب في صالح أحزاب أسسها أصحاب نفوذ وأموال على حساب أحزاب تعاني أوضاعا صعبة للغاية، وقد لا تجد ما يسعفها من مال لخوض دعاية انتخابية منافسة".

وأضاف "أن الأحزاب التي لا تمتلك أرصدة مالية، ستعجز عن منافسة أحزاب استطاعت أن توفر دعما لنفسها بمبالغ طائلة من شركات ومؤسسات كبرى"، لافتا إلى أن "أقل حزب سيرشح 10 أشخاص لخوض سباق الانتخابات البرلمانية، ومن دون دعم مالي، لن يستطيع الانطلاق بحملة انتخابية تجعله قدارا على مجاراة أحزاب أخرى، ما يعني أن فرص نجاح هؤلاء المرشحين ستكون ضئيلة جدا إن لم تكن معدومة".









واعتبر الرجوب أنه "لا عدالة في ذلك الأمر"، مطالبا في الوقت ذاته بالانتباه إلى "مسألة التفاوت الكبير في القدرة المالية لأحزاب دون أخرى، وأثر ذلك على المشهد السياسي والانتخابي وشفافيته ونزاهته، خصوصا إذا ما استخدم المال في نطاق غير مشروع؛ أي ما يطلق عليه المال الأسود".

وأشار إلى أن "المطالب بتفعيل دور الأحزاب يجب أن تقترن بتمكينها ماليا"، متحدثا في الوقت ذاته عن وجود أحزاب "لا تستطيع توفير مصاريفها الأساسية البسيطة، ولا تستطيع بالتالي القيام بأي أداء نوعي يثري الواقع الحزبي والسياسي لكونها مكبلة ماليا".

كما عبر عن خشيته من أن "يكون ترك أحزاب تواجه مصيرها أمرا مقصودا بهدف إفشالها لصالح أحزاب أخرى، خصوصا أن المطالب بالعدالة المالية بين الأحزاب لم تلق آذانا صاغية من قبل مديري المشهد السياسي".

ومن جهة أخرى، يرى الرجوب "أن سبب إقرار قانون أحزاب جديد كان هدفه تقليص عدد الأحزاب الذي بلغ 54 حزبا بنسبة كبيرة، بحيث يبقى ما يقارب 10 أحزاب، ولم يكن متوقعا أن يبقى عدد كبير من الأحزاب، بسبب دخول شخصيات على خط تأسيس الأحزاب، رغم أنه لا خلفية أو خبرة حزبية لديهم، بل كانوا يعادون الأحزاب والحزبيين".

واليوم، يقول الرجوب "إن تلك الشخصيات تريد أن تقتحم العمل الحزبي وتعمل على جمع وزراء ومسؤولين سابقين ونواب للانخراط معهم، سعيا لحصد المقاعد الـ41 المخصصة للأحزاب في البرلمان المقبل"، مشددا على أن "الأردن لا يقتصر على شخصيات معينة، خصوصا أنهم في الحقيقة وعلى أرض الواقع لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يمثلون قواعد شعبية أو الشارع الأردني".

وأضاف "أن المواطن الأردني ينشد تغيير الوجوه، وملّ من تكرارها في مختلف المواقع بتنقلها من موقع إلى آخر، ويجب أن يكون الدعم لخبرات وكفاءات جديدة تفتح صفحة ثقة جديدة أيضا مع الشارع وتعيد الهيبة والثقة للعديد من الكيانات، لا سيما مجلس النواب والحكومة"، مشيرا إلى أن "من أبرز التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية هي ما تُعرف بقوى الشد العكسي، وما يتصل بها من توريث للأدوار والمناصب العامة والسياسية، مما يخلق حالة من اليأس والإحباط لدى الفاعلين في العمل السياسي والحزبي".

وفيما يتعلق بانتقادات أحزاب جديدة لأخرى قديمة، أكد أنها "تأتي في سياق عدم قدرة تلك الأحزاب على مجاراة القوة الموجودة عند بعض الأحزاب القديمة"، مضيفا "من يقول إنه بديل عن أي حزب، أقول له واهم، وقد لا تكون تمثل حزبك، فكيف تكون بديلا عن حزب آخر؟!".

وعن حزب الأنصار، قال الرجوب إن عمر الحزب يزيد على 20 عاما، وتم تصويب أوضاعه وفقا للقوانين الجديدة في تموز (يوليو) 2014، ثم في أيار (مايو) 2023، مشيرا إلى أن الحزب وطني إصلاحي يستند إلى ثوابت الأمة العربية والإسلامية ويلتزم بمنظومة القوانين والتشريعات الأردنية والدستور الأردني، ويعتز بالهوية الأردنية، ويهدف إلى المحافظة على مقدرات المجتمع الأردني الاقتصادية والسياسية والبشرية والخدماتية، وتطويرها وتعظيمها لتحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على نسيج المجتمع الأردني وتلاحمه وانسجامه، وتجميع الطاقات وتنميتها لتحقيق الإصلاح الشامل.

وحزب الأنصار، كما يعبر عنه الرجوب "ولد من رحم الوطن، ونعتبره حزب أبناء الحراثين، وظل يمول نفسه من جيوب أعضائه ورواتبهم، ويمكن تصنيف الحزب بأنه يساري وسطي"، لافتا إلى أن فكرة تأسيسه انبثقت بعدما "اجتمعت ثلة من أبناء الوطن التي تمثل السواد الأعظم من بسطاء الشعب الذين لا تمثيل ولا ممثلين لهم ونسبة كبيرة منهم من العمال والمزارعين والسائقين، بالإضافة إلى أكاديميين ورؤساء بلديات ومتقاعدين من الأجهزة الأمنية وغيرهم من مختلف الفئات والتخصصات".

وأشار إلى أن "حزب الأنصار لا يبتغي السياسة كهدف، وإنما كأداة فعالة لتحقيق تنمية متوازنة للوطن، يكون المواطن الأردني نفسه هو غايتها ووسيلتها، وهذا هو خيارنا الإستراتيجي، والرهان السياسي الذي علينا أن نكسبه، وهو جزء من رؤى وقيم الحزب التي نؤمن بها ونسعى لتحقيقها".

وأضاف "أن لدى الحزب برامج عدة في قطاعات الاقتصاد والسياسة والبيئة والزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة، فيما يمكن اعتباره حكومة ظل، لا سيما أن كل عضو من قيادات الحزب كان تسلم مسؤوليات ومناصب في العديد من الوزارات، فبرامج الحزب يعدها مختصون وخبراء، وهي موجودة من قبل توثيق الأحزاب وفقا للقانون الجديد، ونعمل دائما على تحديثها".

وعن أبرز أهداف الحزب، تحدث الرجوب عن "خدمة المواطن الأردني والدفاع عن حقوقه، واستثمار طاقات الشباب واستغلالها بالشكل الأفضل وتطويرها، وتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في المجتمع وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تكريس الحالة الديمقراطية ومبدأ التعددية السياسية، وبناء إطار وطني يستوعب الطاقات والكفاءات الوطنية التي تجمع بين القوة والأمانة والانتماء".

وتابع أن من الأهداف الأخرى، "تعزيز مشاركة جميع القطاعات والمكونات الشعبية للإسهام في العمل الوطني، وتعزيز حرية الإعلام ودعم المؤسسات الإعلامية الوطنية، واعتماد المؤسسية في اتخاذ القرارات وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في الإدارة ومحاربة الفساد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصيانة الحقوق والحريات العامة، وتعزيز مبدأ صيانة القانون واحترام مبدأ تكافؤ الفرص في تولي المناصب والوظائف العامة، ورفض سياسة الإقصاء على أسس دينية أو طائفية أو سياسية أو فكرية واعتماد الحوار البناء لحل الخلافات".

وبشأن رأيه بـ"العتبة الوطنية"، قال الرجوب إنها "لا تتيح ضمنا الفوز إلا لحزب واحد" لم يسمه، مشيرا في رده على سؤال حول إمكانية دخول حزب الأنصار في ائتلافات مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، إلى أن "الحزب فكر بالفعل بالدخول في ائتلافات واجتمع مع عدد من الأحزاب، لكن دون التوصل إلى أي نتيجة إيجابية".

والسبب في ذلك، وفق الرجوب "أن الأحزاب تريد فرض هيمنتها، والاستحواذ على نصيب الأسد في القائمة الانتخابية، بحجة أنه سيمول الحملة الانتخابية أنه يرى نفسه الأقوى، وبالتالي يريد فرض شروطه ويتصدر المشهد بمفرده".

وفيما يتعلق بالخشية من الانتساب للأحزاب، قال الرجوب "إنها ما تزال قائمة، خصوصا عند بعض الأحزاب التي يعتقد المواطنون أنها لا تحظى بالرضا من قبل صانعي القرار"، مشيرا إلى أن "كثيرين يخشون أن يؤثر انتماؤهم الحزبي على مستقبلهم الوظيفي وعلى أرزاقهم سواء بالنسبة لهم أو لأفراد عائلاتهم".

والرجوب غير متفائل بالانتخابات النيابية المقبلة، متوقعا أن تكون نسبة المشاركة مقاربة لنسبة الانتخابات السابقة أو أقل، ولافتا كذلك إلى أن "إدارة المشهد الحزبي بالطريقة الحالية لن تُحدث أي اختراق كون التعامل مع الأحزاب مشوها وليس عادلا، فضلا عن أن الطابع العشائري في الانتخابات سيكون أقوى من الطابع الحزبي".

وحول الشباب، أكد أنهم "يستقطبون أنفسهم بأنفسهم للانتساب إلى الحزب، كونهم أكثر قربا من بعضهم فكريا وعمريا، ويحرصون على أن يكون انتسابهم منسجما مع قناعاتهم ومبادئهم وطموحاتهم، وذلك بعد الاطلاع على برامج الحزب وأهدافه وسياساته".

وقال "إن الرهان الأكبر دائما على فئة الشباب الذين يمثلون رافعة أساسية للنهوض بمختلف القطاعات وتطويرها، فالحزب الذي لا يفرد المساحات الكافية التي تمكن الشباب من العمل والعطاء بشكل حقيقي فاعل وتمكنهم في الوقت ذاته من المشاركة في صناعة القرار، لن يتقدم خطوة واحدة".

لكن الرجوب يعتبر "أن الحكومة مقصرة تجاه الشباب، خصوصا فيما يتعلق بالوظائف والتعيينات، ووجود تمييز لصالح أصحاب الواسطات على حساب الآخرين"، لافتا إلى أن "الكثير من الشباب باتوا يرون في الوظيفة والزواج مجرد أحلام بعيدة المنال بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقوف الحكومة عاجزة أمام إيجاد حلول حقيقية، بالإضافة إلى عدم اتباع معايير عادلة تجاه التعامل مع ملف الشباب، لا سيما في فرص العمل".

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد الرجوب على "أن حزب الأنصار ينظر للقضية الفلسطينية على أنها القضية المركزية للأمة العربية، وهي قضية إسلامية ترتبط بمشاعر المسلمين الدينية وإرثهم ومقدساتهم وتراثهم الروحي وتاريخهم، كما ترتبط بمشاعر المسيحيين ومقدساتهم، فضلا على أنها قضية ظلم سافر وقع على شعب عربي اغتصبت أرضه وشرد معظم شعبه وتعمد الغاصبون طمس هويته الوطنية ومحاصرة شعبه بالقهر والاحتلال".

وأضاف "لذا ومن هذا المنطلق، يرى الحزب أن الأردن جزء من هذا الصراع، وخاض حروبه المسلحة من أجله، وأن الأردن جزء من جهد الأمة العربية وسعيها لإنهاء هذا الصراع على قاعدة سلمية عادلة"، لافتا إلى أن "القضية الفلسطينية هي مرتكز الصراع مع الصهيونية الغاصبة في الوطن العربي، ومنطلق الفكر القومي الحديث، ومحور الصراع الذي يجمع عواطف المسلمين والعرب لإنقاذ المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين".

وفي هذا الإطار، ثمن الرجوب باسم الحزب "مواقف الأردن، قيادة وشعبا، الداعمة للأشقاء في فلسطين، وهي مواقف راسخة رسوخ ثوابته وبوصلتها فلسطين والتي لن تألو جهدا في مساندة الأهل في غزة والضفة الغربية عبر تقديم أشكال الدعم كافة، سياسيا وإغاثيا".

وتحدث عن "أن تنفيذ القوات المسلحة العديد من عمليات الإنزال الجوي في قطاع غزة لتقديم المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية يجسد رسالة مهمة للعالم والمجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة وإدخال المواد الإغاثية لهم".

وأضاف "أن عمليات الإنزال الأردنية، سواء تلك التي نفذتها القوات المسلحة الباسلة أو التي تمت بالتعاون مع دول أخرى، تشكل كسرا للحصار المفروض على غزة، وتتويجا لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والدبلوماسية الأردنية، والتي تتواءم مع النبض الشعبي ومواقف الأردنيين كافة بهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة"، معبرا كذلك عن شجب الحزب واستنكاره لـ"موقف المجتمع الدولي الصامت على المجازر التي ترتكب بحق أهلنا في القطاع".

وأكد الرجوب "أن عزيمة الأردنيين لن تلين وستبقى تدافع بشتى الوسائل عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة على ترابه الوطني، وسيبقى الأردن شعبا وقيادة عونا لفلسطين وأهلها".









