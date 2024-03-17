Monday, 18 March 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أطباء القطاع العام يبحثون اليوم قضاياهم الملحة في أمسية رمضانية

3/17/2024 10:53:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – قال عضو مجلس نقابة الأطباء د. مظفر الجلامدة إن هموم الأطباء العاملين في وزارة الصحة كبيرة جدا لا تنتهي ولا تتوقف، بدءا من ضعف الرواتب وقلتها مرورا بقيمة النقطة في الحوافز بالإضافة لتأخر توقيع قوائم الإضافي للأطباء بشكل عام الذين تم تعيينهم حديثا.
وأكد الجلامدة في تصريح لـ"الغد" أن النقابة ستنظم أمسية رمضانية يشارك بها أطباء القطاع العام، حيث سيتم استعراض دور النقابة في الجوانب الإغاثية وما يخص الحرب على قطاع غزة وفلسطين، عبر مشاركة الوفود الطبية والتجهيزات الدوائية والجهود الإغاثية التي تقوم بها النقابة عبر لجانها المختلفة التي تُعنى بدورها في قطاع غزة ودعم صمود أهلنا ومقاومتهم في القطاع الذي يتعرض منذ شهور لعدوان.
وأوضح، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي فعالية في نقابة الأطباء لا يتخللها هذا الموقف.
ومن جانب آخر، أكد الجلامدة أنه سيتم بحث قضايا الأطباء في القطاع العام وما يعانونه وأمور كثيرة تخصهم.
وقال "ما هو مطروح بقوة اليوم، وهو الموضوع الذي تحاول وزارة الصحة فرضه على الأطباء، هو موضوع البصمة"، مشيرا إلى أن المتعارف عليه أن هذا النظام غير موجود في أي مؤسسة صحية داخل الأردن أو خارجها، لأن طبيعة عمل الأطباء تختلف عن أي موظف يعمل في المؤسسات والوزارات الحكومية.
وشدّد على أن هناك مرضى متواجدين على اسم الطبيب وعلى مسؤوليته، مبينا أنه "لا ينتهي عمله وفق طبيعة دوامه المحدد"، بالاضافة إلى طبيعة عمله والمناوبات سواء في المستشفيات الأساسية أو الطرفية.
وأشار الجلامدة إلى أن مواجهة النقص العام في الأطباء خاصة في الطب العام، تكون عبر تعيين عدد أكبر من الأطباء لتغطية الحاجة في المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات.
وقال إنه يجري مؤخراً تغطية هذا النقص عبر أطباء مقيمين حيث "نجد أن ذلك غير مناسب عبر وجود طالب سنة رابعة أو خامسة في قسم جراحة العظام والدماغ والأعصاب، أن يعود ليعمل طبيبا عاما في مركز صحي لتغطية النقص فيها".
وأضاف "وإن كان الهدف لخبرات في المراكز الصحية فهذه الحجة غير مقنعة، فنحن نعلم أن الطبيب عندما يدخل ضمن اختصاص معين، فإن خبرته التي يحصل عليها من الاختصاص في المستشفى حيث يتعامل مع المشاكل والمرضى بدءا من الطوارئ مرورا بالعيادات وانتهاءً بإجراء العملية".
وأشار الجلامدة، إلى أن دخول المريض إلى المستشفى وعودة الطبيب إلى المراكز الصحية لا تُحدث أي تقدم له، بل بالعكس فإنه يتأخر في تخصصه وفي تقدمه.
ولفت إلى أن النقص الحاصل في الطب العام لا يجب تغطيته من المقيمين بل يجب تغطيته، عبر تعيين عدد أكبر من الأطباء الذين ينتظرون بأعداد كبيرة بعد إنهاء متطلبات دراسة الطب وسنة الامتياز.
وأشار إلى أن نقص التخصصات الفرعية بصورة كبيرة، بخاصة أن وزارة الصحة أوقفت الابتعاث حيث كان معمولا به سابقًا، فكان يتم ابتعاث الطبيب داخل الأردن أو خارجه عبر وزارة الصحة، وعلى الرغم من ضعف الراتب والخصومات التي تلحقه، إلا أنه كان إقبال كبير لتطوير الأطباء أنفسهم.
وشدد الجلامدة على أن وقف الابتعاث أدى لجمود في العملية التعليمية في وزارة الصحة.
وفيما يخص الاجازات بلا راتب، فإنه في الوقت الذي تجري محاولات للضغط على الأطباء وزارة الصحة بصورة كبيرة أو التضييق عليهم وحرمانهم من حقهم بالحصول على هذه الإجازات، فإن الطبيب الاخصائي يحصل على هذه الإجازة بعد 13 عاما من العمل داخل الوزارة، بينما نظام الخدمة المدنية يعطي الحق بإجازة بدون راتب بعد سنتين من التعيين.
وقال الجلامدة إن الكثير من الأمور المستجدة سيتم الحديث عنها والنقاش فيها اليوم، وهناك مخرجات سيتم بحثها تصب في مصلحة الوطن والمواطن والقطاع الطبي الأردني، "الذي دوما نرى بأنه يجب أن يكون متميزا ومتقدما وخاصة بأن الطبيب الأردني في وزارة الصحة بات يطور من نفسه بصورة ذاتية لأن مدخلاته مميزة".
وأوضح أن هذه المخرجات أصبحت مميزة وجميع الإجراءات تتم داخل وزارة الصحة وكل ذلك يتم بجهود الوزارة وتطوير الأطباء لذاتهم وإيمانهم بهذه المؤسسة.
وأكد الجلامدة أنه سيجري الحديث عن المزاجية بعقود شراء الخدمات في وزارة الصحة بحيث لم يعد هناك معيار واضح ولا أسس مفهومة لهذه العقود، "بينما نرى أنه يطغى عليها المحسوبية والبعد عن الأطر العلمية في إعطاء أولويات لأبناء الوزارة ومن تقاعدوا وأفنوا عمرهم في العمل العام والذي يعلمون حجم العمل وحجم الضغط الموجود فيها".
وأكد قائلا "بتنا نجد عقودا يتم رفضها بدون أي مبررات وعقود يتم قبولها دون الحاجة لها".

MENAFN17032024000072011014ID1107988327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث