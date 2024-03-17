تعرّف على أبرز أنماط الاحتيال وتزييف الهوية عبر الإنترنت



وعرضت الدراس التي أعدتها منصة "Sumsub"، تحليلا شاملا لعمليات الاحتيال القائمة على تزييف الهوية، وصنفتها بحسب المناطق حول العالم ووفق مجالات العمل التي تستهدفها، كما لفتت في تقريرها إلى أبرز الأساليب والأنماط المعتمدة لانتحال الصفات وتزوير الهوية.



و"Sumsub" هي إحدى منصات التحقق من الهويات التي تساعد الشركات على مراقبة الاحتيال في جميع أنحاء العالم، وتساهم في رفع وعي الناس لجرائم الاحتيال المتعلقة بسرقة الهوية وانتحال الشخصية.



واستخدم التقرير مصطلح "الاحتيال في الهوية" ليشير إلى استخدام البيانات الشخصية أو الهوية المزيفة دون تصريح لأغراض ضارة، حيث حلل الاتجاهات والأنماط والتغيرات في عمليات "الاحتيال في الهوية" عبر سنوات الرصد، من خلال بيانات ناتجة عن أكثر من مليوني محاولة احتيال من 224 دولة ومنطقة حول العالم، ويشمل 28 مجال عمل، حيث قارن البيانات المُجمَّعة (2021 – 2022 – 2023) لمراقبة الاتجاهات، وقدَّم في الخلاصة استنتاجات شاملة حول ظواهر الاحتيال في الهوية.



ويقول التقرير إنه وفي السنوات الثلاث الماضية، تطور مشهد الاحتيال مع تطوير تقنيات جديدة. واستنادا إلى نتائج الدراسة، يتضح أن هناك اتجاه تصاعدي ملحوظ في نسب الاحتيال المتعلق بالهوية، حيث أظهر المعدل زيادة كبيرة، تضاعفت نسبتها من 1.1 في المئة، في عام 2021، إلى 2 في المئة، في عام 2023.



أبرز أنواع الاحتيال



واستمرت أنماط الاحتيال المتعلقة بالهوية، في عام 2023، في التحول نحو تقنيات أكثر تعقيدا وتطورا، وبحسب التقرير كان أبرز خمسة أنواع من عمليات الاحتيال هي:



الهويات المزيفة والتزوير



ويظهر التقرير أن بطاقة الهوية هي أكثر مستند عرضة للخطر يتم استغلاله في عمليات الاحتيال، حيث تمثل ما يقرب من 75 في المئة من جميع الأنشطة الاحتيالية التي تنطوي على وثائق. وجاء بعدها جواز السفر، ثم رخصة القيادة ومن بعدها تصريح الإقامة.



وأظهرت الدراسة أن عام 2023، شهد استهداف المحتالين بشكل متزايد للدول المتقدمة في عملية تزوير المستندات، حيث ارتفعت نسبة الهويات المزورة في هذه البلدان بمتوسط 163 في المئة، بينما ارتفعت نسبة جوازات السفر المزورة بنسبة 147 في المئة.



ويحذر التقرير من أن المستندات المرتبطة بالدول ذات الاقتصادات المتقدمة أصبحت أهدافا جديدة للمحتالين وغالبا ما يتم تزويرها واستخدامها، وذلك لأنها أكثر مصداقية وموثوقية. وعليه يجب على المنظمات والأفراد اللجوء للتحقق المعزز من المستندات، حتى تلك التي تظهر موثوقة وذات مصداقية.



جواز سفر الإمارات هو وثيقة الهوية الأكثر تزويرا للعام 2023، حيث يتم تزوير جواز سفر واحد من كل أربعة جوازات، بينما رخصة القيادة البرازيلية كانت الأقل تزويرا على مستوى العالم، فيما شهدت رخصة القيادة الإثيوبية أسرع نمو في حالات التزوير في العالم.



وعلى الرغم من أن بعض عمليات التزوير لا تزال تستخدم تقنيات أساسية مثل الصور المطبوعة، إلا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في شيوع تقنية التزييف العميق للوثائق والهويات بالكامل.



وتضيف الدراسة أن التقدم التكنولوجي أتاح للمحتالين الوصول إلى أدوات وتقنيات متطورة لإنشاء مستندات مزيفة، تشبه إلى حد بعيد المستندات الأصلية.



وينقل التقرير عن رئيس قسم المنتجات في "Sumsub" أندرو نوفوسيلسكي، قوله إن الاحتيال قد تطور مع اعتماد إجراء العمليات عن بعد، لاسيما في الخدمات المالية والسفر والمواصلات، حيث لم يعد هناك اتصال مباشر بشخص حي، مما جذب المحتالين. كما أصبح من الأسهل إنشاء هويات جديدة، إذ بات يمكن لشخص واحد أن يكون لديه 100 أو 1000 هوية مختلفة عبر الإنترنت.



التزييف العميق



ولا تزال تقنية التزييف العميق تشكل تهديدا كبيرا في مجال الاحتيال المتعلق بالهوية، حيث أدت سهولة الوصول على نطاق واسع لهذه التقنية إلى تمكين المجرمين، بحسب التقرير، من تزوير الصوت والصور والفيديو بطريقة واقعية للغاية بأساليب أسهل وأقل تكلفة، مما يخدع الأفراد وأنظمة منع الاحتيال.



وبحسب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في "Sumsub"، بافل غولدمان كالايدين، يمكن للمحتالين اعتمادا على مهاراتهم، محاولة خداع النظام بطرق عدة، بدءا من ارتداء الكمامة ببساطة إلى إنشاء تقنية تزييف عميق معقدة، والتي تستخدم التعلم الآلي إما لإنشاء شخصية مزيفة أو انتحال شخصية موجودة باستخدام صور ومقاطع فيديو معالجة لها، فضلا عن عملية إثارة الفضائح والتضليل بشأن شخصيات مشهورة.



ويضيف أن التزييف العميق للأصوات بات يستخدم بكثافة لخداع الناس واختراق حساباتهم، حيث وعلى سبيل المثال، نجح صحفي في دخول حسابه المصرفي الخاص باستخدام نسخة طبق الأصل من صوته باستخدام الذكاء الاصطناعي.



الاستيلاء على الحسابات



وتقول الدراسة إنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز إجراءات الأمان، إلا أن عمليات الاستيلاء على الحسابات قد نمت بشكل ثابت.

وأظهرت إحصاءات المنصة الداخلية، ارتفاع حوادث الاستيلاء على الحسابات العالمية بنسبة 155 في المئة في عام 2023.

ويمكن أن يُعزى التهديد المستمر للاستيلاء على الحسابات إلى عدة عوامل رئيسية:



التطور التقني: تتيح التطورات التكنولوجية تقنيات أكثر تعقيدا للمخالفين لاختراق بيانات اعتماد المستخدم، بما في ذلك هجمات التصيّد الاحتيالي والبرامج الضارة المتقدمة.



استغلال الثغرات البشرية: يقوم المحتالون بالتلاعب بالثقة واستخدام تكتيكات نفسية لخداع الأفراد ليقدموا معلومات حساباتهم عن غير قصد. وهذه الخاصية البشرية تجعل من الصعب اكتشاف هذا النوع من الاحتيال ومنعه.



استغلال نقاط الضعف في النظام البيئي الرقمي: أصبح المحتالون أكثر براعة في استهداف نقاط الضعف واستغلالها داخل النظم البيئية الرقمية. فمن خلال الاستفادة من الثغرات الأمنية في إحدى المنصات، يمكنهم الوصول غير المصرح به إلى منصات أخرى.



ولمنع الاستيلاء على الحسابات، تحتاج الشركات، وفق التقرير، إلى نشر أنظمة متقدمة لمكافحة الاحتيال.

تشمل هذه الأنظمة المراقبة المستمرة لسلوك المستخدم والتنبيهات في الوقت الفعلي، إلى جانب إجراءات مثل المصادقة البيومترية وذكاء الجهاز والمزيد غيرها.



شبكات غسيل الأموال



كان غسيل الأموال من بين مخططات الاحتيال المعقدة الأكثر شيوعا، حيث يتم، بحسب الدراسة، تجنيد أفراد "يبدون أبرياء"، يجري استخدامهم في تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، وإخفاء مصدرها.

التحقق القسري



يصف التقرير "التحقق القسري" بأنه اتجاه ناشئ في عمليات الاحتيال، يتم فيها التلاعب بالأفراد ليخضعوا لعملية التحقق لصالح المحتالين.



وفي حين أن التحقق القسري ليس منتشرا حاليا بشكل واسع، إلا أن قلق الخبراء يزداد بشأن تأثيره المحتمل.

ووفقا لإحصاءات المنصة الداخلية، ارتفع التحقق القسري من 0.31 في المئة إلى 3.52 في المئة من إجمالي حالات الاحتيال عالميا في عام 2023.



ونشرت الدراسة مؤشرات تدل على محاولة إجراء تحقق قصري أبرزها: وجود أصوات مشبوهة أثناء مكالمة التحقق، مثل المحادثات في الخلفية أو الأصوات المتكررة، والسلوك غير المعتاد، مثل استخدام الهاتف أو الأجهزة الخارجية الأخرى أثناء التحقق.



ومن أجل تجنب التحقق القسري تنصح الدراسة، أولا بنشر أنظمة كشف الاحتيال القائمة على الذكاء الاصطناعي مع تقنيات التعرف على الصوت التي يمكنها تحديد العيوب.



وثانيا تنصح بتدريب الموظفين على علامات التحقق القسري وتزويدهم بإرشادات حول كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف.



نتائج حسب الدول



أما الدول الأكثر عرضة للاحتيال في الهوية فهي بنغلاديش حيث تبلغ نسبة علميات الاحتيال 5.44 في المئة من إجمالي عدد عمليات التحقق التي أجرتها المنصة، يليها باكستان 4.59 في المئة، ثم لاتفيا 4.05 في المئة، هونغ كونغ 3.33 في المئة وتنزانيا 3.31 في المئة.



وبينما تستمر بنغلاديش وباكستان في تصدر القائمة منذ العام 2021 رغم انخفاض معدلاتهما، فقد تضاعفت معدلات الاحتيال المتعلق بالهوية في لاتفيا وهونغ كونغ أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022.



وشهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا زيادة بنسبة 450 في المئة في تقنية التزييف العميق، وتتصدر الإمارات العربية المتحدة لائحة دول المنطقة مع تسجيل 2200 عملية احتيال من هذا النوع، ويعود ذلك لحضورها القوي على الإنترنت والتقدم التكنولوجي والنمو السريع المرتبط ببيئة الأعمال.



يليها بين الدول العربية الجزائر (1000 حالة) ثم السعودية (700)، المغرب (580)، ثم لبنان والأردن وإيران وإسرائيل حيث سجل 500 حالة، تركيا (480)، الكويت (400)، مصر (300)، الصومال (200)، وسجل كل من اليمن وتونس وليبيا وقطر 100 حالة.



ومن بين الدول الأفريقية، واجهت جنوب إفريقيا (19.7 في المئة) ونيجيريا (11.5 في المئة) أعلى عدد من هجمات تقنية التزييف العميق.



من جهتها، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في معدلات الاحتيال المتعلق بالهوية من 1.04 في المئة في عام 2021 إلى 2.30 في المئة في عام 2022، ثم سجلت انخفاضا لاحقا في عام 2023، استقر عند 1.68 في المئة.

وأظهرت كندا زيادة تدريجية أكثر، حيث انتقلت من 0.56 في المئة في عام 2021 إلى 1.16 في المئة في عام 2023.



ويقول التقرير إن التقدم الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التلاعب الرقمي، أدى إلى ارتفاع في الاحتيال الذي ينطوي على مقاطع فيديو وصور مزيفة.



كما يساهم الانتشار الواسع لمحتوى الوسائط عالي الجودة وشعبية منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة في انتشار الاحتيال عبر تقنية التزييف العميق.



وأظهرت معدلات الاحتيال المتعلق بالهوية في أوروبا أنماطا متنوعة، في السنوات الثلاث الماضية، إذ شهدت لاتفيا وإستونيا وأوكرانيا زيادة ملحوظة في معدلات الاحتيال المتعلق بالهوية.



في المقابل، حافظت دول مثل مالطا والبرتغال وسويسرا على نسب احتيال أقل نسبيا على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث بقيت جميعها أقل من واحد في المئة في عام 2023.



وشكلت هجمات تقنية التزييف العميق تحديات كبيرة لإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا، حيث شكلت كل دولة منها أكثر من 10 في المئة من إجمالي الحالات في المنطقة.



وبحسب الدراسة، فإن متوسط نمو عمليات الاحتيال في جميع أنحاء أوروبا هو +780 في المئة، ويعود ذلك إلى جاذبية هذه الدول المتقدمة اقتصاديا للمحتالين، بالإضافة إلى بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة ووجودها الكبير على الإنترنت.



من جهة أخرى ازدادت تقنية التزييف العميق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1530 في المئة.

وتعد فيتنام واليابان رائدتين في عدد الهجمات، حيث تتجاوزان الدول الأخرى بشكل كبير، إذ تشتهر اليابان باستخدام تقنية التزييف العميق في مجال الترفيه، مما قد يسمح للمحتالين باستغلال هذه التقنية في مجالات أخرى، وفق التقرير.



في منطقة أميركا اللاتينية، ارتفعت معدلات الاحتيال المتعلق بالهوية في جميع الدول التي تم تحليلها في عام 2023.



ويُعزى ذلك إلى عوامل عدة بحسب الدراسة، بما في ذلك التزايد في رقمنة المعاملات والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والاقتصاديات غير الرسمية.



ويزيد من تعقيد المشكلة قدرة بعض المحتالين على تزوير وثائق باللغة البرتغالية والإسبانية، مما يزيد من مخاطر الاحتيال المتعلق بالهوية في دول أميركا اللاتينية.



وتشهد البرازيل أعلى عدد من حالات تقنية التزييف العميق في أميركا اللاتينية، حيث تمثل ما يقرب من نصف جميع الحوادث المبلغ عنها.



وترتبط معظم الحالات بقطاعات العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية والألعاب الإلكترونية. يبلغ متوسط النمو في جميع أنحاء المنطقة +410 في المئة.



قطاعات أكثر عرضة للاحتيال



يميل الاحتيال المتعلق بالهوية، بحسب الدراسة إلى استهداف الصناعات غير المنظمة بشكل أكثر تكرارا.



ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى نقص اللوائح الصارمة ومتطلبات التحقق، مما يجعل من السهل على المحتالين استغلال نقاط الضعف.



أما بالنسبة لأعلى خمسة مجالات عمل تشهد عمليات احتيال في الهوية، فهي:



-وسائل الإعلام الإلكتروني، حيث شهد قطاع الإعلام عبر الإنترنت، الذي يشمل مواقع الأخبار وخدمات البث ومنصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية، أكبر ارتفاع في الاحتيال المتعلق بالهوية (بواقع أربع مرات)، مرتفعا من 1.56 في المئة إلى 4.27 في المئة بين عامي 2021 و2023.



وتخلق الجماهير الكبيرة بيئة عرضة لأنشطة الاحتيال مثل الحسابات المزيفة والتلاعب بالمشاركة ونشر المعلومات المضللة.



-الخدمات المهنية 3.14 في المئة

-الرعاية الصحية 2.41 في المئة، حيث شهدت قفزة كبيرة في عام 2023، ارتفع معها معدل الاحتيال من عدم الإبلاغ عن أي حالات احتيال في عام 2021.

-وفي النقل بلغت النسبة 2.03 في المئة.

-وألعاب الفيديو بلغت 1.82 في المئة، بعدما كانت قد شهدت ذروة قدرها 3.1 في المئة في عام 2022، لكنها سجلت تراجعا في العام التالي.

وعلى العكس من ذلك، ظلت قطاعات مثل التعليم الإلكتروني مستقرة نسبيا، حتى أنها شهدت انخفاضا على مر السنين.



أما في سياق التزييف العميق، فقد برز قطاع العملات المشفرة في الطليعة، يليه التكنولوجيا المالية، وذلك لكون طبيعة الرقمنة للقطاع وإمكانية تحقيق مكاسب مالية كبيرة والتحديات التنظيمية المستمرة، تخلق نقاط ضعف يستغلها المحتالون.



وينقل التقرير عن خبير الاحتيال والجرائم المالية، لوك ريفن، قوله إن التعاون بين القطاعات المختلفة ضروري لمكافحة الاحتيال بشكل فعال، مضيفا أن هناك حاجة إلى تجاوز الشراكات التقليدية بين القطاعات، حيث أن كسر الحواجز المعلوماتية وتبادل المعلومات بين مختلف المشاركين يعزز الوقاية والكشف والاستجابة للاحتيال.



ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين تحديد اتجاهات الاحتيال وتعقب المعاملات غير المشروعة وتطوير التكنولوجيا.



الذكاء الاصطناعي: صديق أم عدو؟



وترى الدراسة أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في مكافحة الاحتيال، ولكنه يأتي مع مجموعة تحديات خاصة به. ففي حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون سلاحا قويا في منع الاحتيال، فإنه يمكن أيضا استغلاله من قبل المحتالين الذين يستخدمونه لمصلحتهم.



ويعتبر الذكاء الاصطناعي سلاحا دفاعيا قويا ضد موجة الاحتيال المتصاعدة المتعلقة بالهوية. ومع تطور أساليب الاحتيال وازدياد تعقيدها، أصبحت حلول منع الاحتيال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أداة لا غنى عنها للمؤسسات والأفراد على حد سواء.



يمكن لنماذج التعلم الآلي تحليل مجموعات بيانات ضخمة، وتحديد الأنماط غير المعتادة والتناقضات التي قد تشير إلى نشاط احتيالي، كما يمكن توظيف خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية للكشف عن رسائل التصيد الاحتيالي، مما يحمي المستخدمين.



ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي حتى التحقق من الهويات باستخدام البيانات الحيوية، مما يقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به.



وعليه بات من المهم، وفق التقرير، الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التقدم بخطوة واحدة على أولئك الذين يسعون إلى استغلاله.



توقعات لعام2024





وعرضت الدراسة توقعات المنصة لما قد يشهده عام 2024 في عالم الاحتيال، حيث توقعت أن تصبح تقنية التزييف العميق أكثر تقدما وصعوبة في الكشف، وأن تتصاعد السيطرة على الحسابات وتحويل الأموال.



كما من المتوقع أن يستمر انتشار شراء الحسابات وعمليات تحويل الأموال، حيث سيجد المحتالون طرقا مبتكرة لاستغلال هذه الأساليب، مما يتطلب إجراءات مضادة أكثر قوة واستجابات تنظيمية.



وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية، توقعت المنصة أن يتم فرض قواعد صارمة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن تنتقل حيازة بيانات الهوية من التخزين العالمي إلى السلطات المحلية، ما من شأنه أن يعزز من أمن البيانات والخصوصية والسيطرة المحلية على المعلومات الشخصية الحساسة.



كذلك قد تدفع اللوائح الأكثر صرامة إلى اعتماد الهوية الإلكترونية (eID) أو التحقق من الهوية باستخدام الفيديو مع العمليات الآلية، الأمر الذي سيوفر طرقا محسنة لتأكيد الهويات الفردية.



وقد تحظى تقنيات "Web3" والحلول اللامركزية باعتماد أوسع، وفق الدراسة، مما يوفر أمانا أفضل وتحكما في البيانات الشخصية في بيئة رقمية لامركزية.



وتوقع التقرير أيضا أن يكون هناك تركيز متزايد على التحقق من الهوية بدون وثائق واعتماد طرق بديلة للتحقق من الهوية، مما يوفر خيارات متنوعة وقوية لتأكيد الهويات.



كما من المرجح أن يشهد سوق التحقق من الهوية ومنع الاحتيال توحيدا، حيث تتعاون الجهات الفاعلة الرئيسية لتقديم حلول أكثر شمولا.



وسيصبح تحليل الشبكات ضروريا، بحسب الدراسة، لمكافحة الاحتيال بشكل فعال، مما يسمح للمؤسسات بالكشف عن الأنماط والاتصالات المعقدة التي تشير إلى أنشطة الاحتيالية.



نصائح عامة



-وفي سبيل منع الاحتيال المتعلق بالهوية للشركات تنصح الدراسة بـ:

تنفيذ بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC): وذلك من خلال فرض إجراءات قوية عند إدراج العملاء الجدد، وتحديث -بيانات العملاء ومصادقتها بشكل منتظم، إضافة إلى الاستثمار في التقنية لتحديد مقاطع الفيديو والصوت المزيفة باستخدام التزييف العميق.

-تأمين تخزين البيانات: عبر استخدام التشفير للبيانات الحساسة وتحديث قواعد البيانات والاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل منتظم، فضلا عن تحديد الوصول إلى المعلومات الحساسة.

-تطبيق طرق مصادقة قوية عبر المصادقة الثنائية للوصول إلى أنظمة الشركة، وتحديث وتقوية سياسات كلمات المرور بشكل منتظم.

-برامج التدريب والتوعية المنتظمة، عبر تثقيف الموظفين حول أحدث أساليب الاحتيال، وإجراء تدريبات منتظمة على الأمن السيبراني.

-مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي لرصد الأنشطة المشبوهة، وإعداد تنبيهات للأنماط غير المعتادة.

-التحقق من البائعين عبر التأكد من أنهم يتبعون بروتوكولات أمنية صارمة، ومراجعة إجراءاتهم الأمنية بانتظام.

-تحديث أنظمة الأمن عبر الحفاظ على تحديث جميع البرامج، وخاصة برامج الأمان، ومعالجة نقاط الضعف في النظام بشكل منتظم.

-تطبيق خطة استجابة للاختراقات المحتملة وتدريب الموظفين عليها بانتظام.

-تطبيق الأمن المادي عبر ضمان وجود ضوابط وصول آمنة إلى مباني الشركة واستخدام أنظمة المراقبة مثل كاميرات المراقبة (CCTV).

-إجراء مراجعة وفحص أمني منتظم ومراجعة وتحديث سياسات الأمن حسب الحاجة.

-تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وإنشاء نظام إبلاغ مجهول المصدر إذا لزم الأمر.



نصائح للموظفين:



-حماية المعلومات الشخصية وعدم مشاركة التفاصيل الشخصية على المنصات العامة.

-مراجعة وتنظيف ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام.

-الحذر من الاتصالات غير المرغوب فيها خاصة تلك التي تطلب معلومات شخصية، والتأكد دائما من هوية مقدم الطلب.

-استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لجميع الحسابات، وتثبيت وتحديث برامج مكافحة الفيروسات بانتظام.

-تعلم كيفية اكتشاف مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المزيفة وخصائص التزييف العميق

-حماية المستندات الورقية المهمة في مكان آمن وتمزيق المستندات غير الضرورية التي تحتوي على تفاصيل شخصية.

-مراقبة الحسابات الشخصية والبحث فيها عن أنشطة مشبوهة

-تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة غير الآمنة.

-الحذر مع رسائل البريد الإلكتروني لناحية الروابط المشبوهة والمرفقات والتصيد الاحتيالي

-الاطلاع على أحدث مخططات الاحتيال ومتابعة تدريبات الأمن السيبراني التي تقدمها الشركة.

-استخدم البصمة أو رموز PIN لقفل الأجهزة الشخصية، وقم بتسجيل الخروج من التطبيقات أو المواقع الإلكترونية بعد الاستخدام.

-الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة خاصة ما يتعلق بالبيانات الشخصية والأموال.

