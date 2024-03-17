Monday, 18 March 2024 07:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (1 - 2)

3/17/2024 10:53:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة مارتن إنديك* - (فورين أفيرز) 20/2/2024
لسنوات طويلة، كانت الرؤية التي تتصور وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن محلًا للازدراء، باعتبارها ساذجة إلى حد يائس -بل وأسوأ؛ وهماً خطيراً. بعد أن فشلت عقود من الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة في تحقيق تلك النتيجة، بدا للعديد من المراقبين أن ذلك الحلم قد مات؛ وأن كل ما تبقى الآن هو دفنه. ولكن، تبين الآن أن التقارير التي تحدثت عن موت حل الدولتين كان مبالغا فيها إلى حد كبير.
في أعقاب الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والحرب البشعة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي ما تزال مستعرة، أعيد بعث حل الدولتين الذي قيل إنه مات. وقد أكد الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي الأميركيين علنا، ومرة تلو المرة، إيمانهم أن هذا الحل يمثل الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية في الشرق الأوسط. وفي الواقع، ليست الولايات المتحدة وحيدة في تأييد هذا الرأي، فقد ردد الدعوة التي تنادي بالعودة إلى حل الدولتين القادة في جميع أنحاء العالم العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، والقوى المتوسطة مثل أستراليا وكندا -وحتى الصين، المنافس الرئيس لواشنطن في العالم.
السبب وراء إعادة إحياء حل الدولتين بسيط للغاية. في نهاية المطاف، ليس ثمة الكثير من البدائل الممكنة له. أولاً، هناك حل "حماس"، المتمثل في تدمير إسرائيل؛ ثم هناك الحل الذي يقترحه اليمين الإسرائيلي المتطرف، وهو ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وتفكيك "السلطة الفلسطينية" وترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى. وهناك أيضاً نهج "إدارة الصراع" الذي اتبعه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، الرامي إلى الحفاظ على الوضع القائم إلى أجل غير مسمى، والذي شهد العالم عدم فعاليته. وأخيراً، ثمة فكرة الدولة ذات الثنائية القومية التي يصبح فيها اليهود أقلية، وهذا يعني إنهاء وضع وهوية إسرائيل كدولة يهودية. ولن ينجح أي من هذه الخيارات في حل الصراع -ليس من دون التسبب في كوارث أكبر على الأقل. وبذلك، إذا ما أردنا جلب نهاية لهذا الصراع سلمياً، فإن الفكرة الوحيدة المتبقية هي حل الدولتين.
كان كل هذا صحيحاً قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر). لكنَّ غياب القيادة الفعالة والثقة والاهتمام لدى كلا الطرفين، والفشل المتكرر للجهود الأميركية في تغيير هذه الحقائق، جعل من المستحيل تصور مسار موثوق نحو حل يقوم على فكرة الدولتين. والآن، ازداد هذا المسعى صعوبة فحسب، حيث أصبح الإسرائيليون والفلسطينيون أكثر غضباً وخوفاً مما كانوا في أي وقت منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2000. ويبدو أن إمكانية بناء الثقة المتبادلة التي يتطلبها حل الدولتين قد أصبحت الآن أبعد عن التحقق من أي وقت مضى.
وفي الوقت نفسه، بينما تنخرط في منافسة كبرى مع القوى العظمى في الخارج، وتعاني من الاستقطاب السياسي في الداخل، وبعد عقود من التدخلات الدبلوماسية والعسكرية الفاشلة في الشرق الأوسط، تضاءل نفوذ واشنطن وصدقيتها في منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير مقارنة بفترة تسعينيات القرن الماضي. وكان خلال تلك الفترة، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وإخراج جيش الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت بقيادة الولايات المتحدة، حين بدأت واشنطن العملية التي أدت في النهاية إلى "اتفاقات أوسلو".
لكنّ الولايات المتحدة تجد نفسها الآن، نتيجة للحرب في غزة، أكثر حاجة إلى قيادة عملية ذات صدقية يمكن أن تسهم في التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، وإلى نفوذ أقوى لتحويل إحياء حل الدولتين من مجرد موضوع للنقاش إلى واقع محسوس. وسوف يتطلب القيام بذلك بلا شك التزاماً كبيراً، سواءً من ناحية الوقت أو رأس المال السياسي. وسيتعين على بايدن أن يلعب دوراً نشطاً في تشكيل قرارات حليفٍ إسرائيلي متردد، وشريك فلسطيني غير فعال، ومجتمع دولي نافد الصبر. وبالنظر إلى أن بايدن سيدعو إلى تبني نهج تدريجي لن يفضي إلى تحقيق السلام إلا بعد فترة طويلة، فإن من الضروري تثبيت حل الدولتين باعتباره الهدف الأسمى الآن من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ترعاه الولايات المتحدة.
طريق طويل.. ووعر
تعود فكرة حل الدولتين إلى العام 1937 على أقل تقدير، عندما اقترحت لجنة بريطانية تقسيم الأراضي الخاضعة للانتداب البريطاني، المعروفة في ذلك الحين باسم فلسطين، إلى دولتين. وبعد 10 أعوام من ذلك، في العام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181، الذي اقترح تقسيم فلسطين إلى دولتين لشعبين: واحدة عربية وأخرى يهودية. وعلى الرغم من أن تقسيم الأراضي الذي اقترحه القرار لم يكن مرضياً لأي من الطرفين، فقد قبل به اليهود، في حين رفضه الفلسطينيون، وأيدتهم في ذلك الدول العربية التي تناصرهم. وأدت الحرب التي أعقبت ذلك إلى قيام دولة إسرائيل. وكانت النتيجة تحول ملايين الفلسطينيين إلى لاجئين، وتلقي تطلعاتهم الوطنية ضربة كبيرة.
بقيت فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في حالة سبات لعقود، بينما انهمكت إسرائيل وجيرانها العرب في معالجة صراعهم الخاصة. وانتهى ذلك إلى احتلال إسرائيل واستيطانها لغزة والضفة الغربية خلال ما تُعرف بـ"حرب الأيام الستة" في العام 1967. وقد أخضعت نتيجة الحرب ملايين الفلسطينيين للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، وإنما من دون منحهم الحقوق الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين. لكن الأمور تغيرت حين أدت الهجمات (الإرهابية) التي شنتها منظمة التحرير الفلسطينية، وانتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي في ثمانينيات القرن الماضي إلى إجبار إسرائيل على الاعتراف بعدم إمكان استمرار الأمور على ما هي عليه. وفي العام 1993، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات أوسلو بوساطة أميركية، واعترفت كل منهما بالأخرى وقامتا بوضع الأساس لعملية متدرجة متعددة المراحل بالهدف النهائي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبدا في ذلك الوقت أن لحظة حل الدولتين قد أزِفت.
وبحلول نهاية عهد إدارة كلينتون، كانت عملية أوسلو أنتجت مخططاً تفصيلياً لما قد يبدو عليه حل الدولتين: دولة فلسطينية تُقام على 97 في المائة من الضفة الغربية وكامل قطاع غزة، مع تبادل متفق عليه للأراضي لتعويض الدولة الفلسطينية عن 3 في المائة من أراضي الضفة الغربية التي كانت إسرائيل تعتزم ضمها، والتي كان يقيم فيها في ذلك الوقت نحو 80 في المائة من مجموع المستوطنين اليهود المتواجدين على الأراضي الفلسطينية. وكانت القدس الشرقية ستصبح عاصمة الفلسطينيين، حيث تخضع الضواحي ذات الأغلبية العربية للسيادة الفلسطينية، بينما تخضع الضواحي ذات الأغلبية اليهودية للسيادة الإسرائيلية. وكانت الدولتان ستتقاسمان السيطرة على ما يسمى بـ"الحوض المقدس" في القدس -الموقع الذي يضم أهم المقدسات للديانات الإبراهيمية الثلاث.
لكن الاتفاق النهائي على أي من هذه الشروط لم يتحقق قط. وباعتباري عضواً في فريق التفاوض الذي يمثل إدارة كلينتون في ذلك الحين، أدركت أن أياً من الطرفين لم يكن مستعداً لتقديم تنازلات أساسية، والمساومة في شأن مسألة عاطفية للغاية تتعلق بتحديد من سيسيطر على القدس أو بقضية "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين، التي كانت تشكل تهديداً كبيراً للإسرائيليين. وفي النهاية، انهار إطار السلام الذي بذل كثيرون جهوداً جبارة في سبيل بنائه، وسط موجة من أعمال العنف أثارها الفلسطينيون بإطلاق انتفاضة أخرى أكثر حدة بينما وسع الإسرائيليون احتلالهم للضفة الغربية. واستمر الصراع الذي أعقب ذلك لمدة خمسة أعوام، فأودى بحياة الآلاف من الجانبين وقضى على أي أمل في التوصل إلى تسوية.
بعد ذلك، سعى كل رئيس أميركي لاحق إلى إعادة إحياء حل الدولتين. لكنّ مبادراتهم فشلت في معالجة انعدام الثقة الذي فاقمه تجدد لجوء الفلسطينيين إلى العنف من جهة، وتصميم المستوطنين الإسرائيليين على ضم الضفة الغربية من جهة أخرى. وقد أصيب الإسرائيليون بالإحباط من عدم إظهار القيادة الفلسطينية رغبة في التجاوب مع ما اعتبروه عروضاً سخية لإقامة دولة فلسطينية، في حين لم يصدق الفلسطينيون أبدا أن هذه العروض كانت صادقة، أو أن إسرائيل ستنفذها حقا إذا تنازلوا عن بعض مطالبهم. وفضل القادة على الجانبين تبادل اللوم بدلاً من العثور على طريقة لإخراج شعبيهما من المستنقع البائس الذي كانته عملية السلام الفاشلة.
رفض وإنكار
في الوقت الذي اعتلى فيه جو بايدن سدة الرئاسة في الولايات المتحدة في العام 2021، كان العالم قد تخلى تماما عن حل الدولتين. وكان نتنياهو، الذي أحكم قبضته على سياسة بلاده على مدى الأعوام الخمسة عشر الأخيرة قد أقنع الإسرائيليين بأنه لا يوجد لهم شريك فلسطيني يسعى إلى السلام، وبذلك لا توجد إمكانية لمعالجة مسألة ما يجب فعله مع 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية ومليونين في قطاع غزة يخضعون فعليا لحكم إسرائيل. وبدلًا من السعي إلى حل، سعى نتنياهو إلى "إدارة" الصراع عن طريق تقويض "السلطة الفلسطينية" (الشريك المفترض في عملية السلام) واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل تعزيز "حماس"، التي تشاركه النفور من حل الدولتين، حكمها في غزة. وفي الوقت نفسه، سمح لحركة الاستيطان في الضفة الغربية بالتوسع بلا قيود حتى أصبح من المستحيل أن تكون تلك المنطقة جزءاً من دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وهكذا، فقد الفلسطينيون أيضا الثقة في إمكانية تحقيق حل الدولتين. واختار بعضهم العودة إلى الكفاح المسلح، بينما شرع آخرون في تأمل فكرة دولة ثنائية قومية يتمتع فيها الفلسطينيون بحقوق متساوية مع اليهود. كما كسبت الصيغة التي تبنتها حماس لـ"حل الدولة الواحدة"، القائمة على إنهاء إسرائيل جملة وتفصيلًا، مزيداً من الزخم في الضفة الغربية، وبدأت شعبية الحركة في التفوق على نهج القيادة الفاسد والبالي الذي اتخذه محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية.
على مدى سنوات، حذر الدبلوماسيون الأميركيون من أن هذا الوضع القائم غير قابل للاستدامة، وأن انتفاضة فلسطينية أخرى ستندلع قريباً. لكن الفلسطينيين لم تكن لديهم الشجاعة أو الرغبة في إشعال انتفاضة أخرى وفضلوا البقاء على أرضهم قدر المستطاع والصمود حتى رحيل الإسرائيليين. وقد ناسب ذلك الوضع إدارة بايدن التي كانت عازمة على شطب الشرق الأوسط من سلم أولوياتها في وقت يشهد تحديات استراتيجية أكثر إلحاحاً في آسيا وأوروبا. وكان ما أرادته في الشرق الأوسط هو الهدوء. وهكذا، كلما هدد الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بالتصعيد، خصوصاً بسبب الأنشطة الاستيطانية الاستفزازية، كان الدبلوماسيون الأميركيون يتدخلون للحد من التوترات، بدعم من مصر والأردن، اللتين كانتا تملكان مصلحة مشتركة في تجنب انفجار الأوضاع.
من جانبه، اكتفى بايدن بالتشدق بحل الدولتين من دون إظهار إيمان حقيقي به. فحافظ على سياسات طبقها سلفه دونالد ترمب تخدم مصلحة المستوطنين، مثل وضع علامات "صنع في إسرائيل" على منتجات مستوطنات الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك، فشل بايدن في الوفاء بما وعد به خلال حملته الانتخابية بإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس (في الواقع، دمجت القنصلية مع السفارة الأميركية عندما نقلها ترمب إلى القدس).
في الوقت نفسه، أصبحت دول عربية تنظر إلى إسرائيل باعتبارها حليفاً طبيعياً في مواجهة "محور المقاومة" الذي تقوده إيران والمتجذر في أنحاء العالم العربي. وتجلت هذه الحسابات الاستراتيجية الجديدة بشكل ملموس في اتفاقات أبراهام، التي تفاوضت عليها إدارة ترمب، وقامت بموجبها كل من البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات بالكامل مع إسرائيل من دون الإصرار على أن تفعل تل أبيب أي شيء قد يزيد من احتمالية قيام دولة فلسطينية.
الخطة الوحيدة القابلة للتطبيق
للوهلة الأولى، قد لا يكون من السهل أن نرى لماذا قد يسهم ما حدث بعد ذلك في إعادة إحياء حل الدولتين. من الصعب أن نجد الكلمات المناسبة للتعبير عن الصدمة التي عاناها كل الإسرائيليين في السابع من أكتوبر، بعد فشل القدرات العسكرية والاستخبارية التي تتفاخر بها قوات الدفاع الإسرائيلية فشلاً ذريعاً في حماية المواطنين الإسرائيليين، والفظائع المروعة التي ارتكبها مقاتلو "حماس" وأسفرت عن 1200 قتيل إسرائيلي تقريباً ونحو 250 أسيراً في غزة، ومشقة الرهائن المستمرة التي أصابت كل بيت إسرائيلي بالحزن والقلق، وتهجير التجمعات السكانية الموجودة على الحدود في جنوب إسرائيل وشمالها. في هذا السياق، ليس من المستغرب أن الإسرائيليين من الأطياف كافة ليست لديهم مصلحة في التفكير في المصالحة مع جيرانهم الفلسطينيين.
قبل السابع من أكتوبر، كان معظم الإسرائيليين مقتنعين بأنهم لا يملكون شريكاً فلسطينياً يسعى إلى السلام، واليوم، لديهم كل الأسباب التي تدفعهم للاعتقاد بأنهم كانوا على حق. والطريقة التي زادت بها شعبية "حماس" في الضفة الغربية منذ بدء الحرب لم تؤد إلا إلى تعزيز هذا التخمين. وفق استطلاع للرأي أجراه الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، فإن 75 في المائة من فلسطينيي الضفة الغربية يؤيدون استمرار حكم "حماس" في غزة، في مقابل 38 في المائة من سكان غزة. ويشير الإسرائيليون إلى رفض الفلسطينيين، بمن في ذلك عباس، إدانة الفظائع التي ارتكبتها "حماس" وإنكار كثير من العرب بشكل صريح أن شيئاً من هذا القبيل حدث، ويسلطون الضوء على البعد الجديد المعادي للسامية في الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وبالتالي هم يستنتجون بأن الفلسطينيين يريدون قتلهم، لا إبرام اتفاق سلام معهم.
وبطبيعة الحال، توصل معظم الفلسطينيين، لأسباب مفهومة، إلى استنتاج مماثل في ما يتعلق بالإسرائيليين: إذ أدى الهجوم على غزة إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني (من بينهم أكثر من 5 آلاف طفل)، وتدمير أكثر من 60 في المائة من المنازل في القطاع، وتشريد جميع سكان القطاع تقريباً البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وفي الضفة الغربية، يزداد الغضب في شأن الصراع المندلع بسبب العنف المنهجي من جانب المستوطنين الإسرائيليين الذين اعتدوا على الفلسطينيين وطردوا بعضهم من منازلهم ومنعوا آخرين من قطف الزيتون ورعي الأغنام.
لكن في الأقل بعض الفلسطينيين، ومن المحتمل أن يشكلوا الأغلبية، لا يرفضون فكرة دولة فلسطينية مستقلة باعتبارها حلاً نهائياً يمكن أن يضع حداً للاحتلال الإسرائيلي ويسمح لهم بعيش حياة كريمة وحرة. (من الجدير بالذكر أن هذا هو الموقف الرسمي الذي تتبناه السلطة الفلسطينية، في حين يتلخص الموقف الرسمي لحكومة نتنياهو في معارضة شديدة ومستمرة لإقامة دولة فلسطينية). ولكن قلة من الفلسطينيين يعتقدون أن الإسرائيليين سيسمحون لهم ببناء دولة قابلة للحياة وخالية من الاحتلال العسكري.
لكل هذه الأسباب، فإن الدعوات الدولية المتجددة إلى إعادة إحياء حل الدولتين لا تتوافق على الإطلاق مع المخاوف والرغبات السائدة حالياً في المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني. وجادل كثيرون بأن أفضل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة في هذه الظروف هو محاولة إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن ثم التركيز على إعادة بناء حياة الإسرائيليين والفلسطينيين المدمرة، وتنحية مسألة إيجاد حل نهائي للصراع جانباً في الوقت الحالي إلى أن تهدأ النفوس، وتظهر قيادة جديدة، وتصبح الظروف أكثر ملاءمة للنظر في ما يبدو الآن وكأنه أفكار بعيدة المنال تتعلق بالسلام والمصالحة.
ومع ذلك، فإن اتباع نهج عملي قصير المدى ينطوي على أخطار في حد ذاته: فهذا ما فعلته واشنطن بعد جولات القتال الأربع بين "حماس" وإسرائيل التي اندلعت بين العامين 2008 و2021، وانظروا إلى ما آلت إليه الأمور. فضلاً عن ذلك، فإن إسرائيل بعد هذه الجولة لن تنسحب ببساطة وتترك لـ"حماس" السيطرة، كما فعلت في الماضي. وسبق أن بدأ نتنياهو يتحدث عن وجود أمني إسرائيلي طويل الأمد في غزة، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة. إذا ظلت إسرائيل عالقة في غزة، فإنها ستواجه تمرداً تقوده "حماس"، تماماً مثلما حاربت تمرداً قاده "حزب الله" وجماعات أخرى لمدة 18 عاماً عندما كانت عالقة في جنوب لبنان بعد اجتياحه العام 1982.
لا توجد أي طريقة موثوقة لإنهاء الحرب في غزة من دون محاولة صياغة نظام جديد أكثر استقراراً هناك، ولكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف من دون التأسيس لمسار جدير بالثقة نحو حل الدولتين. وتصر الدول العربية السنية، بقيادة السعودية، على ذلك باعتباره شرطاً أساسياً لكي تسهم في دعم تنشيط السلطة الفلسطينية مجدداً وإعادة إعمار غزة، كما الحال مع بقية المجتمع الدولي. ولكي تتمكن السلطة الفلسطينية من إضفاء الشرعية على دورها في حكم غزة، لا بد من أن تكون قادرة على تأييد هذا الهدف. وفي المقابل، يجب أن تكون إدارة بايدن قادرة على إدراج هدف الدولتين كجزء من الاتفاق الإسرائيلي - السعودي الذي ما تزال حريصة على التوسط فيه.
ستتمثل الخطوة الأولى في تأسيس الفلسطينيين سلطة حاكمة ذات صدقية في غزة تملأ الفراغ الذي خلفه استئصال حكم "حماس". هذه هي الفرصة المناسبة للسلطة الفلسطينية لكي توسع نفوذها وتوحد الكيان السياسي الفلسطيني المنقسم. ونظراً إلى صدقيتها المتضائلة حالياً إلى أدنى مستوياتها، لا يمكنها أن تخاطر بأن ينظر إليها على أنها وكيل لإسرائيل، يحافظ على النظام من أجل المصالح الأمنية الإسرائيلية. ومن حسن الحظ أن معارضة نتنياهو لتولي السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة جاءت على ما يبدو بنتائج عكسية، ولم تؤد إلا إلى إضفاء الشرعية على تلك الفكرة في أذهان عدد من الفلسطينيين.
لكنّ السلطة الفلسطينية ليست الآن في موقف يتيح لها إمكانية تحمل مسؤولية الحكم وحفظ الأمن في غزة. وكما قال بايدن، فإنه يجب "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية. وهي في حاجة إلى رئيس جديد، ومجموعة جديدة من التكنوقراط غير الفاسدين وذوي الكفاية؛ وقوة أمنية مدربة تتولى حفظ النظام في غزة؛ ومؤسسات يتم إصلاحها بحيث لا تحرض ضد إسرائيل أو تمنح المكافآت للسجناء و"الشهداء" على الأعمال (الإرهابية) ضد الإسرائيليين. وفي الحقيقة، شرعت الولايات المتحدة والدول العربية السنية مسبقًا في خض مناقشات تفصيلية مع السلطة الفلسطينية حول كل هذه الخطوات، وهي تبدو راضية عن استعداد "السلطة" لتنفيذها. لكن تحقيق ذلك يتطلب تعاوناً نشطاً ودعماً فعالاً من حكومة نتنياهو التي تعارض بشدة دورًا للسلطة الفلسطينية في غزة، وترفض حتى الآن اتخاذ أي قرارات بشأن "مرحلة ما بعد الحرب" هناك.
عندما تبدأ عملية إعادة تنشيط "السلطة" يغلب أن يتطلب الأمر عاما تقريبا لتدريب كوادر أمنية ومدنية تابعة للسلطة الفلسطينية ونشرها في غزة. وخلال هذه الفترة، من المرجح أن تواصل إسرائيل بعض الأنشطة العسكرية ضد ما تبقى من قوات "حماس". وينبغي خلال هذا الوقت أن تدير القطاع هيئة حكم مؤقتة ستحتاج إلى كسب الشرعية من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تتولى الإشراف على الانتقال التدريجي للمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية هناك. وستقود هذه الهيئة قوة لحفظ السلام تكون مكلفة بالحفاظ على النظام. ولتجنب أي توتر أو احتكاك مع الجيش الإسرائيلي، يجب أن يكون يشرف على تلك القوة جنرال أميركي.
لكنّ ذلك لن يتطلب بالضرورة وجود قوات أميركية على الأرض، ويمكن أن تأتي القوات من بلدان أخرى صديقة لإسرائيل وتتمتع بخبرة في عمليات حفظ السلام الدولية ويمكن أن يتقبلها الفلسطينيون، مثل أستراليا، وكندا، والهند، وكوريا الجنوبية. ويجب دعوة الدول العربية السنية إلى المشاركة في تلك القوة، ولو أنه من المستبعد أن ترغب هذه الدول في تحمل مسؤولية الإشراف على الفلسطينيين.
ولكن، سيكون للدول العربية السنية، حتى من دون المشاركة في تلك القوة، دور حاسم لتلعبه في هذه الترتيبات. وعلى سبيل المثال، للقاهرة مصلحة كبيرة في استقرار القطاع وابتعاد الملايين من سكان غزة عن حدودها، حيث يشكلون في الوضع الحالي تهديداً مستمراً بالتدفق إلى مصر. وتتمتع المخابرات المصرية بمعرفة ميدانية جيدة بالأرض في غزة، ويمكن للجيش المصري أن يساعد في منع تهريب الأسلحة إلى غزة من شبه جزيرة سيناء، مع أنه فشل في القيام بذلك قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وهناك دول أقل نفوذا في غزة من مصر، لكنها ساعدت في تدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بمهارة، ويمكنها أن تفعل الشيء نفسه مع قوات السلطة الفلسطينية في غزة.
وفي الوقت نفسه، تتمتع دول الخليج العربية الغنية بالنفط الموارد اللازمة لإعادة إعمار غزة وتمويل تنشيط السلطة الفلسطينية. لكن تلك الدول لن يكون من السهل إقناعها بالتمويل ما لم تتمكن من إخبار شعوبها بأن ما تفعله سيؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، وأن ذلك يمنع اندلاع جولة أخرى من الحرب تجبرهم على تحمل العواقب المالية مرة أخرى. (يُتبع)

*مارتن إنديك Martin Indyk: زميل لوي المميز في مجلس العلاقات الخارجية. كان قد عمل عن كثب مع القادة العرب والإسرائيليين والفلسطينيين أثناء توليه عددًا من المناصب الرفيعة خلال فترات إدارتي كلينتون وأوباما، بما فيها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل والمبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وهو مؤلف كتاب "سيد اللعبة: هنري كيسنغر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط" Master of the Game: Henry Kissinger and the Art of Middle East Diplomacy.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Strange Resurrection of the Two-State Solution: How an Unimaginable War Could Bring About the Only Imaginable Peace

MENAFN17032024000072011014ID1107988323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث