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لا تغيير على طبيعة امتحان التوجيهي

3/17/2024 10:53:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان- أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم د. محمد شحادة، أن طبيعة الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في دورتها المقبلة لن تتغير عما كانت عليه في الدورات الامتحانية السابقة.
وقال شحاده في تصريح خاص لـ"الغد"، إن امتحان التوجيهي بدورته المقبلة سيبقى مشابها في نمطه للدورات السابقة، مبينا أن الورقة الامتحانية في بعض المباحث ستقتصر على الأسئلة الموضوعية، في حين أن بعض الأوراق في عدد من المباحث ستجمع بين الاسئلة المقالية والموضوعية معا.
وأوضح شحادة، أن الوزارة ماضية بقرارها المتعلق بالسماح للطلبة للمشتركين باستخدام الآلة الحاسبة التي ستوفرها ليتم استخدامها في المباحث التي تتطلب ذلك.
وأشار شحادة إلى أن الوزاnة بدأت اعتبارا من العام الماضي، تدريس الكتب الدراسية الجديدة في مبحثي الرياضيات والعلوم (الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية،علوم الأرض) لطلبة الصف الثاني عشر.
وأكد أن أسئلة الامتحانات ستكون من داخل المنهاج المدرسي، وشاملة لجميع الوحدات، داعيا الطلبة إلى التركيز على المنهاج والابتعاد عن الدوسيات والملخصات.
وتابع شحادة أن ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة المقبلة أيضا، لافتا أن الوزارة ماضية بتطبيق قرارها القاضي باحتساب العلامة الأحدث لكل متقدم لامتحان“التوجيهي” لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات.
ولفت شحادة إلى أن جميع المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2024/2023 (جيل 2006)،مضيفا إلى أن الوزارة ستعلن عن برنامج امتحان "التوجيهي" وموعد انعقاده بعد انتهاء استقبال طلبات الاشتراك.

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