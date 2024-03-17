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الأمانة تعلن طوارئ متوسطة من صباح الاثنين للتعامل مع الحالة الجوية

3/17/2024 10:53:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، واكدت جاهزية الكوادر للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي.


ودعا الناطق الاعلامي لامانة عمان ناصر الرحامنة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

وإلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وتهيب الامانة الى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما دعت أمانة عمان المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار .

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