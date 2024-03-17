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لعدم امتثاله لـالعدل الدولية.. رايتس ووتش تطالب بعقوبات على الاحتلال

3/17/2024 10:53:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لاهاي - طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية".
وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على الاحتلال، ليمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية"، مشيرة إلى أن "تل أبيب لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية، قد طلبت نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، من الاحتلال اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الصهيوني بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، يتهم فيها الاحتلال بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب الاحتلال بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتًا بإلزام الاحتلال "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
ومنذ 7 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، يشن الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.-(وكالات)

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